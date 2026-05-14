Proton e.MAS Catat Dominasi Dalam Pasaran EV Malaysia

Pasaran kereta elektrik atau EV di Malaysia semakin berkembang apabila Proton menerusi rangkaian e.MAS muncul sebagai jenama paling tinggi didaftarkan sejak Mac lalu.

Berdasarkan data pendaftaran kenderaan terbaru oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), Proton mencatatkan sebanyak 2,377 pendaftaran EV pada bulan tersebut.

Jumlah ini meletakkan Proton jauh di hadapan pesaing terdekatnya, BYD yang merekodkan 879 unit pendaftaran dalam tempoh sama.

Proton Mengukuhkan Posisinya Dalam Pasaran EV Tempatan

Pencapaian jenama automotif negara pada Mac 2026 menunjukkan jurang yang ketara dalam pasaran EV tempatan.

Dengan 2,377 unit telah didaftarkan, Proton berjaya mencatat hampir tiga kali ganda jumlah pendaftaran berbanding persaingannya. Berikut ialah senarai 10 jenama EV terlaris di Malaysia berdasarkan data pendaftaran JPJ di bulan Mac lalu.

Nombor Jenama Unit 1 Proton 2,377 2 BYD 879 3 Tesla 338 4 iCaur 257 5 Zeekr 117 6 MG 112 7 Volvo 90 8 Xpeng 72 9 BMW 67 10 Leapmotor 60

Kedudukan ini secara tidak langsung mencerminkan penerimaan pengguna terhadap model Proton e.Mas, selain menunjukkan persaingan pasaran EV Malaysia yang semakin sengit.

Dalam tempoh suku pertama 2026, Proton turut mengekalkan momentum kukuh apabila mencatatkan 7,455 pendaftaran EV secara keseluruhan.

Tesla, iCaur Dan Zeekr Turut Melakar Nama Dalam Pasaran Malaysia

Selain Proton dan BYD, beberapa jenama EV lain turut menempa nama dalam pasaran Malaysia.

Jenama terkemuka dari Amerika Syarikat, Tesla berada di kedudukan ketiga dengan 338 unit. Seterusnya, iCaur berada di tempat keempat dengan 257 unit dan Zeekr pula mencatatkan sebanyak 177 unit pada bulan sama.

Lebih 20,000 Proton e.MAS Kini Di Jalan Raya

Menerusi pengumuman dari PRO-NET, lebih 20,000 kereta Proton e.MAS kini berada di atas jalan raya di seluruh negara menandakan kepercayaan pelanggan yang semakin kukuh terhadap jenama kereta EV tempatan.

Menurut Ketua Pegawai Eksekutif PRO-NET, Zhang Qiang berkata, perkembangan ini juga mencerminkan perubahan dalam kalangan pemandu Malaysia apabila semakin ramai mula yakin untuk beralih kepada kereta elektrik.

Faktor-Faktor Yang Menyumbang Kepada Permintaan Tinggi Proton e.MAS

Beberapa faktor dapat dilihat menyumbang kepada kedudukan Proton e.MAS dalam pasaran EV tempatan. Antaranya:

Permintaan tinggi untuk rangkaian Proton e.MAS seperti e.MAS 7, e.MAS 5 dan e.MAS PHEV.

Keyakinan pengguna dan sikap terbuka terhadap jenama EV nasional dan teknologinya

Pengukuhan ekosistem sokongan EV seperi kapasiti selepas jualan dan sokongan pengecasan untuk meningkatkan pengalaman pemilikan EV

Ketika ini, terdapat 53 operasi pengedar Proton e.MAS di seluruh negara dan pusat 3S sedang diperluas kepada 40 lokasi seiring dengan peningkatan permintaan pelanggan.

Cabaran Seterusnya Dalam Pasaran EV Malaysia

Walaupun angka pendaftaran menunjukkan angka positif, tumpuan kini bukan hanya kepada jumlah kereta berjaya didaftarkan.

Fokusnya perlulah menambah keyakinan pengguna yang ingin menggunakannya untuk tempoh jangka masa panjang.

Ini termasuk seperti akses kepada pusat servis, kemudahan pengecasan, sokongan teknikal dan maklum tindak balas yang pantas bila pengguna memerlukan bantuan.

Seiring peningkatan jumlah Proton e.MAS di atas jalan raya, pembangunan rangkaian sokongan yang kukuh menjadi semakin penting supaya jenama nasional kekal nombor satu di kalangan pengguna tempatan.

