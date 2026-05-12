DBKL Tubuhkan Task Force Untuk Tangani Masalah Banjir Kilat Di KL

Susulan kejadian hujan ekstrem pada 6 Mei lalu yang menyebabkan banjir kilat di beberapa kawasan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) kini memperkukuh usaha mitigasi banjir di ibu negara.

Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlun Mak Ujud, berkata hujan pada hari kejadian merekodkan 96.5 milimeter sejam.

Bacaan itu telah melebihi paras hujan amaran Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS), iaitu 60 milimeter dalam tempoh dua hingga empat jam.

Hujan Lebat Menyebabkan Paras Sungai Naik Mendadak

Beliau berkata, hujan lebat luar biasa menyebabkan paras sungai meningkat dengan mendadak.

Keadaan tersebut mengakibatkan sistem perparitan dan longkang tidak mampu menampung aliran air secara optimum.

“Di Segambut Dalam, paras Sungai Toba merekodkan bacaan 43.14 meter melebihi paras bahaya 42.8 meter.”

“Manakala di Kuchai Lama dan kawasan LRT Bukit Jalil, tadahan Sungai Kerayong mencatat bacaan 32.88 meter melebihi paras bahaya 32.66 meter sehingga menyebabkan berlaku banjir kilat.” katanya pada sidang media di Menara Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) hari ini.

DBKL Mengenal Pasti 14 Hotspot Banjir Di Kuala Lumpur

Pihak DBKL kini memberi perhatian khusus kepada 14 hotspot banjir di Kuala Lumpur menerusi tindakan segera dan perancangan jangka panjang.

Antara lokasi yang dikenal pasti:

Jalan Rahmat/Jalan Sultan Azlan Shah

Lebuhraya Sultan Iskandar

Bulatan Dato On

Jalan Tun Sambanthan Brickfields

Jalan Chan Show Lin

Jalan Sultan

Jalan Cheras

Jalan Pudu

Jalan Genting Klang

Jalan Pintasan Segambut

Menurut Fadlun, jumlah hotspot air bertakung di Kuala Lumpur berjaya dikurangkan kepada 14 lokasi berbanding lebih 30 lokasi sebelum ini.

Pengurangan ini dicapai hasil pelaksanaan projek mitigasi dan penambahbaikan sistem saliran secara berterusan.

Task Force Hotspot Banjir Kilat Akan Diaktifkan Ketika Hujan Lebat

Bagi mengurangkan risiko banjir kilat, DBKL turut mengaktifkan Task Force Hotspot Banjir Kilat Kuala Lumpur ketika hujan lebat.

Peranan pasukan ini untuk memantau keadaan longkang, inlet dan saliran selain melaksanakan kerja pembersihan segera di kawasan terjejas.

DBKL akan menjalankan kerja desilting Sungai Toba setiap dua bulan sebagai langkah segera selain penubuhan task force khas untuk menangani isu jalan berlubang selepas hujan reda.

Dalam masa sama, DBKL akan meneruskan projek mitigasi jangka panjang termasuk pembinaan kolam takungan bawah tanah serta penaiktarafan sistem saliran di kawasan berisiko banjir.

