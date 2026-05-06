PM Anwar Salur RM100,000 Bantu Orkestra Sekolah Wakili Malaysia Ke Belanda

Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyalurkan sumbangan sebanyak RM100,000 kepada Alam Shah Wind Orchestra (ASWO), sebuah ensembel pelajar dari Sekolah Sultan Alam Shah, Putrajaya.

Wakili Malaysia di Pentas Antarabangsa

ASWO yang dianggotai 46 pelajar Tingkatan 2 hingga Tingkatan 4 dijadualkan mewakili Malaysia ke World Music Contest 2026 yang akan berlangsung di Kerkrade, Belanda pada 30 Julai ini.

Pertandingan ini diadakan setiap empat tahun dan menghimpunkan ensembel muzik dari seluruh dunia.

Dalam kenyataan di media sosial, Anwar berkata beliau menyalurkan sumbangan tersebut bagi membantu persiapan serta kos perjalanan, selain berharap ia dapat memberi semangat kepada para pelajar untuk tampil cemerlang.

RM100,000: Besar, Tapi Belum Menyeluruh

Pada pandangan awal, RM100,000 mungkin kelihatan besar. Namun jika dilihat dalam konteks sebenar, jumlah itu hanya sebahagian daripada keseluruhan kos.

Untuk 46 pelajar yang perlu terbang pergi balik dari Kuala Lumpur ke Belanda, kos tiket sahaja dianggarkan sekitar RM3,000 hingga RM5,000 seorang.

Ini menjadikan jumlah keseluruhan sekitar RM138,000 hingga RM230,000, belum termasuk perbelanjaan lain.

Apabila ditambah dengan kos penginapan, pengangkutan darat, penghantaran alat muzik dan yuran pertandingan, jumlah keseluruhan boleh mencecah antara RM300,000 hingga RM500,000.

Dalam konteks ini, RM100,000 boleh dianggap sebagai sumbangan yang signifikan, berkemungkinan menampung sebahagian kos utama seperti tiket atau penginapan, namun bukan keseluruhan perbelanjaan.

Dari Mana Sumber Sumbangan?

Satu persoalan yang mungkin timbul ialah sumber dana tersebut.

Dalam kenyataan asal, Anwar menggunakan frasa “menyalurkan sumbangan”, yang tidak memperincikan sama ada ia datang daripada dana peribadi atau sumber lain. Setakat ini, tiada penjelasan lanjut dikeluarkan oleh Pejabat Perdana Menteri.

Untuk rekod, sejak memegang jawatan pada November 2022, Anwar sebelum ini menyatakan beliau tidak mengambil gaji sebagai Perdana Menteri, sebaliknya hanya menerima elaun sebagai Ahli Parlimen sekitar RM25,700 sebulan.

Lebih Daripada Sekadar Sumbangan

Dalam masa sama, Anwar turut menekankan bahawa kekuatan sesebuah negara bukan hanya terletak pada ekonomi, tetapi juga pembangunan keyakinan diri, disiplin dan identiti budaya dalam kalangan generasi muda.

Dalam konteks ini, sumbangan tersebut boleh dilihat sebagai pemangkin dan tanda sokongan, bukan penyelesaian sepenuhnya.

