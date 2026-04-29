ASNB Lancar Kempen Pandu Impianmu 2.0 Dengan Hadiah Sejumlah RM875,000

Apabila melakukan pelaburan, sudah tentu akan menerim pulangan dalam bentuk dividen kan?

Tapi macam mana pula kalau anda berpeluang memenangi hadiah hanya dengan melabur? Mesti lagi best!

Baca Artikel Berkaitan: Nak Melabur Tapi Tak Tahu Di Mana? Jom Cuba Aplikasi-aplikasi Ini

Semalam (28 April), anak syarikat Permodalan Nasional Bhd (PNB), Amanah Saham Nasional Bhd (ASNB), melancarkan Kempen Pandu Impianmu 2.0 yang boleh disertai oleh para pelabur.

Hadiah yang ditawarkan berjumlah RM875,000 merangkumi kenderaan mewah BMW 320i M Sport sebagai hadiah utama, seunit Proton e.MAS 7, dan enam unit Proton Bezza.

Memetik Bernama, PNB berkata terdapat dua pusingan cabutan hadiah bagi kempen tersebut yang bermula 1 April lalu.

Buat Pelaburan Minimun RM500 Untuk 1 Tiket Cabutan, Guna Platform Digital Bagi Penyertaan Berganda

Untuk menyertai kempen tersebut, pelabur hanya perlu membuat pelaburan minimum RM500 dalam mana-mana unit ASNB untuk menerima satu tiket cabutan.

Pelabur juga layak menerima penyertaan berganda dengan membuat pelaburan menerusi platform digital seperti myASNB dan penasihat pelaburan robo (RIA).

“Sebagai contoh, pelaburan sebanyak RM1,000 akan menerima dua tiket jika dibuat di cawangan atau ejen, manakala empat tiket sekiranya melalui myASNB atau RIA,” kata PNB dalam satu kenyataan.

BMW 320i M Sport Antara Hadiah Yang Ditawarkan Bagi Kempen Pandu Impianmu 2.0

Cabutan pertama akan berlangsung pada 1 April 2026 hingga 30 September 2026 dengan tawaran hadiah berikut:

Sebuah Proton e.MAS 7

Tiga (3) unit Perodua Bezza

10 pakej penginapan tiga hari dua malam (3H2M) di Hard Rock Hotel Pulau Pinang atau Hard Rock Hotel Desaru

50 PIN Touch n’ Go Reload bernilan RM1,000 setiap satu

Cabutan kedua pula adalah bagi tempoh 1 April 2026 hingga 31 Mac 2027, yang menawarkan hadiah:

Sebuah BMW 320i M Sport

Tiga (3) unit Perodua Bezza

Lima keping kad Petronas bernilai RM5,000

10 pakej penginapan tiga hari dua malam (3H2M) di Hard Rock Hotel Pulau Pinang atau Hard Rock Hotel Desaru

50 PIN Touch n’ Go Reload bernilan RM1,000 setiap satu

Untuk layak sebagai pemenang, PNB berkata pelabur perlu mengekalkan simpanan bersih minimum RM500 sepanjang tempoh kempen.

Kempen ASNB Bertujuan Didik Orang Ramai Untuk Melabur & Bina Tabungan

Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Eksekutif ASNB, Fadzihan Abbas Mohamed Ramlee, berkongsi harapan agar Kempen Pandu Impianmu 2.0 dapat memberi aspirasi kepada lebih ramai orang untuk mula melabur.

Peraka ini sekali gus akan menjadi langkah awal dalam mengamalkan kewangan berdisiplin sepanjang hayat.

“Di ASNB, kami percaya pelaburan adalah untuk semua tanpa mengira latar belakang dan jumlah pelaburan.

“Matlamat kami adalah mendidik dan menyediakan peluang kepada semua untuk melabur, membina tabungan dan seterusnya membina kehidupan lebih sejahtera,” katanya pada Pelancaran Kempen Pandu Impianmu 2.0 semalam.

Kempen Pandu Impianmu, Gen Labur! dan Level-Up sebelum ini telah berlangsung dari 1 Jun 2025 hingga 31 Mac 2026.

Kesemua kempen ASNB ini menawarkan hadiah keseluruhan bernilai RM2.74 juta.

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Melabur Pada Emas VS Perak, Mana Lebih Untung? Ini Pandangan Pakar Kewangan

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Perlu Ke Pelajar Buat Pelaburan Dari Sekarang? Ini Pandangan Pakar Kewangan

Baca Artikel Berkaitan: Jangan Harapkan KWSP Je! Pakar Kewangan Kongsi Sumber Income Ketika Bersara

