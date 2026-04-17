Perkembangan Konflik Asia-Barat: Gencatan Senjata Israel-Lubnan Bermula

Ketegangan di Asia Barat dilihat semakin reda susulan pelaksanaan gencatan senjata selama dua minggu antara Iran dan Amerika Syarikat (AS).

Pun begitu, peperangan itu turut melibatkan Lubnan apabila serangan dilancarkan oleh Israel sejak bulan lepas.

Walaupun Iran telah memasukkan penamatan serangan Israel ke atas Lubnan di dalam kertas cadangannya, namun serangan masih tidak dihentikan dengan alasan negara itu bukan sebahagian daripada gencatan senjata yang dipersetujui.

Gencatan Senjata Israel-Lubnan 10 Hari Bermula Semalam

Terbaharu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, mengumumkan Israel dan Lubnan bersetuju dengan gencatan senjata selama 10 hari yang mula berkuat kuasa semalam (16 April) dan melibatkan kumpulan pejuang Hezbollah.

Dia berkata pemimpin kedua-dua negara itu, iaitu Perdana Menteri Israel dan Presiden Lubnan, juga mungkin akan mengadakan pertemuan di Washington sekitar satu ke dua minggu akan datang.

Memetik Awani, serangan udara ke atas selatan Lubnan bagaimanapun masih diteruskan oleh Israel dalam jam-jam terakhir sebelum gencatan itu bermula.

Setakat semalam, pihak berkuasa Lubnan mendedahkan seramai 2,196 penduduk Lubnan terkorban dalam serangan Israel.

Israel has completely annihilated the surroundings of a hospital in Tebnine, South Lebanon.



Not a military base.

A hospital.



Hospitals and their vicinity are protected under international humanitarian law.



South Lebanon looks apocalyptic.



Nothing about this is normal. pic.twitter.com/k0s6aAX6wi — sarah (@sahouraxo) April 16, 2026

Trump Dakwa Iran Setuju Tiada Senjata Nuklear

Berita gencatan senjata Israel-Lubnan ini sememangnya disambut baik oleh beberapa negara di Asia Barat termasuk Iran, Qatar dan Jordan.

Perjanjian itu disifatkan sebagaii satu langkah penting dalam meredakan ketegangan di rantau itu.

Bukan itu sahaja, Trump dalam masa sama turut memaklumkan bahawa pihaknya ‘sangat hampir’ memeterai perjanjian dengan Iran.

Difahamkan satu lagi rundingan mungkin akan diadakan antara kedua-dua negara itu pada hujung minggu ini.

Trump mendakwa perjanjian yang sedang dibincangkan itu akan meliputi tempoh lebih 20 tahun serta Iran bersetuju untuk tidak memiliki senjata nuklear.

Dewan Perwakilan AS Tolak Usaha Hadkan Kuasa Trump

Dalam perkembangan di Washington, sebanyak 14 kapal AS telah diarahkan pulang dalam tempoh 72 jam sejak sekatan Washington ke atas pelabuhan Iran mula berkuat kuasa, kata Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat (CENTCOM).

Sementara itu, usaha Parti Demokrat untuk mengehadkan kuasa Presiden Trump dalam melancarkan tindakan ketenteraan terhadap Iran telah ditolak oleh Dewan Perwakilan AS.

Walaupun sebahagian ahli politik dan masyarakat antarabangsa mengkritik tindakan AS, namun pentadbiran Trump terus mempertahankan pendekatan tegasnya di Asia Barat, lapor Awani.

Trump Dakwa Perang Iran-AS Hampir Berakhir

Terdahulu, Trump dilaporkan berkata bahawa perang Iran-AS ‘sangat hampir’ berakhir.

Dalam sesi temu bual bersama pengacara FOX Business, Maria Bartiromo pada Rabu (15 April), Trump berkata perang dengan republik Islam itu dilihat sudah berada di ambang penamat.

“Saya fikir ia hampir berakhir. Ya, saya melihatnya sebagai sangat hampir untuk berakhir,” katanya.

Sebelum itu, media melaporkan rundingan antara pegawai AS dan wakil Iran di Islamabad, Pakistan hujung minggu lalu menemui jalan buntu, namun dijangkakan rundingan itu akan disambung semula.

Walaupun gencatan senjata telah dipersetujui antara Iran dan AS, namun Trump pada Isnin (13 April) telah mengumumkan sekatan laut ke atas semua pelabuhan di republik Islam itu.

Trump ketika itu menegaskan operasi ketenteraan Amerika Syarikat masih belum selesai sepenuhnya.

“Jika saya berundur sekarang, mereka akan mengambil masa 20 tahun untuk membina semula negara itu. Dan kami belum selesai,” katanya dipetik Awani.

