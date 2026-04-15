MCMC Siasat Individu Didakwa Sebar Berita Palsu Malaysia Hantar Diesel Kepada Filipina

Dunia sedang berdepan krisis bahan api global susulan konflik yang berlaku di Asia Barat sehingga mengganggu rantaian bekalan petroleum yang melalui Selat Hormuz.

Dalam pada itu, kerajaan Malaysia telah mengambil beberapa langkah bagi menjamin bekalan bahan api negara termasuk mengurangkan subsidi petrol Ron95.

Namun sebelum ini, kecoh apabila dikatakan kerajaan Malaysia telah menghantar bahan api diesel kepada Filipina walaupun berada dalam situasi ketidaktentuan ekonomi.

Pihak Berkuasa Sahkan Diesel Bukan Milik PETRONAS Atau Malaysia

Terbaharu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) sedang menyiasat seorang individu yang disyaki menyebarkan berita palsu bahawa Malaysia membekalkan 329,000 tong diesel kepada Filipina.

Dalam satu kenyataan, MCMC memaklumkan bahawa pihak berkuasa telah mengesahkan diesel terbabit bukanlah milik PETRONAS atau kerajaan Malaysia.

Sebaliknya diesel yang dihantar ke Filipina itu dimiliki oleh syarikat perdagangan swasta, Vitol.

Tambah MCMC, pihaknya turut menyita peranti komunikasi dipercayai digunakan untuk memuat naik kandungan berkenaan bagi membantu siasatan.

MCMC Buka 47 Kertas Siasatan Terhadap Penyebaran Berita Palsu Krisis Tenaga Global

Memetik MalayMail, MCMC berkata kes ini merupakan sebahagian daripada tindakan meluas yang diambil terhadap penyebaran berita balsu berkenaan krisis tenaga global.

“Setakat semalam (14 April), sebanyak 47 kertas siasatan sudah dibuka membabitkan penyebaran berita palsu mengenai krisis tenaga global di platform media sosial dan media digital susulan konflik di Asia Barat. Semua kes sedang dalam siasatan lanjut,” katanya.

MCMC turut menyenaraikan beberapa dakwaan palsu lain berkenaan krisis tenaga global yang telah tular di media sosial.

“Antara kandungan palsu yang tular termasuk dakwaan kenaikan harga bahan api jauh melebihi pengumuman sebenar, tarif elektrik naik, kapal Malaysia di Selat Hormuz membayar tol kepada Iran, pemberian subsidi BUDI95 kepada warga Singapura dan penghantaran 329,000 tong diesel syarikat Vitol ke Filipina yang didakwa milik Malaysia,” katanya dipetik Berita Harian.

Sebar Berita Palsu Boleh Didenda Hingga RM500,000

Tambah MCMC, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (Akta 588).

Jika disabit kesalahan, individu boleh dikenakan denda maksimum RM500,000, atau penjara sehingga dua tahun, atau kedua-duanya sekali.

“MCMC memandang serius sebarang penyalahgunaan platform digital yang bertujuan mengelirukan orang ramai melalui penyebaran maklumat palsu.

“Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang melanggar undang-undang,” katanya.

Diesel Milik Syarikat Singapura, Hanya Disimpan Di Gudang Di Johor Sebelum Dihantar Ke Filipina

Terdahulu, Jurucakap Kerajaan Datuk Fahmi Fadzil, menegaskan bahawa dakwaan Malaysia menghantar diesel kepada Filipina adalah tidak benar dan berpunca daripada salah faham berkaitan pergerakan logistik perkapalan di perairan Johor.

“Penjelasan oleh pihak PETRONAS dan Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) mengesahkan minyak itu bukan milik Malaysia.

“Sebaliknya, ia telah dijual oleh syarikat berpangkalan di Singapura, Vitol, dan disimpan di sebuah gudang di kawasan Tanjung Pelepas, Johor.

“Dalam konteks perkapalan, kapal yang berada di perairan Johor dianggap berlepas dari Malaysia. Perkara ini menjadi punca salah faham dalam kalangan segelintir pengguna Internet yang mendakwa diesel berkenaan dihantar dari Malaysia,” katanya.

Dalam pada itu, PETRONAS juga telah menegaskan bahawa tidak pernah memasuki sebarang perjanjian bagi membekalkan minyak diesel kepada Filipina.

Difahamkan salah faham ini timbul susulan laporan daripada media Filipina yang menyatakan 52.311 juta liter diesel dihantar dari Malaysia bagi menambah bekalan bahan apinya.

