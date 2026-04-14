Bank Negara Malaysia (BNM) Keluarkan Duit Syiling Peringatan Tapak Warisan Dunia UNESCO Di Malaysia

Bank Negara Malaysia (BNM) mengumumkan pengeluaran enam duit syiling peringatan edisi terhad yang menampilkan Tapak Warisan Dunia UNESCO di Malaysia, bertemakan “Khazanah Malaysia kepada Dunia”.

Reka Bentuk

Bahagian hadapan setiap duit syiling memaparkan satu daripada enam Tapak Warisan Dunia UNESCO di Malaysia.

Turut dipaparkan ialah tulisan “TAPAK WARISAN UNESCO MALAYSIA” dan nama tapak berkenaan.

BAHAGIAN HADAPAN

#1. Taman Negara Gunung Mulu

Reka bentuk ini memaparkan formasi batu kapur Gunung Mulu di Sarawak. Ia merupakan mercu tanda taman negara yang terkenal dengan kepelbagaian biodiversiti yang luar biasa dan landskap kars yang menakjubkan.

#2. Taman Kinabalu

Reka bentuk ini menampilkan Gunung Kinabalu, teras utama Taman Kinabalu. Pada ketinggian 4,095 meter, ia merupakan puncak tertinggi antara Banjaran Himalaya dan New Guinea.

Tapak ini penting bagi pemuliharan biodiversiti dan penyelidikan ekologi di Asia Tenggara.

#3. Bandar Melaka dan George Town

Reka bentuk ini memaparkan A Famosa dan Fort Cornwallis, dua mercu terkenal di Melaka dan George Town. Kedua-dua bandar ini merupakan bukti warisan hidup budaya Asia yang dibentuk melalui interaksi berabad-abad dengan pengaruh penjajahan Eropah.

#4. Lembah Lenggong

Reka bentuk ini menonjolkan ‘Perak Man’, penemuan arkeologi ikonik dari Lembah Lenggong. Lembah Lenggong di Perak ialah tapak arkeologi penting menawarkan gambaran unik tentang tamadun awal manusia di Asia Tenggara, merangkumi Zaman Paleolitik dan Neolitik hingga Zaman Logam.

#5. Kompleks Gua Niah

Reka bentuk ini menampilkan Kompleks Gua Niah di Sarawak.

Tapak ini memberikan gambaran unik tentang kehidupan prasejarah dalam hutan hujan tropika.

Penemuan arkeologi dan ciri semula jadi di dalam gua ini menunjukkan sejarah panjang interaksi manusia dengan alam sekitar, menjadikannya salah satu tapak prasejarah terpenting di Asia Tenggara.

#6. Taman Rimba FRIM, Selangor

Reka bentuk ini memaparkan kanopi hutan hujan Taman Rimba Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM), Selangor.

Dahulu merupakan kawasan lombong bijih timah yang terbiar, kawasan ini diiktiraf sebagai salah satu inisiatif perhutanan semula yang terawal dan paling berjaya di rantau ini.

BAHAGIAN BELAKANG

Bahagian belakang bagi kesemua enam duit syiling memaparkan reka bentuk yang sama. Nama “BANK NEGARA MALAYSIA” dipaparkan pada bahagian atas sebagai pihak berkuasa pengeluar.

Pada bahagian tengah, nilai muka “5 RINGGIT” dipaparkan dengan jelas.

Reka bentuk ini turut memaparkan ambang berbentuk bulatan dengan siluet digayakan yang mewakili keenam-enam tapak tersebut.

Juga disertakan peta Malaysia dengan penandaan lokasi setiap tapak.

Spesifikasi

Duit syiling ini ditempa menggunakan tembaga bersadur emas, seberat 28.65 gram setiap satu dengan nilai muka RM5.

Jumlah tempaan ialah 2,000 keping bagi setiap reka bentuk, dan ia dijual pada harga RM110 sekeping.

Setiap reka bentuk akan dijual secara berasingan.

Ia bagi memastikan peluang yang adil kepada orang ramai, pembelian dihadkan kepada dua (2) keping bagi setiap reka bentuk.

Orang ramai boleh membuat pesanan di LINK INI.

NOTA: Anda dinasihatkan supaya membuat tempahan melalui sistem dalam talian BNM dan bukan melalui mana-mana pihak atau kemudahan tempahan lain yang tidak sah.

Semua tempahan akan dipertimbangkan dan tiada keutamaan akan diberikan berdasarkan tarikh dan masa tempahan dibuat.

Sekiranya jumlah tempahan yang diterima melebihi kuantiti yang ditawarkan, cabutan akan dibuat untuk menentukan tempahan yang berjaya.

