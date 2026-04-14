41% Pekerja Di Malaysia Akui Burnout, Gen Z Lebih Tertekan Berbanding Generasi Lain

Menempuh alam pekerjaan adalah realiti yang perlu dilalui setelah bergelar dewasa untuk tampung kos sara hidup dan juga ahli keluarga.

Namun, antara permasalahan yang berlaku pada ketika ini adalah peningkatan jumlah individu yang tidak gembira dengan pekerjaannya disebabkan pelbagai faktor.

Rata-rata daripada mereka mengakui sedang mengalami keletihan melampau. Kalau dilihat di platform media sosial, anda akan perasan ramai netizen meluahkan hasrat untuk berhenti kerja meskipun dalam ketidaktentuan ekonomi sekarang.

Baca Artikel Berkaitan: Apa Beza Stres & Burnout? Ini Fakta Yang Anda Perlu Tahu

Baca Artikel Berkaitan: Ramai Rakyat Malaysia Alami Burnout Dalam Kehidupan, Tapi Masih Anggap “Normal”

Baca Artikel Berkaitan: 67% Pekerja Di Malaysia Rasa ‘Burnout’ Di Pejabat, Alami Stres Lebih Dari Sekali Sebulan

Ramai Pekerja Setuju Work Life Balance Lebih Penting Berbanding Gaji

Dapatan Indeks Kebahagiaan Tempat Kerja oleh Jobstreet by SEEK baru-baru ini menunjukkan bahawa seramai 41% pekerja di Malaysia mengalami keletihan atau burnout manakala 70% dilaporkan berasa gembira di tempat kerja.

Menurut Pengarah Urusan, Nicholas Lam, hanya 36% staf berpuas hati dengan tahap tekanan yang sedang dilalui di tempat kerja manakala 41% yang lain mengakui mengalami keletihan atau kepenatan.

“Dalam kalangan pekerja yang tidak gembira, 71% menyatakan keseimbangan kerja (work life balance) dan kehidupan lebih baik boleh meningkatkan kebahagiaan mereka selepas faktor gaji sekaligus menunjukkan keletihan yang tidak diurus boleh menjejaskan produktiviti jangka panjang,” katanya.

Dapatan ini adalah berdasarkan maklum balas daripada kira-kira 1,000 responden berumur antara 18 hingga 64 tahun yang kini sedang bekerja di Malaysia.

Gen Z Lebih Tertekan Di Tempat Kerja Berbanding Generasi Lain

Meskipun hasil tinjauan ini diperoleh dalam keadaan pasaran buruh negara kekal kukuh dengan peluang pekerjaan stabil serta kadar pengangguran rendah, namun tiga daripada 10 pekerja masih berasa tidak gembira atau neutral terhadap pekerjaan mereka.

Tambah Nicholas, tahap kebahagiaan di tempat kerja adalah berbeza mengikut generasi. Pekerja Gen Z didapati kurang gembira dan lebih tertekan berbanding generasi lain oleh disebabkan cabaran permulaan kerjaya, pembangunan kemahiran serta keperluan membuktikan keupayaan diri sendiri.

Gambar sekadar hiasan.

Sumber: Pexels

“Mereka juga lebih bersetuju bahawa pengurangan tekanan boleh meningkatkan kebahagiaan iaitu 40% berbanding 35% dalam kalangan milenial dan 27% bagi Gen X.

“Dari sudut sektor, industri Perkhidmatan Profesional dan Pembinaan mencatat tahap kebahagiaan tertinggi iaitu 78% manakala sektor awam 62%, industri 61% serta runcit, hospitaliti dan sukan 55%, mencerminkan cabaran dari segi beban kerja, pengiktirafan mahupun fleksibiliti,” katanya.

Bagaimanapun kira-kira 70% pekerja di Malaysia dilaporkan berasa gembira di tempat kerja walaupun berdepan dengan tekanan dan keletihan.

“Tidak ramai yang benar-benar selesa dengan tekanan kerja yang dihadapi walaupun majoriti merasakan diri mereka dihargai. Sebanyak 68% pula menganggap pekerjaan mereka memberi kepuasan terhadap kerja masing-masing.”

Lokasi Tempat Kerja Antara Faktor Utama Kebahagiaan Pekerja

Jelas Nicholas, kebahagiaan di tempat kerja dalam kalangan pekerja di negara ini banyak dipengaruhi oleh aspek asas harian.

“Antara faktor utama adalah lokasi tempat kerja sebanyak 69%, rakan sekerja 65% dan tugasan harian 65%. Rutin kerja yang jelas, hubungan kerja baik serta tanggungjawab bermakna membantu mewujudkan rasa kawalan dan pemilikan terhadap pekerjaan,” katanya.

Sumber: Malay Mail

Walaupun lebih separuh 50% pekerja berasa gembira, namun makna dan tujuan bekerja mempengaruhi kebahagiaan seseorang berbanding gaji.

Ini jelas menunjukkan majikan perlu memikirkan semula tentang bebanan kerja, mengutamakan fleksibiliti, dan mewujudkan suasana kerja di mana pekerja rasa didengar serta dihargai.

Pendekatan Yang Boleh Diambil Bagi Meningkatkan Kebahagiaan Pekerja

Jobstreet by SEEK turut mencadangkan tiga perkara yang boleh dilakukan oleh syarikat dan majikan bagi meningkatkan kebahagiaan kakitangan di tempat kerja. Antaranya:

Memperkukuh rasa tujuan dalam kerja dengan mengaitkan tugasan harian pekerja kepada misi dan nilai organisasi.

Membina budaya kerja yang positif dan menyokong.

Majikan perlu fahami keperluan generasi berbeza bagi membantu mengurangkan tekanan dan meningkatkan motivasi pekerja.

Gambar sekadar hiasan.

Sumber: Pexels

Buat mereka yang sedang bergelut dan sedang berdepan dengan masalah burnout di tempat kerja, berikut antara langkah yang boleh diambil bagi mengurangkannya:

Berehat di rumah waktu hujung minggu bagi mengurus kesihatan fizikal dan mental. Jauhi orang yang toksik dan membawa kemudaratan kepada diri sendiri. Suarakan pendapat anda. Tiada istilah pendapat yang terlalu kecil atau remeh. Berani menolak jika seseorang meminta bantuan yang tidak munasabah. Asingkan kerja dan hal peribadi.

Baca Artikel Berkaitan: Warganet Kongsi Cara Nak Kenal Pasti Syarikat ‘Red Flag’ Atau Tak Ketika Mohon Kerja

Baca Artikel Berkaitan: “Suruh HR Tolong” – Staf Minta Rakan Punch Card Sebab Masih Di Kedai Makan Undang Perhatian

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Sering Berasa Tertekan Di Tempat Kerja? Ini Tips Elak Burnout

