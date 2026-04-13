Pelajar 13 Tahun Maut Dilanggar Di Depan Surau Sekolah Dikebumikan Di Sebelah Pusara Ibu

Semalam (12 April), rakyat Malaysia digemparkan dengan satu kes kemalangan maut yang berlaku di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Tanjung Mas, Kota Bahru, Kelantan.

Dalam kejadian sekitar 1.50 tengahari, pelajar Tingkatan 1, Nur Fatimatul Hawa Mohd Azaudin, maut di lokasi kejadian selepas dirempuh sebuah kenderaan di hadapan surau sekolah.

Manakala seorang lagi rakannya yang turut terlibat dalam kemalangan itu cedera parah dan sedang dirawat di Hospital Raja Perempuan Zainab Kota Bharu (HRPZ II).

Guru Dipercayai Tertekan Pedal Minyak Hingga Rempuh 2 Pelajar Sedang Pakai Kasut Di Depan Surau

Menurut Ketua Polis Daerah Kota Bharu, Asisten Komisioner Mohd Azmir Damiri, kereta tersebut dipandu oleh seorang wanita yang telah tertekan minyak sehingga melanggar kedua-dua pelajar berkenaan yang sedang memakai kasut di hadapan surau ketika itu.

“Siasatan awal yang dijalankan, kemalangan berlaku lebih kurang 1.50 tengah hari ketika pemandu kereta sedang memandu di dalam kawasan sekolah terbabit.

“Apabila sampai di lokasi kejadian, pemandu kereta terbabit dipercayai tertekan pedal minyak lalu terbabas sehingga terlanggar dua orang pelajar yang ketika itu sedang memakai kasut sekolah di hadapan surau serta melanggar tiang batu.

“Akibat perlanggaran itu, seorang pelajar mengalami cedera parah di bahagian kepala dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian serta dibawa ke Unit Forensik HPUSM Kubang Kerian untuk bedah siasat.

“Seorang pelajar lagi mengalami cedera parah dan sedang menerima rawatan di Zon Merah HRPZ II,” katanya dipetik Berita Harian.

Pemandu Tidak Mengalami Kecederaan

Tambah Mohd Azmir, pemandu kenderaan terbabit tidak mengalami sebarang kecederaan.

“Siasatan berkaitan kemalangan ini dijalankan mengikut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987.

“Polis meminta orang ramai yang melihat kejadian kemalangan ini tampil hadir untuk membantu siasatan,” katanya.

KPM Mulakan Siasatan Dalam, Urus Bantuan Buat Keluarga

Kementerian Pendidikan (KPM) juga telah memulakan proses siasatan dalaman bagi meneliti pematuhan setiap prosedur operasi standard (SOP) yang berkaitan.

“Semua institusi pendidikan bawah kelolaan KPM diingatkan untuk memastikan aspek keselamatan murid, guru dan seluruh warga institusi terpelihara,” katanya.

Dalam masa sama, KPM turut menguruskan bantuan terbaik kepada keluarga Allahyarhamah Nur Fatimatul Hawa dengan aspek kebajikan dan kesejahteraan diberi perhatian, lapor Malaysia Gazette.

Guru Dipercayai Rempuh Pelajar Dibawa Ke Mahkamah

Dalam pada itu, guru wanita yang dipercayai merempuh arwah dan seorang rakannya itu telah dibawa ke Mahkamah Majistret Kota Bahru pada pagi ini.

Memetik laporan Harian Metro, guru wanita berusia 57 tahun itu, dibawa ke mahkamah untuk mendapatkan perinta tahanan reman dan kes disiasat mengikut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987.

Mangsa Baru Selesai Zolat Zohor Sebelum Dilanggar Di Depan Surau

Terdahulu, abang kepada Hawa yang belajar di sekolah sama, Muhammad Ali Mustaqim, 15, berkata dia diberitahu bahawa kejadian itu berlaku selepas adiknya selesai menunaikan solat Zohor.

“Saya berada di luar sekolah sambil menunggu rakan untuk pulang bersama. Kemudian ada rakan datang beritahu adik dilanggar sebuah kereta di depan surau sekolah,” katanya.

Jenazah mangsa telah selamat dikebumikan sekitar 9 malam tadi bersebelahan pusara ibunya, Siti Maheran Noor, di Tanah Perkuburan Islam Gayong, Taman Uda Murni.

Lebih 200 ahli keluarga, jiran, guru dan pelajar iaitu rakan kepada arwah hadir memberi penghormatan terakhir di tanah perkuburan itu. Suasana hiba dan sedih sebaik jenazah tiba di tanah perkuburan itu kira-kira jam 9 malam. Ahli keluarga termasuk rakan sekolah arwah dan warga pendidik dilihat tidak dapat menahan kesedihan sepanjang upacara pengebumian berlangsung. Jenazah disemadikan bersebelahan pusara ibunya, Siti Maheran Noor, yang meninggal dunia lima tahun lalu. Katanya, siasatan awal mendapati Ustazah yang memandu kereta SUV dipercayai tertekan pedal minyak lalu terbabas sebelum melanggar dua pelajar perempuan Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Tanjung Mas.

