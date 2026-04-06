“Kepimpinan & Kepakaran Tadbir Urus Oleh Tan Sri Jamaludin Adalah Aset Penting Bagi AirAsia X” – Tony Fernandes

AirAsia X (“Kumpulan”) hari ini secara rasmi memperkenalkan Tan Sri Jamaludin sebagai Pengerusi Bebas Bukan Eksekutif, selaras dengan Kumpulan dalam menggariskan strategi bagi menghadapi peningkatan kos bahan api serta ketidaktentuan yang kian meningkat dalam pasaran penerbangan global.

Di bawah kepimpinan Tan Sri Jamaludin, Lembaga Pengarah membawa pengawasan bebas dan perspektif jangka panjang yang kritikal bagi Kumpulan ketika memasuki fasa fokus dan pertumbuhan baharu.

Foto: Eshvar/TRP

Kumpulan kekal yakin dengan model perniagaan yang berdaya tahan, rangkaian ASEAN yang kukuh, serta prospek pertumbuhan jangka panjang rantau ini.

Permintaan perjalanan terus menunjukkan prestasi mantap, dan Kumpulan ini komited untuk terus memperkukuh Kuala Lumpur sebagai hab utama bagi kesalinghubungan serantau yang lancar dan mampu milik.

Bahrain Jadi Hab Strategik Utama

AirAsia X juga menegaskan komitmennya untuk membangunkan Bahrain sebagai hab strategik utama, menghubungkan pengembara antara Asia, Timur Tengah dan Eropah.

Perkhidmatan dijadualkan bermula pada 26 Jun 2026 dengan yakin bahawa keadaan di rantau ini akan kembali normal menjelang tarikh tersebut.

Sementara itu, Kumpulan secara proaktif memperuntukkan semula kapasiti ke laluan yang lebih berprestasi dan memberi hasil tinggi, seperti Almaty (Kazakhstan), Tashkent (Uzbekistan) dan Istanbul (Türkiye), bagi memenuhi permintaan yang teralih, sambil meneroka peluang untuk terus membangunkan hab domestik utama kami di Senai, Johor Bahru.

Tan Sri Jamaludin Ucap Terima Kasih Di Atas Kepercayaan Tan Sri Tony Fernandes & Datuk Kamarudin Meranun

Foto: Eshvar/TRP

“Saya berbesar hati menyertai AirAsia X, terutamanya selepas penyatuan semua tujuh syarikat penerbangan, jarak dekat dan jarak jauh menjadi satu kumpulan yang lebih kukuh.

“Walaupun menghadapi tempoh ketidaktentuan global, kami memasuki fasa ini dengan kedudukan yang berdaya tahan.

“Asas Kumpulan adalah kukuh, disokong oleh struktur kos yang cekap dan berdisiplin, rangkaian berfokuskan Asean yang berdaya tahan, serta kesalinghubungan perkhidmatan Fly-Thru yang kukuh, membolehkan kami bertindak balas dengan pantas terhadap perubahan pasaran.

Foto: Eshvar/TRP

“Saya menantikan kerjasama rapat dengan rakan-rakan Lembaga Pengarah, Bo, serta pasukan pengurusan AirAsia X untuk memastikan operasi yang cekap dan tadbir urus yang kukuh, sambil terus membina atas asas mantap yang telah dibentuk.

“Cabaran semasa melibatkan bukan sahaja syarikat penerbangan, tetapi semua pemain dalam ekosistem penerbangan.

“Namun, ia juga memberi peluang untuk kami bekerjasama rapat dengan rakan kongsi bagi memperkukuh daya saing industri serta muncul daripada tempoh ini dalam kedudukan yang lebih baik untuk pertumbuhan jangka panjang.

“Kami terus meneroka kemungkinan untuk memperluas pesanan pesawat serta menambah pesawat sewaan yang akan menyokong rancangan pengembangan kami dan memperkukuh kemampuan untuk berkhidmat ke lebih banyak destinasi,” jelas beliau.

Tony Yakin AirAsia X Akan Terus Catat Prestasi Kukuh

Foto: Eshvar/TRP

Tony Fernandes selaku Penasihat kepada AirAsia X berkata, “Kepimpinan dan kepakaran tadbir urus yang mendalam oleh Tan Sri Jamaludin adalah aset penting bagi AirAsia X ketika kumpulan syarikat penerbangan yang disatukan ini melangkah ke fasa baharu.

“Beliau membawa pengawasan bebas dan kecekapan tadbir urus yang menjadi teras Lembaga kami, sekaligus melengkapi kekuatan pasukan pengurusan.

“Saya yakin sepenuhnya bahawa di bawah pimpinannya, AirAsia X akan terus mencatat prestasi kukuh serta menawarkan nilai dan kebolehpercayaan yang lebih tinggi kepada tetamu, rakan kongsi dan pelabur kami.

“Pada masa yang sama, kekuatan ekosistem Capital A terus menyumbang kepada ketahanan sektor penerbangan dengan menurunkan kos sambil meningkatkan hasil.

“AirAsia MOVE telah menggandakan usaha jualan dan kesalinghubungannya, ADE terus mengoptimumkan dan mengurangkan asas kos, manakala AirAsia NEXT memanfaatkan keupayaan teknologi yang kukuh serta pangkalan data yang luas untuk memaksimumkan jualan dalam sektor penerbangan.”

Foto: Eshvar/TRP

Harga Bahan Api Jet Global Meningkat Dua Kali Ganda Berbanding Paras 2025

Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan AirAsia X, Bo Lingam turut menjelaskan bahawa meskipun mereka beroperasi dalam situasi yang semakin mencabar, permintaan yang kukuh di destinasi Asean membuktikan daya tahan rangkaian serta permintaan semakin meningkat terhadap perjalanan serantau.

“Dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik yang berterusan serta gangguan rantaian bekalan, harga bahan api jet global telah meningkat lebih dua kali ganda berbanding paras 2025.

“Sebagai langkah proaktif, kami melaksanakan penyesuaian tambang yang bersesuaian dengan teliti, termasuk caj bahan api di seluruh rangkaian.

“Kami turut mengoptimumkan rangkaian di mana ianya memperuntukkan semula kapasiti ke laluan permintaan tinggi, serta memanfaatkan kesalinghubungan perkhidmatan Fly-Thru melalui Kuala Lumpur dan Bangkok untuk memenuhi permintaan dengan lebih cekap.

“Kami juga sedang giat berunding dengan rakan kongsi dan pihak berkepentingan utama untuk mengekang kos di seluruh operasi.

“Dengan pengaktifan semula penerbangan secara berperingkat, kos seunit dijangka bertambah baik, manakala pengukuhan mata wang Asean bertindak sebagai penampan semula jadi terhadap perbelanjaan yang diterajui dalam nilai USD.

“Kami kekal optimis terhadap prospek pertumbuhan tahun hadapan, sambil terus memastikan perjalanan lebih mampu milik bagi para tetamu kami,” tegas Bo.

