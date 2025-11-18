Kurang Aktif Boleh Jadi Punca Haiwan Peliharaan Anda Hidap Penyakit Kronik Seperti Manusia

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Semakin hari, semakin banyak kes penyakit seluruh negara yang dihidapi oleh golongan manusia. Ini termasuklah penyakit kronik yang menjejaskan kualiti hidup.

Oleh disebabkan itu, banyak pihak berwajib khususnya dari sektor perubatan mula menyebarkan kesedaran kepada orang ramai tentang kepentingan menjaga kesihatan diri dan mengamalkan gaya hidup sihat.

Antara penyakit serius yang membimbangkan di Malaysia adalah seperti diabetes, kanser, penyakit buah pinggang, kolestrol tinggi dan banyak lagi.

Seperti yang dimaklumkan sendiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini, jumlah penghidap kencing manis di Malaysia adalah tertinggi di Asia Tenggara.

Peningkatan Penyakit Kronik Di Kalangan Manusia & Haiwan Semakin Membimbangkan

Namun tanpa kita sedari, sebenarnya penyakit kronik yang sebelum ini dianggap sebagai masalah kesihatan manusia juga semakin meningkat dalam kalangan haiwan di seluruh dunia termasuklah haiwan peliharaan, ternakan dan spesis marin.

Memetik Astro Awani, kajian diterbitkan Risk Analysis dan diterajui oleh Antonia Mataragka dari Universiti Pertanian Athens memperkenal satu rangka kerja baharu berasaskan bukti bagi meningkatkan pemantauan penyakit tidak berjangkit (NCD) dalam kelompok haiwan.

Model tersebut befungsi untuk membantu pengesanan awal serta memberi panduan kepada pihak berkuasa kesihatan apabila berlakunya peningkatan penyakit kronik dalam kalangan manusia dan haiwan.

Antara Faktor Haiwan Alami Penyakit Kronik Seperti Manusia

Kajian itu mendapati faktor genetik memainkan peranan besar, khususnya bagi anjing, kucing, dan haiwan ternakan yang dibiakkan secara selektif kerana mereka lebih kerap mengalami diabetes, penyakit jantung dan masalah sendi.

Menurut Cornell University College of Veterinary Medicine, antara 1 hingga 1,000 kucing dianggarkan akan mengalami masalah diabetes dalam hidupnya.

Antara risiko diabetes dalam kucing termasuklah obesiti, penuaan, tidak aktif secara fizikal, kucing jantan, dan penggunaan steroid glucocorticoids untuk merawat penyakit lain seperti asma.

Bagaimanapun, faktor persekitaran masih menjadi penyebab utama.

Antara punca yang membentuk corak penyakit yang sama merentas spesies haiwan pula adalah seperti berikut:

Pemakanan tidak seimbang

Kurang bergerak

Pendedahan bahan kimia

Tekanan berpanjangan

Ada Juga Hidupan Marin Hidap Kanser Perut

Dalam masa sama, nyawa spesies marin turut terancam. Sebagai contoh, ikan paus beluga didiagnosis dengan kanser gastrousus, manakala salmon Atlantik ternakan kerap menunjukkan sindrom kardiomiopati.

Untuk info, kardiomiopati adalah penyakit otot yang melemahkan kemampuan jantung untuk mengepam darah ke seluruh badan.

Sisa Kimia & Kepesatan Bandar Juga Antara Punca Penyakit Kronik Haiwan

Dalam pada itu, haiwan yang hidup di muara tercemar dengan bahan kimia industri menunjukkan kadar tumor hati sebanyak 25%.

Penyelidikan ini juga mendedahkan bahawa perubahan iklim dan urbanisasi pesat mendorong kepada ancaman penyakit di kalangan haiwan. Lautan yang semakin panas dan kemusnahan habitat berkait dengan peningkatan tumor dalam penyu dan ikan.

Bukan itu sahaja, suhu bandar yang semakin tinggi dan pencemaran udara turut menjejaskan kesihatan metabolik dan sistem imun haiwan peliharaan.

“Apabila perubahan alam sekitar mempercepat kemunculan penyakit, ketiadaan sistem diagnosis awal terus melambatkan pengesanan NCD dalam haiwan,” kata Mataragka.

Mulakan Langkah Pencegahan Penyakit Kronik Haiwan Dari Rumah

Secara logiknya, agak sukar untuk mengambil langkah pencegahan bagi kesemua faktor disenaraikan dalam satu masa yang sama.

Apa yang anda boleh lakukan sebagai pemilik haiwan peliharaan adalah memantau kesihatan mereka bermula dari rumah terutamanya melibatkan pengawalan berat badan.

Antara tips elakkan haiwan peliharaan mempunyai masalah obesiti adalah:

Menetapkan jadual pemakanan

Meningkatkan aktiviti fizikal seperti menyediakan permainan untuk haiwan kejar

Jangan beri akses makanan 24 jam kepada haiwan

Mendapatkan pemeriksaan dan nasihat pakar

Ingat, si bulus yang gemuk memang comel tetapi mengancam nyawa!

Baca Artikel Berkaitan: Boleh Bahayakan Kesihatan, Ini Senarai Makanan Untuk Manusia Yang Kucing Tak Boleh Makan

