Kerajaan Jimat RM400 Juta Sebulan Selepas Subsidi Bersasar Diesel Dilaksanakan – Timb. Menteri Kewangan

Kerajaan telah melaksanakan subsidi bersasar diesel sejak 10 Jun tahun lepas yang menyasarkan hanya bagi golongan dan sektor-sektor tertentu.

Menerusi Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi (SKDS) 2.0, kaedah ‘fleet card’ akan digunakan bagi kenderaan logistik berkelayakan untuk membendung kesan terhadap harga barangan pengguna.

Manakala Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi (SKDS) 1.0 pula bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba.

Kerajaan Bakal Jimat RM5 Bilion Setahun Dengan Rasionalisasi Subsidi Diesel

Terkini, media melaporkan kerajaan mencatatkan penjimatan lebih RM400 juta sebulan selepas rasionalisasi subsidi diesel itu dilaksanakan.

Menurut Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying, program Budi My Subsidi Diesel yang dijalankan itu bakal menjimatkan sekitar RM5 bilion setiap tahun dalam perbelanjaan kerajaan.

Katanya, dana daripada penjimatan itu akan digunakan bagi projek pembangunan dan menguatkan jaringan keselamatan sosial menerusi pelbagai inisiatif bantuan kewangan.

“Program-program ini termasuk Sumbangan Tunai Rahmah (STR) dan Sumbangan Asas Rahmah (Sara),” katanya di Dewan Rakyat hari ini (12 November).

Peruntukan Inisiatif Bantuan Kewangan Dipertingkatkan Sehingga RM15 Bilion

Terdahulu, Ahli Parlimen Stampin Chong Chieng Jen (PH-DAP), bertanyakan sama ada penjualan diesel di Semenanjung Malaysia telah berkurang dan jumlah penjimatan yang dicatatkan selepas rasionalisasi subsidi itu dijalankan.

Lim berkata di bawah Belanjawan 2025, kerajaan telah meningkatkan peruntukan untuk program STR dan SARA ke RM13 bilion dari RM10 bilion berbanding tahun lepas.

Menerusi inisiatif SARA yang dipertingkatkan, jumlah peruntukan ini juga telah meningkat ke RM15 bilion.

Pemilik Kenderaan Diesel Nikmati Bantuan Kewangan Dari Inisiatif Kerajaan

Tambahnya lagi, kerajaan turut memperkenalkan program Budi Madani Individu dan Budi Madani Agri-Komoditi yang menyediakan bantuan kewangan bulanan sebanyak RM200 (RM2,400 setahun) kepada pemilik kenderaan diesel peribadi.

“Setakat 31 Oktober tahun ini, sejumlah 320,000 pemilik kenderaan diesel termasuk petani, penternak dan pekebun kecil telah menerima manfaat daripada program ini dengan jumlah bayaran RM850 juta,” ujarnya.

Dalam sektor logistik, Lim berkata program Budi Madani Diesel telah meluluskan permohonan dari 121,618 syarikat pengangkutan barang yang merangkumi 355,074 kenderaan setakat 30 September lalu.

“Perkara ini memastikan bahawa kos operasi dalam sektor logistik tidak meningkat mendadak dan bahan asas kekal mampu milik,” ujarnya.

Jualan Diesel Berkurang Selepas Subsidi Bersasar Dilaksanakan

Sehubungan itu, Lim menjelaskan bahawa sebelum rasionalisasi subsidi dilaksanakan, harga diesel adalah pada RM2.15 seliter berbanding harga tanpa subsidi RM3.35 seliter sekarang.

“Sebelum rasionalisasi, jumlah purata bulanan diesel yang dijual pada harga subsidi antara Januari dan Mei 2024 adalah sekitar 770 juta liter.

“Selepas rasionalisasi, purata itu jatuh ke sekitar RM465 juta liter sebulan antara Jun dan Disember, menunjukkan pengurangan jelas dalam ketirisan. Ini juga membuktikan bahawa aktiviti menyeludup diesel telah menurun,” tambahnya lagi.

Sebaliknya, Lim berkata jualan diesel komersial telah meningkat selepas rasionalisasi subsidi dilaksanakan.

Perkara ini mencadangkan bahawa diesel disubsidi yang sebelum ini digunakan untuk tujuan komersial, termasuk di tapak pembinaan atau kilang, telah berkurang.

