837 Warga Malaysia Ditahan Di Luar Negara Atas Kesalahan Scam, Majoriti Di China

Kegiatan penipuan dilihat semakin menjadi-jadi di dalam negara kita apabila terdapat ramai yang sudah menjadi mangsa.

Seperti dalam laporan State of Scams in Malaysia 2025, seramai 85% responden di Malaysia berdepan cubaan penipuan (scam) dalam tempoh setahun lalu, dan 73% daripada mereka benar-benar menjadi mangsa.

Malangnya terdapat rakyat Malaysia sendiri yang terlibat dengan modus penipuan sedemikian.

837 Warga Malaysia Ditahan Di Luar Negara Kerana Terlibat Operasi Scam

Terbaharu, Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan mendedahkan seramai 837 warga Malaysia telah ditahan di luar negara setakat 8 November lalu kerana terlibat dengan penipuan dalam talian.

Menurutnya, majoriti yang ditahan merupakan bangsa Cina (765), diikuti Melayu (34), India (33) dan lain-lain (5).

“Ini cuma satu kategori. Terdapat beribu yang lain ditahan di luar negara atas pelbagai kesalahan, yang merupakan kebimbangan besar buat kami,” katanya di Dewan Rakyat semalam (10 November).

Kebanyakan Warga Malaysia Ditahan Di China, Majoriti Lelaki

Mohamad Hasan yang lebih mesra dikenali sebagai Tok Mat berkata, kebanyakan mereka ditahan di China (545), masing-masing 505 lelaki dan selebihnya wanita.

Angka kedua tertinggi penahanan pula direkodkan di Singapura iaitu seramai 168 orang dengan 148 lelaki dan 14 wanita.

Lain-lain negara termasuk Jepun (34), Korea (22), India (20), Indonesia (11) dan Thailand (10).

Tok Mat memberi amaran bahawa jumlah tinggi tahanan di luar negara boleh merosakkan imej negara di mata dunia.

“Kita mahu meningkatkan imej negara kita, tetapi bila terlalu ramai rakyat Malaysia ditahan di luar negara untuk jenayah yang merosakkan reputasi kita, ia menjadi satu cabaran,” katanya dipetik The Star.

Dalam masa sama, beliau turut mengingatkan warga Malaysia yang melancong ke luar negara agar memahami dan menghormati undang-undang yang ditetapkan.

Warga Malaysia Ditahan Akan Terima Bantuan Konsular Dari Wakil Rasmi Kerajaan

Tok Mat berkata sedemikian sebagai maklum balas kepada soalan Ahli Parlimen Kluang Wong Shu Qi, sama ada kerajaan mempunyai rancangan untuk bekerjasama dengan syarikat penerbangan bagi menyediakan taklimat sebelum berlepas buat orang ramai, khususnya pelancong muda tanpa pengalaman.

Menurut Tok Mat, satu rakaman pengumuman awam boleh dimainkan di lapangan terbang sebagai amaran kepada rakyat Malaysia agar tidak menjadi keldai dadah atau terlibat dengan penipuan dalam talian.

Menjawab soalan yang dikemukakan mengenai peranan wakil rasmi kerajaan di luar negara, Tok Mat berkata mereka akan menyediakan bantuan konsular sebaik sahaja menerima maklumat daripada negara terbabit.

“Pegawai kami akan mengunjungi warga Malaysia yang ditahan untuk memeriksa keadaan mereka dan menentukan bantuan yang diperlukan, sama ada menghubungi keluarga mereka atau mengaturkan bantuan undang-undang,” jelasnya.

Dalam pada itu, Tok Mat berkata jenayah merentasi sempadan, termasuk scam dalam talian telah menjadi isu penting yang dibincangkan di pelbagai platform serantau dan antarabangsa.

“Isu ini telah dibincangkan di mesyuarat ASEAN dan lain-lain forum serantau, dan saya difahamkan bahawa Kementerian Dalam Negeri sedang mengetuai usaha susulan,” ujarnya.

Panggilan Telefon Senyap & Pemberian ‘Hadiah’ Antara Modus Operasi Scam

Tidak dinafikan lagi terdapat pelbagai modus operasi scam yang dijalankan secara dalam talian, terutamanya menerusi panggilan telefon.

Mungkin ada dalam kalangan anda yang pernah menerima panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada bunyi setelah diangkat.

Sebenarnya CyberSecurity Malaysia (CSM) mendedahkan bahawa mengangkat panggilan sedemikian boleh menyebabkan nombor telefon anda dikenal pasti sebagai nombor aktif.

Ini seterusnya akan meletakkan anda sebagai sasaran untuk pelbagai jenis penipuan pada masa akan datang.

Satu lagi modus operandi yang dikongsikan sebelum ini pula melibatkan pemberian ‘hadiah’ oleh penjenayah siber dengan alasan sebagai tanda penghargaan kerana banyak menggunakan platform online shopping.

Namun sebaik sahaja menerima barang tersebut, pengguna akan dihubungi semula dan diminta menekan pada satu pautan sebagai tanda penghargaan menerima hadiah.

