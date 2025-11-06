Pasport Malaysia Kini Di Ranking Ke-3 Dunia, Akses Tanpa Visa Ke 174 Negara!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pasport bukan sekadar buku kecil berwarna merah tetapi melambangkan identiti kita sebagai warganegara Malaysia ketika melancong ke luar negara. Malah ia menjamin individu menjelajah serata dunia secara sah dan selamat.

Nampak simple tetapi besar nilainya. Ramai juga yang menyifatkan pasport Malaysia ‘mahal’.

Sebelum ini, pasport Malaysia berada pada kedudukan ke-12 paling berkuasa di dunia. Berdasarkan laporan Indeks Pasport Henley 2024, Malaysia berkongsi kedudukan dengan Cyprus dan Liechtensein.

Pencapaian tersebut sekaligus menunjukkan peningkatan positif selepas pasport negara kita terdahulu berada di kedudukan ke-14 pada tahun 2023 dengan skor 179.

Baca Artikel Berkaitan: “Patutlah Mahal” – Orang Ramai Terpesona Lihat Corak ‘Rahsia’ Dalam Pasport Malaysia

Baca Artikel Berkaitan: Ini Langkah Perlu Diambil Jika Pasport Rosak Atau Basah Terkena Air

Kedudukan Pasport Malaysia Ke-3 Dunia Lancarkan Perjalanan Rakyat Ke Negara Luar

Terbaharu, berita baik buat rakyat Malaysia, pasport negara kini meningkat ke kedudukan ke-3 dunia dalam ranking Passport Index 2025.

Menurut Jabatan Imigresen Malaysia (JIM), pencapaian membanggakan ini membolehkan rakyat Malaysia menikmati kemudahan perjalanan tanpa visa ke 174 buah negara di seluruh dunia.

Kejayaan ini dalam masa sama membuktikan bahawa komuniti antarabangsa mengiktiraf kredibiliti sistem dokumen perjalanan Malaysia.

Sumber: Freepik

Malaysia Kongsi Kedudukan Pasport Berkuasa Di Dunia Dengan 15 Buah Negara Lain

Memetik kenyataan media dikeluarkan pada Rabu (5 November), pencapaian itu turut mencerminkan kepercayaan tinggi peringkat global terhadap dasar keselamatan serta integriti negara.

Dalam laporan Passport Index, Malaysia disenaraikan antara tiga negara teratas, sebaris dengan beberapa negara lain yang memiliki pasport paling berpengaruh serta berkuasa di dunia.

Malaysia berkongsi kedudukan bersama Belgium, Perancis, Netherlands, Jerman, Finland, Luxembourg, Itali, Denmark, Portugal, Switzerland, Greece, Austria, Norway, Ireland dan juga Korea Selatan.

Di kedudukan lebih tinggi, pasport Emiriah Arab Bersatu (UAE) berada di tempat pertama dengan 179 negara kunjungan, manakala Singapura dan Sepanyol berkongsi tempat ke-2 dengan 175 negara.

Baca Artikel Berkaitan: Masih Ada Yang Tak Tahu, Lelaki Kongsi Tips & Pengalaman Buat Pasport Di KLIA

Hubungan Diplomatik Yang Baik Faktor Ranking Kukuh Pasport Malaysia

Memetik RTM, Penganalisis Politik, Prof Datuk Dr Sivamurugan Pandian sebelum ini berkata bahawa kekuatan pasport Malaysia banyak dipengaruhi hubungan diplomatik stabil serta dasar luar negara yang bijak dan terbuka kepada pelbagai pihak.

Sumber: Pasport Index

“Kepercayaan terbina dengan negara-negara lain secara meluas ini juga membolehkan kita secara berterusan menerokai bidang pelancongan, pendidikan dan juga sektor kewangan dengan negara-negara lain.

“Ia dapat dijalin dengan lebih positif dan lebih baik berdasarkan kepada kepercayaan dalam konteks hubungan bilateral multilateral, selain turut beri pengiktirafan kepada hubungan diplomatik Malaysia dengan negara lain,” ujar beliau.

Baca Artikel Berkaitan: KL ‘Total Lockdown’ Sempena Sidang Kemuncak ASEAN Ke-47, Ini Info Anda Patut Tahu

Pelajar Luar Negara Kagum Dengan Pasport Malaysia

Sebelum ini, tular satu hantaran di laman TikTok apabila seorang lelaki dikenali sebagai Jason berkongsi pandangan orang luar terhadap pasport Malaysia.

Jason yang pernah melanjutkan pelajaran di China berkata sesetengah pelajar dari Indonesia, Thailand dan beberapa negara lain sangat menghargai pasport yang mempunyai pengaruh besar dan diiktiraf antarabangsa.

“Diorang cakap susah nak mohon visa. Dan ia buat saya terfikir, ‘Oh, saya tak perlu visa untuk pergi Eropah, Turki, atau Kazakhstan malah pada 2024 dah tak perlu lagi (visa) untuk ke China’,” katanya.

Jelas Jason, sesetengah negara memerlukan individu untuk menjalani sesi temu duga sebelum mendapatkan visa sah ke luar negara.

Tambahnya lagi, rakyat Malaysia sepatutnya lebih menghargai kemudahan yang dimiliki kerana tidak semua negara menikmati keistimewaan pasport seperti kita.

Tonton video penuh [DI SINI].

Baca Artikel Berkaitan: Cara Mudah & Cepat Untuk Renew Atau Mohon Pasport Secara Online

Baca Artikel Berkaitan: Wanita Ini Kongsi Tips & Info Penting Untuk Percepatkan Urusan Daftar Pasport

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.