KPM Bakal Laksana Kaedah ‘Co-Teaching’ Bermula 2027, Kelas Akan Ada 2 Guru

Pendidikan merupakan teras kepada kemajuan negara. Dengan sistem pendidikan yang berkesan, negara akan dapat menghasilkan generasi pelajar yang berjaya.

Untuk info, sistem pendidikan negara bakal mengalami perubahan apabila Kurikulum Persekolahan 2027 dilaksanakan.

Antara pembaharuan yang dirancang adalah pengenalan subjek Pendidikan Karakter yang bertujuan untuk membentuk sahsiah murid.

KPM Bakal Laksanakan Kaedah ‘Co-Teaching’, Dua Guru Dalam Satu Kelas

Terbaharu, Kementerian Pendidikan (KPM) turut mengumumkan bakal melaksanakan kaedah ‘co-teaching’ pada Kurikulum Persekolahan 2027.

Menerusi kaedah ini, sekolah-sekolah di seluruh negara akan melaksanakan pendekatan dua guru mengajar bersama dalam satu kelas.

Inisiatif ‘co-teaching’ ini dilihat sejajar dengan matlamat KPM bagi melahirkan generasi pelajar yang memiliki jati diri kukuh, berdisiplin, beradab dan bernilai moral tinggi, di samping cemerlang dari segi ilmu.

Menurut Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek, kaedah ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) lebih menarik serta berkesan.

Co-Teaching Beri Peluang Guru Jadi Lebih Kreatif

Malah, ‘co-teaching’ juga memberi peluang kepada guru agar dapat melaksanakan PdP secara lebih kreatif dan interaktif.

Tambah Fadhlina lagi, kaedah yang menggabungkan dua guru dalam satu kelas ini juga dapat mengatasi masalah pelajar yang sukar memberi tumpuan akibat kelas terlalu padat, seterusnya menyebabkan keciciran.

“Sementara kita melaksanakan intervensi terhadap kemudahan fizikal dan persekitaran sekolah, pendekatan co-teaching ini alternatif terbaik bagi memastikan suasana pembelajaran lebih kondusif dan berkesan,” ujarnya dipetik Berita Harian.

Guru Dilatih & Diberi Pendedahan Tentang Teknik Co-Teaching

Mengulas mengenai pelaksanaan co-teaching, Fadhlina memaklumkan bahawa para guru telah dilatih dan didedahkan dengan teknik pengajaran yang sesuai serta turut memberi maklum balas positif terhadap pembaharuan yang dirancang ini.

“Dalam kaedah ‘co-teaching’, dua guru bekerjasama dalam satu kelas, ia bukannya seorang guru dibantu pembantu pengajar, tetapi gabungan dua tenaga pengajar setara yang memainkan peranan bagi menjadikan sesi pembelajaran lebih berkesan dan menarik minat pelajar,” katanya.

Fadhlina turut menjelaskan bahawa KPM sudah bersedia untuk perubahan itu menerusi sesi peningkatan mutu pendidikan atau penataran bagi sesi akademik 2026.

“Malah guru juga sudah bersedia dengan sesi pembelajaran bersepadu ini kerana ia bakal menjadi pengalaman baharu untuk mereka,” katanya.

Co-Teaching Juga Boleh Dilakukan Dengan Gabungan 2 Kelas Untuk Sesi PdP Sama

Dalam masa sama, Fadhlina yakin bahawa kaedah co-teaching boleh dilaksanakan di Malaysia selepas keberkesanannya terbukti di negara-negara lain.

“Melalui sistem ini, anak-anak kita akan mendapat banyak kelebihan, khususnya sistem pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik.

“Zaman ini, anak kita lebih dekat dengan gajet, jadi kita memerlukan satu pendekatan yang lebih segar dan menarik untuk mereka fokus pada pembelajaran di sekolah.

“Ia boleh dilakukan sama ada dua guru berada dalam satu kelas atau dengan menggabungkan dua kelas untuk sesi pembelajaran sama,” ujarnya.

PdP Gabungan Beberapa Subjek Dalam Satu Sesi Akan Dilaksanakan

Kurikulum Persekolahan 2027 yang diperkenalkan oleh KPM bertujuan bagi menekankan keseimbangan antara pencapaian akademik dan pembentukan karakter pelajar.

Selain daripada ‘co-teaching’, Fadhlina berkata kurikulum baharu itu turut menekankan pembelajaran bersepadu yang menggabungkan beberapa subjek dalam satu sesi, seperti mengajar subjek Bahasa Inggeris, Sains dan Muzik dalam masa sama.

“Selain itu, berbeza dengan kurikulum lama yang menekankan nilai hanya dalam subjek Pendidikan Islam atau Moral, kurikulum baharu ini nanti juga menuntut semua guru sama ada Sains, Bahasa Inggeris, Matematik atau subjek lain mengintegrasikan nilai dan karakter dalam pengajaran masing-masing,” katanya lagi.

