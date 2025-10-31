Cadangan Umur Pengeluaran KWSP Dinaikkan Kepada 65 Tahun Undang Pelbagai Reaksi

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Umum mengetahui, Kumpulan Simpanan Wang Pekerja (KWSP) berfungsi sebagai tabung simpanan utama bagi memastikan rakyat mempunyai sumber kewangan mencukupi untuk menampung kehidupan selepas bersara.

Namun begitu, ada segelintir individu yang berdepan cabaran untuk mengekalkan jumlah simpanan mencukupi apabila di hari tua.

Antara kemungkinan puncanya adalah gaji rendah, pengeluaran awal untuk keperluan semasa, atau tempoh caruman yang tidak konsisten.

Fasa Masyarakat Menua Faktor Wujudnya Cadangan Usia Pengeluaran Simpanan KWSP Ditingkatkan

Terbaharu, Bank Dunia mencadangkan agar Malaysia menaikkan had usia pengeluaran penuh KWSP sekurang-kurangnya kepada 65 tahun supaya dapat menyesuaikan dasar persaraan dengan peningkatan jangka hayat sihat penduduk tempatan.

Cadangan itu dipetik dalam laporan baharu bertajuk “Should Malaysia Expand Its Social Pension? Global Evidence, Design Issues and Options” yang diterbitkan pada Oktober 2025.

Menurut laporan terbabit, menjelang 2045, Malaysia dijangka memasuki fasa masyarakat menua dengan 14% penduduk berumur 65 tahun ke atas dan jumlah itu bakal meningkat lagi kepada 20% menjelang 2056.

Sumber: Pexels

Bimbang Simpanan Tak Bertahan Lama Jika Had Pengeluaran Dikekalkan Pada Usia 55 Tahun

Bagaimanapun jelas Bank Dunia, usia 55 tahun sebagai tempoh pengeluaran simpanan persaraan dilihat terlalu awal bagi keadaan demografi Malaysia. Ini boleh menyebabkan simpanan tidak bertahan sepanjang tempoh persaraan.

Kajian sama turut mendedahkan bahawa baki purata ahli KWSP pada usia pengeluaran (55 tahun) masih rendah dan selalunya digunakan dalam tempoh tiga hingga lima tahun selepas dikeluarkan.

Manakala hanya sekitar 42% tenaga kerja mencarum secara aktif dalam skim pencen formal.

Sumber: Malay Mail

Bantuan Untuk Warga Emas Tak Cukup Untuk Tampung Kehidupan Di Hari Tua

Pada masa sama, hanya sekitar 4% warga emas menerima Bantuan Warga Emas (BWE), menjadikannya antara kadar terendah di dunia.

Sekitar 60% warga emas menerima Sumbangan Tunai Rahmah (STR), tetapi apabila digabung dengan (BWE), sumbangan itu masih kurang daripada 10% daripada pendapatan mereka sebelum menerima bantuan.

Keadaan ini menunjukkan masih wujud jurang yang ketara dalam perlindungan sosial warga emas. Ramai yang bergantung kepada keluarga, tetapi saiz keluarga yang semakin kecil dan perubahan cara hidup menyebabkan ramai warga tua terpaksa tinggal bersendirian.

Sumber: Freepik

“Pada tahun 2022, KWSP menganggarkan hanya 18% ahli lelaki dan 12% ahli wanita mencapai had simpanan asas sebanyak RM240,000 menjelang umur 55 tahun.

“Memandangkan perlindungan KWSP semasa dan median pengumpulan dana persaraan yang rendah, pencen sosial yang diperluas harus dipertimbangkan untuk melindungi warga emas yang tinggal dalam isi rumah B40,” kata Bank Dunia.

Bagi menutup jurang sedia ada, Bank Dunia mencadangkan peluasan pencen sosial secara berperingkat bermula dengan kumpulan B40.

Peluasan Pencen Sosial Bantu Kurangkan Beban Kewangan Malaysia

Bank Dunia turut mencadangkan supaya umur kelayakan 65 tahun dijadikan standard baharu, bukan hanya untuk pengeluaran KWSP tetapi juga bagi bantuan pencen sosial, sejajar dengan jangka hayat dan keupayaan bekerja warga tua yang semakin meningkat.

“Dengan reka bentuk bersasar dan reformasi hasil yang sesuai, peluasan pencen sosial dapat dilaksanakan secara berhemah tanpa membebankan kewangan negara,” menurut laporan itu.

Gambar sekadar hiasan.

Sumber: Malay Mail

Orang Ramai Beri Respon Kurang Senang Terhadap Cadangan Kenaikan Had Usia Pengeluaran KWSP

Cadangan tersebut kemudiannya mendapat perhatian ramai khususnya golongan warganet. Menerusi tinjauan kami, rata-rata daripadanya tidak bersetuju dengan peningkatan usia untuk pengeluaran KWSP.

“Duit saya tak simpan dalam Bank Dunia ya. Kalau bank Malaysia nak ikut, kena tanya dengan rakyat dulu. Sebab itu duit kami, bukan duit dunia. Tak payah sibuk kacau simpanan kami,” kata seorang wanita.

Malah ramai juga menyifatkan segala simpanan yang dikumpul bertahun-tahun tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya memandangkan sebahagian individu pada usia yang dicadangkan Bank Dunia sudah tidak lagi memiliki tenaga fizikal yang baik.

“Umur 65 tahun apa je yang dapat dimanfaatkan duit tu? Nak berjalan pun tak berapa larat. Nak makan pun dah tak banyak mana. Kumpul puluh tahun untuk beli ubat je, itu pun jika umur panjang,” ujar seorang lelaki.

Dalam pada itu, ada yang bimbang bahawa langkah ini akan menyebabkan penduduk Malaysia protes.

“Jika berlaku, pasti ada tunjuk perasaan. Percayalah!” kata seorang pengguna Facebook.

Sumber: Facebook

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.