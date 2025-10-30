Mastercard & CTOS Bekerjasama Perluas Akses Kredit Serta Pengurusan Risiko

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Mastercard dan CTOS Malaysia mengumumkan kerjasama strategik bagi menawarkan perkhidmatan transformasi risiko kredit, merangkumi penilaian kredit dan kelulusan pinjaman, pengurusan portfolio serta kutipan bayaran.

Inisiatif ini membawa amalan terbaik global dalam pengurusan risiko kredit untuk individu dan PKS ke Malaysia.

Di pasaran lain, pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan kadar kelulusan pinjaman tanpa cagaran sebanyak 5 hingga 10 peratus sambil mencapai pulangan diselaraskan risiko.

Kerjasama ini membuka lebih banyak peluang pembiayaan kepada perniagaan kecil dan individu yang sudah mempunyai rekod kredit.

Ia dicapai dengan menggabungkan data dan skor kredit jangka panjang daripada pangkalan data CTOS bersama kepakaran global, analisis data menyeluruh dan keupayaan perundingan canggih daripada Mastercard.

Mastercard Ingin Perluas Akses Kepada Kredit

Pengurus Negara Mastercard bagi Malaysia dan Brunei Beena Pothen, berkata, “Kerjasama ini mengukuhkan lagi komitmen Mastercard untuk memperluas akses kepada kredit.

“Dengan 48% PKS di Malaysia masih belum mendapat perkhidmatan kewangan mencukupi, usaha ini secara langsung menutup jurang tersebut dan menyokong pertumbuhan perniagaan kecil serta usahawan yang kini mewakili 96.1% daripada jumlah perusahaan di Malaysia pada tahun 2024.

“Dengan memperluas akses kredit, ia juga selari dengan agenda nasional di bawah Rancangan Malaysia Ke-13 untuk membina negara berpendapatan tinggi yang berdaya tahan dan inklusif.

Secara global, kadar kelulusan untuk kad kredit dan pinjaman peribadi dari pasaran terbuka biasanya melebihi 40%.

Di Malaysia, peningkatan kadar ini bergantung kepada penggunaan maklumat kredit daripada biro swasta, sesuatu yang masih jarang dilakukan berbanding pasaran seperti India dan Filipina.

Biro kredit swasta seperti CTOS menawarkan data yang meliputi tempoh masa lebih panjang, bersama skor ringkasan dan prestasi pelanggan yang ditolak secara agregat.

Apabila digabungkan dengan kepakaran Mastercard dalam menganalisis data tersebut dan menukarkannya kepada pandangan berasaskan tindakan melalui perundingan strategik, ia membantu institusi kewangan menambah baik dasar penilaian kredit dan membuat keputusan pinjaman yang lebih tepat.

Pendekatan berasaskan data ini bukan sahaja meningkatkan kadar kelulusan pinjaman, tetapi juga menurunkan kadar gagal bayar serta membantu bank mengembangkan portfolio mereka dengan lebih efisien, sambil membuka akses kredit kepada lebih ramai pelanggan yang sebelum ini ditolak disebabkan model penilaian lama dan data terhad.

“Kerjasama ini adalah langkah penting dalam memperkukuh ekosistem kredit Malaysia melalui analisis data dan inovasi.

“Dengan menggabungkan kekuatan data tempatan CTOS di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit bersama kepakaran global Mastercard, kami membantu institusi kewangan menilai risiko dengan lebih tepat dan yakin.

“Hasilnya ialah ekosistem kredit yang lebih inklusif dan berdaya tahan – yang memperluas akses pembiayaan sambil mengekalkan tadbir urus dan integriti data yang tinggi,” kata Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan CTOS Digital Berhad, Kevin Loh.

Selain itu, kerjasama ini juga membantu institusi kewangan mengenal pasti peluang pertumbuhan bersama pelanggan sedia ada seperti meningkatkan had kredit, memperkenalkan produk tambahan, atau strategi jualan silang dengan kawalan risiko lebih baik.

Langkah ini bukan sahaja meningkatkan keuntungan bank, tetapi turut memperkukuh pengalaman pelanggan bagi individu dan perniagaan kecil yang sebelum ini tidak mendapat akses kepada perkhidmatan tersebut.

Dalam jangka panjang, inisiatif ini dijangka akan menggalakkan penggunaan data biro kredit swasta dengan lebih meluas, memodenkan dan memperkukuh ekosistem kewangan Malaysia, serta memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di seluruh negara.

