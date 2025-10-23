Nyamuk Ditemui Di Iceland Buat Pertama Kali, Mungkin Disebabkan Perubahan Iklim

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Merupakan salah satu serangga perosak paling terkenal di seluruh dunia, nyamuk bukan sahaja boleh menyebabkan kegatalan tetapi menjadi pembawa pelbagai penyakit.

Serangga ini boleh ditemui hampir di seluruh dunia dengan pengecualian di beberapa kawasan yang mempunyai cuaca suhu sejuk ekstrem, termasuk Antartika.

Nyamuk juga amat tertarik kepada sumber air yang menjadi tempat pembiakannya.

Nyamuk Ditemui Di Iceland Buat Pertama Kali

Terbaharu, media antarabangsa melaporkan penemuan nyamuk buat pertama kali dalam sejarah di Iceland.

National Science Institute of Iceland (NSII) mengesahkan penemuan itu apabila sebanyak tiga ekor nyamuk Culiseta annulata, iaitu dua betina dan satu jantan dikenal pasti.

Menurut laporan media, nyamuk itu pertama kali ditemui oleh peminat serangga Björn Hjaltason di sebuah ladang di Kjós, Reykjavík.

“Pada waktu senja 16 Oktober, saya ternampak serangga yang pelik hinggap di satu reben. Saya terus mengesyaki apa yang berlaku dan segera menangkap serangga itu,” katanya.

Nyamuk itu ditemui pada reben berwarna wain merah yang digunakan untuk menarik kedatangan rama-rama di ladang Kiðafelli, antara 16 dan 18 Oktober lalu, sebelum dihantar ke NSII bagi tujuan analisis.

Mereka mengesahkan bahawa ia merupakan spesies nyamuk besar yang banyak terdapat di seluruh Eropah termasuk United Kingdom dan negara-negara Nordic.

“Ia telah menyesuaikan diri dengan iklim yang agak sejuk, hidup ketika musim sejuk sebagai dewasa dan tinggal di tempat teduhan,” katanya.

Nyamuk Culiseta annulata betina di sebelah kiri dan nyamuk jantan di sebelah kanan. (Sumber: NSII)

Walaupun nyamuk itu menggigit, namun institusi tersebut mengesahkan ia tidak dianggap berbahaya kepada manusia kerana bukanlah pembawa penyakit di kawasan terbabit.

Satu kajian menjelaskan bahawa spesies nyamuk ini sering dianggap hanya menyebabkan gangguan menerusi gigitannya, berbanding serangga berbahaya.

Nyamuk Mungkin Tiba Di Iceland Menerusi Pengangkutan Antarabangsa

Pakar mempercayai bahawa nyamuk mungkin tiba di Iceland sebahagiannya disebabkan oleh pengangkutan antarabangsa dan penghantaran barangan yang semakin kerap ke negara itu.

Berdasarkan laporan CNN, seekor nyamuk spesies lain telah ditemui beberapa tahun lalu di dalam sebuah kapal terbang di Keflavík International Airport.

Namun pakar entomologi Matthías Alfreðsson dari NSII menegaskan bahawa kali ini merupakan rekod pertama nyamuk ditemui dalam persekitaran semula jadi di Iceland.

Walaupun tidak jelas bahawa spesies nyamuk itu akan berkekalan di Iceland, namun segala bukti menunjukkan bahawa ia boleh hidup dalam cuaca di sana.

Institusi itu juga menjelaskan pemantauan lanjut akan dijalankan pada musim bunga untuk melihat jika nyamuk berkenaan boleh hidup dalam musim sejuk dan kekal di Iceland.

Di samping itu, NSII menggalakkan orang ramai agar berkongsi gambar atau menghantar sampel serangga yang kelihatan seperti nyamuk jika ditemui di mana-mana.

Gambar sekadar hiasan

Nyamuk Di Iceland Mungkin Disebabkan Oleh Perubahan Iklim

Mengulas lanjut, NSII berkata nyamuk merupakan antara beberapa spesies serangga baharu yang dikenal pasti di Iceland sejak beberapa tahun kebelakangan ini.

Mereka juga mempercayai bahawa nyamuk mungkin tiba di negara itu disebabkan oleh pemanasan iklim.

Seperti pada Mei lalu, beberapa kawasan di Iceland telah mencecah suhu 18°F lebih tinggi berbanding biasa, yang kemungkinan besar disebabkan oleh perubahan iklim.

Namun penolong profesor epidemiologi di Yale University School of Public Health, Colin J. Carlson, berpendapat bahawa cuaca Iceland mungkin sesuai bagi nyamuk walaupun tanpa perubahan iklim memandangkan serangga itu pernah ditemui agak jauh ke utara di Scandinavia.

“Perubahan iklim mungkin membuatkan perkara ini lebih cenderung berlaku, tetapi saya tidak yakin ia mempunyai kesan yang jelas dan secara terus. Sebenarnya kita tidak tahu banyak tentang peralihan julat nyamuk endemik yang sudahpun berlaku,” katanya dipetik CNN

Tiada Nyamuk Pernah Ditemui Di Antartika Setakat Ini

Dengan penemuan terbaharu ini, Antartika menjadi satu-satunya negara di dunia di mana nyamuk tidak pernah ditemui.

Menurut World Mosquito Program, terdapat lebih 3,000 spesies nyamuk di seluruh dunia.

Malah, terdapat spesies nyamuk tertentu yang menjadi pembawa penyakit berbahaya serta boleh menyebabkan kematian, antaranya:

Malaria

Demam denggi

Demam zika

Demam kuning

Chikungunya

Setiap tahun, terdapat anggaran sekitar 36,000 kematian yang disebabkan oleh demam denggi, manakala 30,000 akibat demam kuning.

Gambar sekadar hiasan.

