HABIB Lancar Koleksi Wafer Emas Hidupan Liar Keempat Sebagai Sokongan Buat Zoo Negara

Jenama barang kemas terkenal Malaysia, HABIB, dengan penuh rasa bangga melancarkan Koleksi Eksklusif Wafer Emas HABIB x Zoo Negara 999.9, yang menampilkan empat haiwan ikonik iaitu Panda, Beruang Matahari, Tapir dan Harimau Kumbang.

Koleksi istimewa yang akan mula dijual pada 24 Oktober di semua bilik pameran HABIB ini menonjolkan keindahan habitat haiwan liar melalui rekaan wafer emas tulen 999.9 yang unik dan bermakna.

Setiap rekaan diinspirasikan daripada habitat semula jadi haiwan tersebut. Ia bermula dengan suasana pagi yang tenang bersama si Panda, diikuti keceriaan tengah hari bersama si Beruang Matahari.

Ketika senja, muncul si Tapir, dan koleksi ini diakhiri dengan keanggunan Harimau Kumbang yang melangkah dalam kegelapan malam.

Selain memperlihatkan kehebatan haiwan-haiwan ini, koleksi wafer emas ini juga bertujuan meningkatkan kesedaran tentang pentingnya pemuliharaan hidupan liar di Malaysia.

Ia bukan sekadar simbol keindahan, tetapi juga panggilan kepada tanggungjawab bersama dalam menjaga kelestarian alam.

Sebagai tanda sokongan terhadap usaha pemuliharaan, HABIB turut menyumbangkan RM100,000 kepada Zoo Negara, iaitu zoo kebangsaan dan institusi utama dalam pemeliharaan habitat haiwan liar.

Sumbangan ini akan membantu usaha penjagaan berterusan haiwan di Zoo Negara, terutamanya Badak Sumbu Putih seperti Ell, Ella dan Eli iaitu spesies yang kini semakin terancam.

Inisiatif ini meneruskan kejayaan kempen ‘HABIB for Zoo Negara – Save Our Animals’ yang dilancarkan pada tahun 2020, membuktikan komitmen HABIB dalam menyokong pemuliharaan haiwan serta habitat semula jadi mereka.

“Koleksi wafer emas ini meraikan keindahan dan kekuatan hidupan liar di habitat asal mereka.

“Dengan kerjasama bersama Zoo Negara dan penajaan untuk Badak Sumbu Putih, kami ingin memberi inspirasi kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga dan memelihara haiwan ini demi generasi akan datang,” kata Pengerusi Eksekutif Kumpulan HABIB, Dato’ Sri Meer Habib.

Koleksi Wafer Emas 999.9 HABIB x Zoo Negara ini memberikan peluang istimewa kepada peminat wafer emas dan pencinta alam untuk menyokong usaha pemuliharaan melalui cara yang penuh makna.

Pelancaran ini juga selari dengan kempen Pesta Emas HABIB yang sedang berlangsung di seluruh negara.

Untuk maklumat lanjut mengenai koleksi wafer emas ini dan inisiatif pemuliharaan oleh HABIB, layari laman sesawang rasmi HABIB JEWELS.

