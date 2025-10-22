Pakar Bedah Haiwan Terakhir Di Gaza Terbunuh Ketika Gencatan Senjata Berlangsung

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Fasa pertama pelan gencatan senjata oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang dipersetujui antara pasukan pejuang Hamas dan rejim Israel telah bermula sejak 10 Oktober lalu.

Pun begitu, serangan dan pengeboman masih dilancarkan ke atas Gaza beberapa jam setelah perjanjian itu dicapai sehingga mengorbankan puluhan penduduk.

Salah seorangnya merupakan wartawan Palestin terkenal, Saleh Aljafarawi yang terbunuh akibat ditembak.

Baca Artikel Berkaitan: Wartawan Palestin, Saleh Aljafarawi Terbunuh Di Gaza Akibat Ditembak

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Gaza Masih Diserang Walaupun Gencatan Senjata Diumumkan

Baca Artikel Berkaitan: Hamas Setuju Gencatan Senjata Di Gaza, Gesa Trump Pastikan Israel Ikut Perjanjian

Pakar Bedah Haiwan Terakhir Di Gaza Terbunuh Ketika Gencatan Senjata

Terkini, salah seorang korban terbaharu merupakan satu-satunya pakar bedah haiwan di Gaza Utara, Dr Muath Abu Rukbeh.

Dia yang juga merupakan doktor haiwan utama di Sulala Animal Rescue disifatkan sebagai seseorang yang memberi sepenuh jiwa dalam merawat haiwan-haiwan tercedera di Gaza.

Berdasarkan hantaran di Instagram (@filasteeni), dia telah ke bandar Jabaila di utara Gaza untuk memeriksa rumahnya pada 10 Oktober selepas gencatan senjata bermula.

Namun segala hubungan dengan Dr Muath terputus sepenuhnya beberapa jam selepas dia bertolak ke Jabaila.

Rakan sekerjanya di Sulala Animal Rescue serta penduduk setempat telah menggerakkan usaha pencariannya selama beberapa hari.

Pencarian terhenti apabila tubuhnya ditemukan di bawah runtuhan rumahnya, membuktikan bahawa dia terbunuh dalam serangan udara Israel di Jabaila.

“Dia bukan seorang askar, dia adalah penyembuh. Dr Muath Abu Rukbeh terbunuh dalam satu serangan udara Israel sementara menyelamatkan haiwan yang tercedera dan menjadi wakil suara mereka.

“Tanpa ubat-ubatan, elektrik dan keselamatan, dia cekal berkerja atas dasar belas kasihan dan keberanian,” katanya.

Dr Muath Bantu Penduduk Gaza Dengan Merawat Kuda & Keldai

Menurut Filasteeni, Dr Muath bukan sekadar doktor haiwan tetapi memainkan beberapa peranan penting menerusi usahanya.

Selain memberi bantuan perubatan, dia yang merupakan satu-satunya pakar bedah veterinar di Gaza Utara bertanggungjawab dalam menjalankan pembedahan bagi menyelamatkan nyawa haiwan tercedera.

Usahanya juga secara tidak langsung membantu penduduk Palestin, apabila dia memberi rawatan terhadap keldai dan kuda yang digunakan untuk membawa pesakit, bekalan bantuan dan keluarga.

Dedikasi Dr Muath menjadi simbol belas kasihan dan ketahanan dalam menyelamatkan nyawa di sebalik kemusnahan, semangat yang diamalkan di Gaza.

Serangan Ke Atas Gaza Masih Berlangsung Walaupun Gencatan Senjata Berkuat Kuasa

Berdasarkan laporan Al-Jazeera, hampir 100 penduduk Gaza terbunuh manakala 230 lagi tercedera sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 10 Oktober lalu.

Pembunuhan ini terjadi sementara berlakunya tuduh-menuduh antara kedua-dua pihak Hamas dan Israel sejak perjanjian itu dicapai.

Pada Ahad (19 Oktober) lalu, Israel mendakwa Hamas menyerang dan membunuh dua tenteranya di Rafah, serta menuduh kumpulan pejuang itu melanggar perjanjian yang ditetapkan.

Rejim itu kemudiannya menjalankan serangan yang besar dan meluas di seluruh Semenanjung Gaza.

Sayap pejuang Hamas, Qassam Brigade bagaimanapun berkata mereka tidak mengetahui tentang sebarang pertempuran.

Mereka menjelaskan bahawa Israel mengawal kawasan Rafah dan briged itu tidak mempunyai sebarang hubungan dengan mana-mana pejuang Palestin di Rafah.

Secara keseluruhannya, genosid itu telah membunuh lebih 68,000 dan mencederakan 170,200 penduduk di Gaza.

Baca Artikel Berkaitan: “Fasa Baharu Hapuskan Bukti Jenayah Perang” – Akaun IG Wartawan Palestin Saleh Aljafarawi Dipadam

Baca Artikel Berkaitan: 28 Kanak-Kanak Palestin Terbunuh Setiap Hari Di Gaza – UNICEF

Baca Artikel Berkaitan: Bekalan Makanan Tak Dibenarkan Masuk Ke Gaza, Penduduk Akan Terkorban Akibat Kebuluran

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.