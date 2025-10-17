Statistik Jenayah Malaysia 2025 Dedah Kadar Kes Jenayah Meningkat 11.1%

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Tidak dapat dinafikan lagi bahawa hampir setiap hari ada sahaja kes jenayah yang dilaporkan di dalam negara sama ada membabitkan kecurian, rogol, malah pembunuhan.

Forbes Advisor pada 2024 telah menyenaraikan ibu negara Kuala Lumpur sebagai bandar kelima paling berbahaya di Asia Tenggara.

Kuala Lumpur juga menduduki tempat ke-29 bandar paling berbahaya di seluruh dunia menurut laporan sama.

Baca Artikel Berkaitan: Forbes Advisor Senaraikan KL Sebagai Bandar Ke-5 Paling Bahaya Di Asia Tenggara, Ke-29 Di Dunia

Baca Artikel Berkaitan: Polis Ada Kuasa Periksa Telefon Bimbit Orang Awam Jika Disyaki Lakukan Jenayah – KPN

Baca Artikel Berkaitan: Suspek Ditembak Mati Akibat Rempuh Kenderaan Polis, Miliki 26 Rekod Jenayah

Jenayah Hartanah Kes Paling Tinggi Dilaporkan Di Malaysia

Kadar jenayah di Malaysia dilihat menunjukkan peningkatan sebanyak 11.1% dengan 58,255 kes dilaporkan pada 2024 berbanding 52,444 pada 2023.

Menurut Statistik Jenayah Malaysia 2025 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), jenayah hartanah adalah paling tinggi dicatatkan dengan peningkatan 12.4% (47,188 kes).

Ini diikuti dengan jenayah serangan yang mencatat 11,067 kes dilaporkan sekaligus menunjukkan peningkatan sebanyak 5.9%.

DOSM dalam satu kenyataan bagaimanapun menjelaskan bahawa kes pembunuhan menunjukkan pengurangan ketara sebanyak 9.5% dengan 237 kes dilaporkan. Sementara itu, kes bunuh tanpa niat kekal dua kes.

Kes penculikan juga sedikit berkurangan dengan 17 kes dilaporkan pada 2024, 11 daripadanya membabitkan kanak-kanak.

Gambar sekadar hiasan.

Kes Rogol Tanpa Paksaan Tunjuk Peningkatan

Di samping itu, DOSM melaporkan jenayah seksual menunjukkan corak tidak konsisten dengan 1,899 kes rogol dilaporkan, meningkat 12.1% berbanding tahun sebelum.

Namun jelasnya lagi kes rogol tanpa paksaan meningkat 29.3%, manakala kes rogol dengan paksaan menurun 15.3%, sekaligus menunjukkan perubahan dalam corak pelaporan atau pelakuan.

Kes Samun Menurun, Kes Bekalan & Pemilikan Dadah Meningkat

Dalam pada itu, DOSM menjelaskan bahawa kes samun menurun 6.8% dengan jumlah kes dilaporkan 4,276.

Daripada jumlah ini, kebanyakannya melibatkan samun terhadap individu (41.7%), diikuti samun lain-lain (38.2%), samun terhadap premis atau institusi (13.5%) and dan samun kenderaan (6.7%)

Kes pecah rumah dan kecurian juga telah menunjukkan sedikit pengurangan 1.8% dengan majoriti insiden berlaku pada waktu malam (77.6%).

Menjelaskan tentang kes melibatkan bekalan dan pemilikan dadah, DOSM berkata sebanyak 81,090 kes dicatatkan dengan peningkatan 10.6%.

“Kes bekalan dadah meningkat 4.6%, manakala kes pemilikan melonjak 12.7%, mencerminkan penguatkuasaan yang lebih insentif dan kemungkinan peningkatan penggunaan bahan terlarang,” katanya.

Gambar sekadar hiasan.

Diesel Paling Banyak Dilaporkan Diseleweng

Tambah DOSM lagi, penangkapan bagi kes rasuah membabitkan pemberi dan penerima menunjukkan peningkatan mendadak (24.6%) dengan 764 individu telah ditahan.

“Kes memberi rasuah meningkat mendadak sebanyak 51.2%, sementara kes menerima rasuah meningkat 20.3%, menunjukkan usaha berterusan dalam memerangi rasuah,” ujarnya.

Malah jenayah ekonomi juga semakin giat berlaku dengan 2,243 kes penyelewengan barang kawalan direkodkan, iaitu peningkatan 19.1% berbanding tahun sebelum.

Komoditi yang paling banyak diseleweng ialah diesel (30%), diikuti dengan petrol (26.7%), minyak masak (19.8%), gula (10.1%), gas petroleum cecair (9.1%) dan tepung gandum (4.45).

Tiada Kes Rompakan Laut Dilaporkan

Menurut DOSM, jenayah yang melibatkan haiwan kekal pada tahap minimum dengan penurunan ke 12 kes membabitkan kekejaman dan pelanggaran kebajikan terhadap haiwan.

Gambar sekadar hiasan.

Sementara itu, tiada jenayah kes rompakan laut yang dilaporkan pada tahun 2024 berbanding satu kes pada 2023.

Dari segi banduan pula, DOSM berkata statistik pemulihan menunjukkan peningkatan ketara dengan 128,916 (28.4%) banduan disabitkan kesalahan. Majoriti daripada mereka merupakan lelaki (90.9%), manakala hanya sebilangan kecil wanita (9.1%).

Baca Artikel Berkaitan: Risau Dengan Jenayah Berleluasa? Ini 9 Tips Untuk Jaga Keselamatan Diri

Baca Artikel Berkaitan: Pelekat ‘Barbie’ Mampu Undang Jenayah Buat Pemandu Wanita. Elakkan

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.