Malaysia Airlines Raih Pengiktirafan Global Sebagai APEX Four Star Major Airline

Malaysia Airlines meraikan pelbagai pengiktirafan berprestij antarabangsa yang mencerminkan komitmen berterusan syarikat terhadap kecemerlangan dan usaha mempertingkatkan pengalaman perjalanan setiap penumpang.

Syarikat penerbangan nasional itu sekali lagi telah dinobatkan sebagai APEX Four Star Major Airline dalam 2026 Official Airline Ratings sebagai pengiktirafan terhadap kecemerlangan berterusan dalam aspek keselamatan, perkhidmatan, dan prestasi operasi.

Selain itu, Malaysia Airlines turut menduduki tangga ke-9 sebagai Syarikat Penerbangan Terbaik Dunia dalam Condé Nast Traveller UK Readers’ Choice Awards 2025, hasil undian pembaca di seluruh dunia.

Anugerah Readers’ Choice ini merupakan tinjauan tahunan oleh Condé Nast Traveller, di mana para pembaca mengundi pengalaman perjalanan kegemaran mereka termasuk hotel, resort, destinasi, bandar, serta syarikat penerbangan.

Foto: MAG

Kesemua keputusan undian diaudit oleh agensi bebas, menjadikan pengiktirafan ini benar-benar tulen dan berpaksikan suara pengguna.

“Kami amat berbesar hati menerima pengiktirafan global ini yang mencerminkan dedikasi tanpa henti warga kerja kami dalam menyampaikan pengalaman terbaik dengan semangat Malaysian Hospitality.

“Dinobatkan antara 10 syarikat penerbangan terbaik dunia oleh pembaca Condé Nast Traveller serta mengekalkan penarafan APEX Four Star Major Airline membuktikan kepercayaan berterusan para pengembara terhadap kami.

“Kami akan terus berusaha memperkukuh kedudukan Malaysia Airlines sebagai antara syarikat penerbangan terbaik dunia,” kata Datuk Kapten Izham Ismail, selaku Pengarah Urusan Kumpulan Malaysia Aviation Group (MAG).

Kecemerlangan Jenama & Inovasi Diiktiraf Di Asia

Malaysia Airlines turut menyerlah di pentas serantau apabila menerima dua anugerah utama di Asian Experience Awards 2025 di Singapura:

Malaysia Brand Experience of the Year (Kategori Syarikat Penerbangan) , dan

, dan Malaysia Brand Experience of the Year (Kategori Penerbangan)

untuk projek bertajuk “Elevating Brand Experience Through Commercial Strategic Elevation Transformation.”

Pencapaian ini mencatat sejarah apabila Malaysia Airlines menjadi syarikat penerbangan pertama menerima pengiktirafan strategi komersial holistik menggabungkan analisis data, pemasaran inovatif, dan pelaksanaan jualan berprestasi tinggi di bawah satu visi bersama.

Transformasi ini telah mengubah cara Malaysia Airlines berinteraksi dengan pelanggan melalui kempen pemasaran global yang berjaya mencapai keputusan rekod di pelbagai pasaran antarabangsa.

Kreativiti & Cerita Yang Menginspirasikan

Malaysia Airlines turut meraih Big Bang Award di YouTube Works Awards Malaysia 2025 untuk kempen “Malaysia Airlines: Epicurean Journey to Chiang Mai.”

Kempen ini mempamerkan kekuatan naratif digital dan kreativiti melalui dokumentari perjalanan asal yang menonjolkan bahawa setiap perjalanan bukan sekadar destinasi.

Dalam masa yang sama, MAB Engineering Services, anak syarikat MAG, turut membawa pulang Marketing Campaign of the Year Award 2025 di Aviation Week Network MRO Asia-Pacific Awards menerusi kempen “Second TakeOff.”

Kempen ini meraikan kebangkitan semula jenama MAB Engineering, menonjolkan transformasi dan komitmen baharunya terhadap kecemerlangan dalam kejuruteraan penerbangan.

Anugerah ini turut mengiktiraf kekuatan strategi penceritaan dan pendekatan inovatif syarikat dalam meletakkan dirinya sebagai rakan MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) yang diyakini di peringkat global.

Terus Meneraju Inovasi & Pengalaman Pelanggan

Komitmen Malaysia Aviation Group terhadap kreativiti dan inovasi turut diiktiraf di Malaysia Business Events Awards (MBEA) 2025 apabila MAG Arena semasa MATTA Fair April 2025 memenangi kategori Booth Design Excellence – Double Deck bagi rekaan reruai yang menonjol dan berimpak tinggi.

Melalui pelbagai kejayaan ini, Malaysia Aviation Group terus memperkukuh reputasinya sebagai kumpulan penerbangan terkemuka yang memadukan inovasi, kecemerlangan, serta penyampaian pengalaman pelanggan bertaraf dunia ke arah pertumbuhan mampan dan menguntungkan.

