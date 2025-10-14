“Fasa Baharu Hapuskan Bukti Jenayah Perang” – Akaun IG Wartawan Palestin Saleh Aljafarawi Dipadam

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Walaupun gencatan senjata di Gaza telah dipersetujui oleh kedua-dua Gerakan Perjuangan Islam (Hamas) dan Israel, namun pertempuran masih tidak dihentikan sepenuhnya.

Pada Ahad lalu (12 Oktober), wartawan muda Saleh Aljafarawi turut terkorban ditembak mati ketika membuat liputan pertempuran di Sabra, Gaza.

Dia merupakan salah seorang daripada beberapa wartawan yang terkenal dengan video-video liputan di Palestin yang dikongsikan menerusi platform media sosial.

Akaun IG Saleh Aljafarawi Dipadam Selepas Kematiannya

Terbaharu, akaun Instagram Saleh yang disahkan (verified) dengan lebih 4.5 juta pengikut dilaporkan telah dipadam oleh Instagram.

Menurut gerakan Call 2 Action Now (C2ANOW), hantarannya yang diarkibkan di arkib internet awam terbesar Wayback Machine, juga telah hilang atau tidak boleh diakses.

Perkara ini sekaligus menimbulkan kebimbangan tentang penghapusan digital ke atas dokumentasi Palestin.

“Aljafarawi yang terkenal dengan laporan dari baris hadapan genosid di Gaza, sebelum ini telah berulang kali berdepan penapisan,” katanya.

Tambah gerakan itu lagi, pemerhati memberi amaran bahawa perkara ini mungkin menjadi isyarat bagi “fasa baharu dalam usaha untuk menghapuskan bukti jenayah perang Israel dari internet”.

C2ANOW turut mendesak Instagram agar mengembalikan semula akaun Saleh di platform itu.

Kandungan Tentang Genosid Di Gaza Sering Ditapis

Penapisan kandungan dalam talian bukanlah sesuatu yang asing lagi apabila membabitkan isu genosid di Gaza.

Seperti yang dimaklumkan oleh rangkaian Europe Palestine Network, mereka juga telah mengalami penapisan sejak genosid bermula termasuklah hantaran yang dipadam dan beberapa akaun rakan sekutu yang telah diharamkan.

Namun katanya tindakan menghapuskan akaun Saleh adalah amat kejam, sementara menjelaskan kepentingan akaun tersebut sebagai tanda penghormatan kepada wartawan muda itu.

“Anda boleh padam dia dari platform ini, tetapi bukan dari memori atau hati kami. Semoga berehat dengan tenang Saleh, dan anda akan selamanya dalam ingatan.

“Anda tidak boleh memadam seseorang dari hati orang ramai dan anda tidak akan pernah dapat memadam Gaza atau Palestin,” katanya.

Saleh Dibunuh Ketika Memakai Jaket Kalis Peluru Bertanda ‘PRESS’

Terdahulu, tular rakaman yang disiarkan oleh wartawan dan aktivis dan disahkan oleh agensi Sanad Al Jazeera, menyaksikan mayat Saleh memakai jaket kalis peluru dengan tanda ‘PRESS’.

Saleh pada Januari lalu pernah mendedahkan bahawa dia menerima banyak ugutan dari Israel atas kerja yang dilakukan olehnya.

“Secara jujur, saya hidup dalam ketakutan setiap saat terutama selepas mendengar apa yang dikatakan oleh pihak penjajah Israel tentang saya. Saya menjalani kehidupan dari saat ke saat, tidak tahu apa yang akan dibawa oleh saat berikutnya,” katanya.

Kematian Saleh berlaku ketika gencatan senjata di Gaza, hanya beberapa hari selepas rakan wartawan bersorak gembira dengan pengumuman persetujuan yang dicapai oleh kedua-dua pihak itu.

Pembunuhan Wartawan Adalah Jenayah Perang

Sebagai info, sekurang-kurangnya 270 petugas media dilaporkan terbunuh di Gaza setakat ini dalam pertempuran antara Hamas dan rejim Israel sejak Oktober 2023.

Memetik laporan Sinar Harian, Committee to Protect Journalists (CPJ) menetapkan Gaza sebagai zon paling berbahaya di dunia untuk wartawan, dengan lebih 200 wartawan dan pekerja media terbunuh sejak 2023.

Dalam masa sama, International Federation of Journalists (IFJ) pula merekodkan lebih 149 wartawan Palestin terkorban sejak itu.

Pembunuhan wartawan merupakan salah satu jenayah perang seperti termaktub di bawah beberapa dokumen antarabangsa termasuk Geneva Conventions (Additional Protocol 1) dan United Nations Security Council Resolution 1738.

