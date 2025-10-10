Semua Peserta Malaysia FFC-TMTG Dijangka Akan Diterbangkan Ke Turkiye Hari Ini – MyCARE

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pada 8 Oktober lalu, misi kemanusiaan Freedom Flotilla Coalition (FFC) serta Thousand Madleens To Gaza (TMTG) telah ditahan di perairan antarabangsa oleh tentera Israel.

Misi ini merupakan gelombang flotila yang ketiga menyusuli gelombang kedua Global Sumud Flotilla (GSF), dengan yang pertama digerakkan pada Jun lalu menerusi kapal Madleen.

FFC-TMTG membabitkan para peserta dari kalangan pakar perubatan, wartawan serta aktivis.

Peserta Malaysia FFC-TMTG Dijangka Dihantar Ke Turkiye Hari Ini

Terkini, kesemua sembilan peserta Malaysia dalam misi FFC-TMTG dijangka antara 95 aktivis yang akan diterbangkan ke Istanbul, Turkiye hari ini (10 Oktober).

Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Humanitarian Care Malaysia (MyCARE) Kamarul Zaman Shaharul Anwar, difahamkan penerbangan itu akan membawa aktivis dari 22 buah negara, kemungkinan termasuk sembilan rakyat Malaysia.

Angka ini juga dijangkakan akan merangkumi enam ahli Global Sumud Flotilla dari Norway, Maghribi dan Sepanyol.

“Maklumat yang kami terima daripada command centre Freedom Flotilla Coalition di Turkiye, Kementerian Luar Negeri Turkiye menyatakan bahawa akan ada penerbangan daripada Israel mendarat di Istanbul sekitar jam 3 petang waktu Turkiye hari ini, lebih kurang jam 8 malam waktu tempatan.

“Kami juga masih menunggu maklumat daripada pihak Wisma Putra untuk mengesahkan status sembilan aktivis Malaysia di dalam penerbangan tersebut,” katanya dipetik Sinar Harian.

Kamarul Zaman memaklumkan perkara itu dalam satu sidang akhbar berkaitan perkembangan terkini sembilan delegasi Malaysia dalam misi FFC-TMTG ke Gaza di ibu pejabat MyCARE hari ini (10 Oktober).

Semua 9 Peserta Malaysia Tandatangani Surat Deportasi

Terdahulu, media melaporkan proses tribunal melibatkan sembilan delegasi Malaysia dalam FFC-TMTG yang ditahan tentera Israel dijangka selesai tengah malam tadi (9 Oktober).

Kesemua rakyat Malaysia yang terlibat dilaporkan telah menandatangani surat deportasi.

Dalam pada itu, MyCARE sedang menunggu laporan terkini dari peguam Pusat Undang-Undang bagi Hak Minoriti Arab di Israel (ADALAH) yang mewakili mereka.

Kesemua 145 aktivis FFC-TMTG yang ditahan sebelum ini telah dibawa ke Penjara Ketziot di Negev. Peguam ADALAH telah bertemu dengan beberapa delegasi dari Malaysia dengan proses guaman masih berlangsung.

“Alhamdulillah kesemua aktivis Malaysia berada dalam keadaan sihat seperti yang dilaporkan sebelum ini.

“Kami juga sudah berhubung dengan keluarga untuk persiapan dan kita merancang untuk hantar wakil kita ke Istanbul untuk bawa sebahagian daripada sepersalinan dua pakaian sebab kita difahamkan yang grup GSF 400 orang beg semua sudah berterabur jadi sehelai sepinggang ke Istanbul,” katanya.

Semua Peserta FFC-TMTG Dibawa Ke Penjara Ketziot

Misi flotila FFC-TMTG telah dipintas pada 8 Oktober lalu yang menyaksikan kesemua 145 aktivis ditahan tentera Israel ketika berada di perairan antarabangsa.

Sehubungan itu, kesemua mereka telah dipindahkan ke penjara Ketziot di Negev, tempat di mana peserta GSF turut dibawa sebelum ini.

Berikut adalah senarai delegasi Malaysia yang terlibat dalam misi tersebut:

Kapal layar Umm Saad (TMTG)

Doktor Perubatan, Dr Maziah binti Mohammad

Kapal Conscience (FFC)

Ketua Delegasi Malaysia, Prof Emeritus Dr. Mohd Alauddin Mohd Ali

Doktor Perubatan, Dr Fauziah Hassan

Doktor Perubatan, Dr Hafiz Sulaiman

Doktor Perubatan, Dr Ili Syakira Mohd Suhaimi

Wartawan Astro Awani, Syafik Shukri Abdul Jalil

Pensyarah, Prof Dr. Mohd Afandi Salleh

Pensyarah, Dr. Noorhasyimah Ismail

Ahli Lembaga Pemegang Amanah MyCare, Puan Norsham Abu Bakar

