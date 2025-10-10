Belanjawan 2026: Kerajaan Peruntuk RM1.4 Bilion Untuk Bantuan Golongan OKU

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sebentar tadi (10 Oktober), Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membentangkan Belanjawan Malaysia Madani 2026 di Dewan Rakyat.

Di bawah belanjawan ini, kerajaan memperuntukkan sebanyak RM1.4 bilion untuk golongan Orang Kurang Upaya (OKU).

Peruntukan itu meliputi OKU kronik terlantar, tiada upaya untuk bekerja, dan elaun pekerja OKU bagi memastikan mereka memperoleh kehidupan lebih selesa.

Sementara itu, Pusat Perkhidmatan Autisme (PPA) di Semenanjung Malaysia turut ditubuhkan pada tahun ini. Operasi PPA terbabit akan diperluas ke Labuan, Sabah, dan Sarawak yang mana ia akan memanfaatkan 13 ribu OKU autisme dan keluarga mendapatkan sokongan bersepadu.

Kerajaan Sediakan 100 Buah Van Mobiliti Khas Buat Golongan OKU

Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata Prasarana Malaysia Berhad komited menyediakan 100 buah van mobiliti khas untuk memudahkan pergerakan golongan OKU.

Van ini berupaya membawa sehingga tiga penumpang berkerusi roda dan dilengkapi dengan sistem pengangkat kerusi roda.

Kerajaan juga bercadang menaikkan had pelepasan cukai pendapatan individu bagi ibu bapa yang mempunyai anak kurang upaya berumur 18 tahun ke bawah. Pelepasan tersebut meliputi perbelanjaan pemeriksaan dan pengesanan, program intervensi awal serta rawatan pemulihan berterusan.

Melalui cadangan ini, jumlah pelepasan cukai yang sebelum ini terhad kepada RM6,000 akan dinaikkan kepada RM10,000.

Inisiatif Bagi Memastikan Setiap Rakyat Dapat Peluang Kedua Untuk Kehidupan Lebih Baik

Bagi membela nasib ibu bapa tunggal, usahawan mikro, mangsa scam, serta mangsa projek terbengkalai, Anwar memaklumkan kerajaan akan memperkenalkan Dasar Peluang Kedua Fast Track.

“RM15 juta diperuntukkan untuk memperkasa Program Peluang Kedua untuk manfaat 1,700 individu termasuk bekas penagih di Pusat Pemulihan penagihan Narkotik, dan Peluang Kedua kepada 3,000 bekas banduan wanita yang tidak mendapat sokongan keluarga melalui pemberian insentif mula niaga bagi menjana pendapatan memulakan semula kehidupan,” tambah Anwar lagi.

