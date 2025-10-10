Belanjawan 2026: 4,500 Doktor Kontrak Akan Ditawar Jawatan Tetap

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini (10 Oktober) ketika pembentangan Belanjawan Malaysia Madani 2026 di Dewan Rakyat telah mengumumkan seramai 4,500 doktor kontrak dan 935 graduan jururawat Institut Latihan Kementerian Kesihatan (KKM) akan ditawarkan jawatan tetap pada tahun depan.

Ia antara langkah penyelesaian diambil kerajaan dalam usaha menjaga kebajikan doktor dan petugas kesihatan.

Tambah beliau, sejak 2023 hingga 2025, kerajaan meluluskan 1,500 jawatan tetap tambahan bagi menyerap doktor kontrak ke jawatan tetap.

Manakala untuk jururawat, seramai 833 petugas tersebut telah ditawarkan lantikan tetap tahun ini.

Kadar Elaun Untuk Pegawai Dinaikkan

Kerajaan dalam masa sama turut mengumumkan kenaikan sekitar 40% kadar Elaun Tugas Atas Panggilan (ETAP) bagi pegawai perubatan, pegawai perubatan pakar dan pegawai pergigian berkuat kuasa 1 Oktober 2025.

Langkah ini melibatkan peruntukan tambahan sebanyak RM120 juta setahun.

“Umpamanya, doktor pakar yang diarah bertugas atas panggilan aktif pada hari cuti, kadar Etap ditingkatkan kepada RM350 berbanding RM250,” kata beliau.

Dalam pada itu, kerajaan turut bersetuju menetapkan semula kadar fi (consultation fee) perundingan antara RM10 hingga RM80 berbanding RM10 sehingga RM35 sebelum ini.

