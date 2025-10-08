Misi Kemanusiaan FFC-TMTG Dipintas, Anwar Gesa Delegasi Malaysia Dibebaskan Segera

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Seperti semua sedia maklum, kini misi kemanusiaan ke Gaza diteruskan dengan gelombang ketiga melibatkan pakar perubatan, wartawan, aktivis, ahli parlimen dan ramai lagi.

Kapal misi kemanusiaan Freedom Flotilla Coalition (FFC) dan Thousand Madleens To Gaza (TMTG) ini membawa barang keperluan asas yang diperlukan penduduk Palestin yang berada dalam keadaan tenat.

Terdahulu, Ketua Pegawai Eksekutif MyCare Kamarul Zaman Shaharul Anwar memaklumkan bahawa misi tersebut dijangka memasuki zon merah pada 5 petang waktu Malaysia hari ini (8 Oktober), sekaligus semakin hampir ke kawasan berisiko tinggi.

Anwar Kecam Tindakan Israel Pintas Kapal FFC-TMTG

Terkini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru sahaja mengesahkan bahawa misi kemanusiaan FFC dan TMTG yang membawa sukarelawan dari Malaysia telah dipintas tentera IDF di perairan antarabangsa.

Kejadian itu dimaklumkan berlaku sekitar jam 10.50AM waktu Malaysia.

Dalam pada itu, Anwar turut mengecam sekeras-kerasnya tindakan provoaktif tentera Zionis yang menahan kapal kerana ia jelas melanggar undang-undang antarabangsa.

“Tindakan menahan kapal kemanusiaan yang membawa bantuan untuk rakyat Gaza adalah tidak berperikemanusiaan dan mencabuli prinsip asas hak asasi manusia serta maruah kemanusiaan sejagat,” kata beliau.

Senarai Nama Sukarelawan Yang Ditahan Israel

Berikut adalah senarai sukarelawan yang kini dalam tahanan rejim Zionis:

Kapal layar Umm Saad (TMTG)

Doktor Perubatan, Dr Maziah binti Mohammad.

Kapal Conscience (FFC)

Ketua Delegasi Malaysia, Prof Emeritus Dr. Mohd Alauddin Mohd Ali Doktor Perubatan, Dr Fauziah Hassan Doktor Perubatan, Dr Hafiz Sulaiman Doktor Perubatan, Dr Ili Syakira Mohd Suhaimi Wartawan Astro Awani, Syafik Shukri Abdul Jalil Pensyarah, Prof Dr. Mohd Afandi Salleh Pensyarah, Dr. Noorhasyimah Ismail Ahli Lembaga Pemegang Amanah MyCare, Puan Norsham Abu Bakar

Berikut adalah antara video SOS dimuat naik di laman Instagram (@mycare.hq):

Kapal terbesar Conscience membabitkan 10 kru, 20 wartawan antarabangsa, 21 pakar perubatan, tiga ahli Parlimen Turkiye, 34 aktivis dan enam Jawatankuasa Pemandu FFC.

Anwar Seru Peserta Misi Flotila Dari Malaysia Dibebaskan

Berbicara tentang keadaan dan keselamatan sukarelawan pada masa ini, Anwar menyeru agar kesemua peserta khususnya dari Malaysia dibebaskan serta-merta, diberikan perlindungan sewajarnya dan tidak diapa-apakan sepanjang tempoh tahanan.

“Kerajaan MADANI akan berusaha sedaya upaya melindungi setiap nyawa anak Malaysia yang terlibat dalam misi kemanusiaan ini dan akan berhubung dengan negara-negara rakan dan pertubuhan antarabangsa bagi memudah cara pembebasan mereka sesegera mungkin,” tambah Anwar di akhir perkongsian.

Saya dimaklumkan bahawa kapal misi kemanusiaan Freedom Flotilla Coalition (FFC) dan Thousand Madleens To Gaza (TMTG) yang turut membawa rakyat Malaysia telah dipintas secara tidak sah di perairan antarabangsa oleh tentera Zionis Israel sekitar jam 10.50 pagi waktu Malaysia.



Hubungan Komunikasi Dengan Peserta Sudah Terputus

Memetik Astro Awani, Humanitarian Care Malaysia (MyCARE) memaklumkan pihaknya terputus hubungan komunikasi dengan sukarelawan misi kemanusiaan FFC-TMTG pada jam 10.03 pagi.

“Dengan harapan, insya-Allah kita akan keluar daripada situasi ini dengan sebaiknya. Saya percaya Perdana Menteri dan Kerajaan akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan semua peserta misi ini, dan agar mereka dapat dibawa pulang ke pangkuan keluarga masing-masing,” tambah beliau.

Dalam masa sama, pihak MyCARE juga telah memaklumkan serta memanggil kesemua ahli keluarga peserta untuk datang ke ibu pejabat MyCARE pada petang ini.

