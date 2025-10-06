Misi Kemanusiaan Ke Gaza: Hukum Golongan Wanita Jadi Sukarelawan Flotila

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Seperti semua sedia maklum, individu serata dunia sejak beberapa minggu ini lantang bersuara tentang misi kemanusiaan, Global Sumud Flotilla (GSF) yang bertujuan untuk menghantar bekalan yang diperlukan rakyat Palestin.

Ini termasuklah makanan dan minuman, ubat-ubatan, pakaian, alatan kebersihan dan banyak lagi.

Selepas GSF yang disertai 23 sukarelawan Malaysia, kini misi flotila gelombang ke-3 yang digerakkan oleh Freedom Flotilla Coalition (FFC) dan Thousand Madleens to Gaza (TMTG) pula mendapat perhatian ramai.

Kapal yang telah berlepas dari Porto Otranto, Itali pada 1 Oktober lalu membawa 94 peserta dari 25 negara termasuk wartawan, pakar perubatan, aktivis dan ahli parlimen.

Ada Segelintir Pihak Persoal Golongan Wanita Sertai Misi Kemanusiaan Ke Gaza

Dalam masa orang ramai memberikan sokongan penuh terhadap misi kemanusiaan yang mulia ini, ada juga segelintir pihak yang mempersoalkan tindakan delegasi wanita yang menyertai GSF dan FFC-TMTG.

Menerusi semakan kami, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan ada mengulas tentang isu ini.

Memetik portal rasminya, jihad di jalan Allah SWT merupakan satu perbuatan yang agung dan mulia serta dijanjikan dengan ganjaran besar. Oleh disebabkan itu, ia telah menggerakkan hati sesetengah golongan wanita untuk terlibat secara langsung dalam pelbagai usaha bagi menghulurkan bantuan kepada saudara di Palestin.

Pada asasnya, hukum wanita melibatkan diri dalam jihad peperangan adalah tidak wajib. Hal ini kerana terdapat tujuh syarat yang ditetapkan oleh para ulama iaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, sihat dan berkemampuan untuk berperang.

Namun begitu, hal ini adalah dari sudut hukum kewajipan jihad dalam bentuk peperangan mengangkat senjata.

Golongan Wanita Bantu Para Muslim Ketika Perang Uhud

Menerusi Sirah Nabawiyyah, dapat dilihat penglibatan kaum wanita di medan jihad meskipun bukan berperang mengangkat senjata secara langsung terhadap musuh.

Berikut adalah hadis diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik:



لَمَّا كانَ يَوْمُ أُحُدٍ، انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: وَلقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بنْتَ أَبِي بَكْرٍ، وَأُمَّ سُلَيْمٍ وإنَّهُما لَمُشَمِّرَتَانِ، أَرَى خَدَمَ سُوقِهِما تَنْقُزَانِ القِرَبَ، وَقالَ غَيْرُهُ: تَنْقُلَانِ القِرَبَ علَى مُتُونِهِمَا، ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ في أَفْوَاهِ القَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَآَنِهَا، ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفْرِغَانِهَا في أَفْوَاهِ القَوْمِ

Maksudnya: “Pada hari perang Uhud berlaku, pasukan kaum Muslim mundur daripada Nabi SAW, aku (Anas RA) melihat Saidatina ‘Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim sedang sibuk dalam keadaan menyinsing pakaian mereka. Aku melihat gelang-gelang kakinya pada betisnya masing-masing. Orang yang lain pula berkata: Kedua-duanya mengangkat qirab (sejenis bekas air) di atas belakang masing-masing dan memberi minum pasukan Muslimin. Setelah itu, kedua-duanya pergi mengambil air dan memenuhi bekas air masing-masing, kemudian memberi minum kepada pasukan Muslim lagi.”

[Riwayat al-Bukhari]

Kisah ini menunjukkan bahawa kaum wanita juga terlibat dalam peperangan dengan peranan yang berbeza daripada kaum lelaki. Ia juga menunjukkan kepentingan kaum Hawa dalam memastikan sesuatu jihad itu berjaya.

Sumber: Instagram (@cintasalammalaysia)

Peranan Kaum Hawa Dalam Jihad Dikira Sebagai Penglibatan Secara Langsung

Tambahan pula, peranan dijalankan oleh kaum wanita ini juga dikira sebagai satu bentuk penglibatan secara langsung (mubasyarah) yang mana akan memperoleh ganjaran sama seperti golongan yang berjihad di jalan-Nya.

Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa sesiapa yang terbunuh atau meninggal dunia di jalan Allah SWT, akan dijanjikan syurga buatnya.

Jihad Memerlukan Keupayaan Akal Cerdas & Kemahiran

Menurut ulama Syeikh Yusuf al-Qaradawi di dalam kitabnya Fiqh al-Jihad pula, peranan wanita dalam jihad zaman moden ini adalah meluas dan fleksibel memandangkan jihad tidak lagi hanya berkait dengan kekuatan jasmani semata-mata.

Bahkan ia juga memerlukan keupayaan akal yang cerdas dan kemahiran.

Sumber: Instagram (@cintasalammalaysia)

Syeikh Yusuf al-Qaradawi menyebut:

ونحن نعتقد أن المرأة المسلمة -بإيمانها وحماسها وشجاعتها – يمكنها أن تساهم في مساعدة الجيش المسلم المقاتل بأكثر من الإسعاف والتمريض، وقد رأينا من نساء فلسطين من يقدمن أنفسهن فداء في عمليات استشهادية تضرب بها الأمثال.

Maksudnya: “Kami berkeyakinan bahawa wanita Muslimah, dengan semangat juang dan keberanian mereka mampu untuk memberikan sumbangan dalam membantu tentera-tentera Islam lebih daripada sekadar memberi pertolongan dan rawatan. Kami telah melihat wanita-wanita di Palestin mempertaruhkan nyawa mereka dalam misi-misi syahid yang dapat dijadikan contoh.”

Garis Panduan Penglibatan Wanita Dalam Usaha Jihad

Antara syarat penglibatan seseorang wanita dalam jihad adalah:

Melaksanakan peranan penting selain daripada berperang seperti menyampaikan bantuan makanan, ubat-ubatan serta keperluan asasi yang sangat diperlukan dalam usaha jihad.

Memastikan keselamatan dan keamanan dalam melaksanakan usaha tersebut.

Dilindungi oleh organisasi yang tersusun dan mempunyai hubungan dengan pihak-pihak bertanggungjawab seperti pemerintah dan kerajaan.

Menutup aurat dan memelihara maruah diri daripada sebarang perkara yang menimbulkan fitnah.

Justeru jika syarat-syarat di atas dipenuhi, maka hukum penglibatan wanita dalam usaha jihad sedemikian adalah harus dan dibenarkan.

Ia adalah satu bentuk kebaikan yang dijanjikan pahala di sisi Allah SWT. Lebih-lebih lagi dalam situasi genting dilalui warga Palestin pada ketika ini yang begitu terdesak kepada pertolongan dan bantuan tidak kira daripada siapa jua yang mampu menolong.

