Global Sumud Flotilla: Ardell Aryana Sedang Terima Rawatan, Ditumbuk Di Muka & Bahu Lebam

Pada minggu lalu, kesemua aktivis yang turut serta dalam Global Sumud Flotilla telah diculik oleh tentera Israel ketika berada di perairan antarabangsa.

Mereka kemudiannya telah dibawa ke penjara Ketziot yang terletak di padang pasir Negev.

Semua 23 peserta dari Malaysia bersama sebilangan aktivis dari negara lain bagaimanapun telah dihantar ke Turkiye pada 4 Oktober lalu.

Ardell Ditumbuk Di Muka & Alami Tekanan Darah Rendah, Dirawat Di Hospital Di Istanbul

Terbaharu, media melaporkan kezaliman yang dilakukan oleh rejim Zionis terhadap para aktivis termasuk delegasi dari Malaysia.

Menurut peguam Pusat Penyelidikan dan Advokasi Hak Asasi Manusia (CENTHRA) Fahmi Abd Moin, pelakon Ardell Aryana telah ditumbuk di muka serta ditarik rambut dengan kuat ketika kapal Mineko yang dinaikinya dipintas tentera Israel.

Katanya, maklumat terbabit diterima selepas perbualan dengan Ardell di Istanbul, Turkiye semalam (5 Oktober).

Sehubungan itu, Ardell sedang diberi rawatan susulan di sebuah hospital di Istanbul, Turkiye akibat kecederaan yang dialami ketika dalam tahanan Israel dan masalah tekanan darah rendah.

“Dia alami tekanan darah rendah. Mereka semua dah kena tahan, mungkin sudah terlalu penat, ‘disidai’ beberapa jam dan kena macam-macam. Memang tak dapat makan, minum dan diperlakukan seperti binatang selain hijab direntap.

“Memang sakit hati namun saya belum dapat cerita penuh buat masa ini. Cuma dapat berita (Ardell di hospital) dari laporan berita televisyen hari ini,” kata suaminya Nadzmi Adhwa pada Kosmo.

“Keadaan Ardell tidak berapa okay. Dia sedang dirawat. Badannya lebam-lebam dan tisu bahunya koyak. Doktor hendak periksa darah pun tidak dapat sebab darah tak keluar,” katanya dipetik Berita Harian.

PU Rahmat Dimalukan Dengan Dipaksa Membuka Pakaian

Selain Ardell, Fahmi berkata beberapa sukarelawan lelaki juga diperlakukan dengan kasar oleh tentera Israel termasuk Rahmat Ikhsan Mohd Sofyan (PU Rahmat) yang dipaksa membuka pakaian dengan tujuan untuk memalukan mereka.

“Apa yang baharu saya dapat sedikit sebanyak maklumat sukarelawan GSF sebentar tadi antara perkara yang tidak berperikemanusiaan lain termasuk ada dua, tiga sukarelawan lelaki seperti PU Rahmat diarahkan membuka pakaian.

“Heliza dan Hazwani pula diberikan minuman air paip dari tandas. Dalam penjara, airnya tidak bersih,” katanya dipetik Harian Metro.

Tambahnya lagi, Haikal Abdullah juga mengalami masalah pada jari yang memerlukan rawatan lanjut setelah dipijak tentera Zionis.

Barisan Peguam Rancang Failkan Siasatan Terhadap Israel Melalui ICC

Fahmi yang merupakan antara lima barisan peguam yang mewakili 23 aktivis Malaysia berkata, mereka bercadang untuk memfailkan hasil siasatan terhadap rejim Israel melalui Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC).

Jelasnya, tekanan politik boleh dilakukan agar Israel dibawa ke muka pengadilan menerusi bukti kezaliman yang dilakukan terhadap para aktivis.

“Kami akan dapatkan maklumat terperinci apabila pulang ke Malaysia. Apa yang boleh dilakukan terhadap rejim Zionis ialah kita cadang untuk mengambil semua bukti dan keterangan sukarelawan ini.

“Kemudian kita bercadang untuk memfailkan satu laporan kepada Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNHRC).

“Dengan adanya bukti ini kita boleh beri tekanan politik dan desak siasatan terperinci dibuat terhadap rejim Zionis dan failkan siasatan melalui ICC,” ujarnya.

Turut bersama dengannya ialah Dir Kheizwan Kamaruddin, Azril Mohd Amin, Ahmad Nazrin Abu Bakar dan Luqman Mazlan.

Aktivis Greta Thunberg Dipaksa Cium Bendera Israel

Memetik laporan Al Jazeera, peserta GSF yang telah dibebaskan dan tiba di Turkiye turut menceritakan kezaliman yang dilakukan terhadap mereka, termasuk aktivis Greta Thunberg yang masih belum dibebaskan setakat ini.

Wartawan Turki Ersin Celik yang juga peserta GSF berkata dia melihat Thunberg didera dengan diseret di atas lantai dan dipaksa mencium bendera Israel.

Malah Hazwani dan seorang lagi peserta dari Amerika, Windfield Beaver, mendakwa Thunberg ditolak dan diarak bersama-sama bendera rejim haram itu.

“Greta Thunberg, seorang wanita berani, hanya berusia 22 tahun. Dia dimalukan dan dibalut dengan bendera Israel serta dipamerkan seperti satu trofi,” kata peserta GSF dan wartawan Itali Lorenzo Agostino.

Peserta GSF Dinafikan Perubatan & Komunikasi Dengan Peguam

Malah peserta GSF turut melaporkan dipaksa berlutut selama berjam lamanya dengan keadaan tangan diikat, dinafikan perubatan dan dihalang untuk berkomunikasi dengan pihak peguam.

“Mereka melayan kami seperti anjing. Membiarkan kami lapar selama tiga hari. Mereka tidak memberi kami minuman, kami terpaksa minum dari tandas. Ia adalah hari yang sangat panas dan kami semua seakan terbakar,” kata Ikbal Gurpinar dari Turki.

Menteri Luar Negeri Israel Itamar Ben-Gvir bagaimanapun berkata dakwaan itu tidak benar dan menegaskan bahawa peserta GSF yang ditahan dilayan mengikut undang-undang.

“Saya bangga kami melayan ‘aktivis flotila’ sebagai penyokong keganasan. Sesiapa yang menyokong keganasan ialah seorang pengganas dan layak dilayan sebagai pengganas.

“Mereka sepatutnya sudah merasai keadaan di penjara Ketziot dan berfikir dua kali sebelum menghampiri Israel lagi,” katanya dipetik Al Jazeera.

Menurut hantaran di IGS @lysalee_, jumlah keseluruhan peserta GSF yang telah dibebaskan ialah 134 daripada jumlah 462. Manakala 328 lagi masih dipenjara rezim Zionis setakat ini.

