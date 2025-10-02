Global Sumud Flotilla: Senarai Sukarelawan Malaysia Ditahan Israel Setakat Ini

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Misi Global Sumud Flotilla (GSF) yang disertai lebih 500 aktivis dari 44 negara, termasuk rakyat Malaysia, Greta Thunberg dan Mandla Mandela, telah menarik perhatian antarabangsa dan mencetuskan kecaman meluas terhadap tindakan rejim Israel.

Dalam perkembangan terbaharu, misi untuk memecah sekatan Israel dan menghantar bantuan kemanusiaan itu sudah pun hampir tiba di tanah suci Gaza.

Peserta dari 44 buah negara itu dilaporkan bakal memasuki zon berisiko tinggi atau zon merah tidak lama lagi selepas berjaya melepasi zon kuning.

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Misi Global Sumud Flotilla Menghampiri Zon Merah, Diugut Kapal Tentera Israel

Senarai Sukarelawan Global Sumud Flotilla Ditangkap Tentera Israel

Terkini, 12 rakyat Malaysia yang merupakan sukarelawan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla ditahan oleh rejim Israel secara tidak sah selepas kapal yang mereka naiki dipintas di perairan antarabangsa.

Berita itu dimaklumkan sendiri menerusi hantaran mesej kecemasan yang dimuat naik di akaun Sumud Nusantara Official sebentar tadi.

Memetik Berita Harian, kapal Sirius dinaiki dipintas pada jam 9.47 malam waktu Gaza, 1 Oktober 2025.

Antara yang ditahan termasuklah penyanyi dan pelakon Malaysia, Zizi Kirana serta aktivis dan pendakwah Heliza Helmi.

Berikut adalah senarai penuh peserta Malaysia yang ditahan setakat ini:

Haikal Abdullah (Sirius) Muaz Zainal (Sirius) Zulfadhli Khairudin (Sirius) Rusydi Ramli (Sirius) Iylia Balqis (Alma) Musa Nuwayri (Alma) Sul Aidil (Alma) Zizi Kirana (Huga) Farah Lee (Grande Blue) Danish Nazram (Grande Blue) Heliza Helmi (Hio) Hazwani Helmi (Hio)

Senarai peserta yang telah terputus hubungan pula adalah Ardell Aryana (Mikeno) dan Razali Awang (Inana).

“Nama saya Heliza Helmi. Saya adalah warganegara Malaysia. Jika anda melihat video ini, ini bermakna saya telah ditangkap dan dibawa secara paksa oleh IDF.

“Misi kemanusiaan kami adalah aman, tidak bersifat ganas, dan sepenuhnya mematuhi undang-undang antarabangsa.

“Saya dengan segera merayu kepada kerajaan Malaysia khususnya Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menuntut pembebasan saya serta-merta dan tanpa syarat,” kata Helmi menerusi klip tular.

Tonton video penuh [DI SINI].

Antara video lain yang dikongsi Sumud Nusantara Official adalah seperti berikut:

Tonton video penuh [DI SINI].

Tonton video penuh [DI SINI].

Tonton video [DI SINI].

Kapal Heliza Helmi Disimbah Cecair Putih

Sebelum ditahan, Heliza sempat membuat siaran langsung dan mendedahkan bahawa tentera Israel telah menghampiri bot dinaiki mereka sebelum melempar cecair dipercayai untuk menyekat perjalanan mereka ke Gaza, Palestin.

Walaupun dikepung bot besar, Heliza menegaskan dia sentiasa yakin dengan kuasa Allah SWT yang lebih hebat.

“Tolong rakam, takut saya tak sempat buat hantaran. Israel datang dengan bot besar dan lemparkan cecair warna putih sehingga bot kami bergegar dan licin. Bot mereka memang sangat besar tapi kita ada Allah Maha Besar,” katanya.

Anwar Ibrahim Kutuk Tindakan Israel Pintas Kapal Global Sumud Flotilla

Mengambil maklum tentang situasi genting ini, Anwar Ibrahim menerusi hantaran di media sosial mengutuk sekeras-kerasnya tindakan Israel kerana memintas kapal-kapal Global Sumud Flotilla (GSF) yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Beliau menyifatkannya sebagai satu bentuk intimidasi terhadap aktivis awam dan pencabulan terhadap hak asasi manusia.

Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menegaskan bahawa kapal-kapal terbabit membawa bekalan penting dan peserta tidak bersenjata, namun telah disambut dengan paksaan serta ancaman oleh tentera laut Israel.

“Dengan menghalang misi kemanusiaan ini, Israel menunjukkan penghinaan terhadap hak rakyat Palestin dan hati nurani dunia,” jelas beliau.

PM Akan Guna Saluran Diplomatik Demi Peliharan Keselamatan Rakyat Malaysia

Anwar dalam masa sama menegaskan, Malaysia akan menggunakan segala saluran sah dan diplomatik bagi memastikan rejim Israel bertanggungjawab terutamanya dalam hal berkaitan keselamatan warganegara Malaysia yang ditahan.

“Keselamatan dan maruah rakyat kita adalah keutamaan dan kita tidak akan membiarkan ia dikompromi tanpa tindakan.

“Selagi hak asasi dan aspirasi rakyat Palestin dinafikan, Malaysia akan terus berdiri teguh bersama mereka. Kita tidak akan berundur dalam menuntut pengakhiran kepada ketidakadilan dan penindasan yang telah berlarutan selama beberapa generasi,” kata PMX.

I condemn in the strongest terms Israel’s interception of the Global Sumud Flotilla. These vessels carried unarmed civilians and life-saving humanitarian supplies for Gaza, yet they were met with intimidation and coercion.



By blocking a humanitarian mission, Israel has shown… pic.twitter.com/iOPiBTM4PA — Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) October 1, 2025

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.