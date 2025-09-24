By The Billions Tandatangani MOU dengan Rakan Strategik, Lancar Malayan Xpedition 2025 Pertama

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

By The Billions (BTB), sebuah platform unik merangkumi kereta, komuniti dan kandungan secara rasmi melancarkan Malayan Xpedition 2025 iaitu sebuah perjalanan darat istimewa merentasi kawasan pedalaman Malaysia yang penuh sejarah.

Majlis pelancaran ini diserikan dengan majlis menandatangani MOU bersama rakan-rakan strategik utama: Persatuan Pacuan Empat Roda Sabah (SFWDA) dan Pusat Latihan & Pengalaman 4WD Malaysia (M4TREC).

Menandatangani MOU bagi pihak rakan masing-masing ialah: Faez Nordin, Presiden Persatuan 4WD Sabah dan Alex Leong, Naib Presiden Persatuan 4WD Sabah; Derek Low, Pengasas Pusat Latihan & Pengalaman 4WD Malaysia (M4TREC); dan Ned Nazlan, Pengasas By The Billions.

MOU ini memeterai kerjasama jangka panjang yang akan menjadikan Malayan Xpedition sebagai acara tetap dalam kalendar lasak dan pengembaraan Malaysia.

Ia turut menekankan komitmen kukuh semua pihak untuk memupuk komuniti off-road Malaysia yang selamat dan inklusif.

Setiap rakan kongsi akan menyumbangkan kepakaran unik mereka kepada By The Billions iaitu:

Tourism Pahang- Untuk memasukkan Malayn Xpedition sebagai acara rasmi dalam kalendar tahunan bagi menyokong pelancongan tempatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

M4TREC – Kemudahan latihan bersepadu untuk mendidik semua peserta ekspedisi, serta menawarkan program pensijilan daripada tahap pemula hingga profesional, membantu peserta membina kemahiran dan memperkukuh rangkaian komuniti.

SFWDA – Akan terlibat dalam promosi silang ekspedisi masing-masing—Malayan Xpedition dan Borneo Safari—serta membantu BTB dalam peranan penasihat dengan memanfaatkan pengalaman luas mereka setelah berjaya membangunkan ekspedisi unggul Borneo yang diiktiraf di peringkat global, Borneo Safari.

Malayan Xpedition juga telah dimasukkan sebagai acara rasmi dalam kalendar tahunan Tourism Pahang, menyokong pelancongan tempatan dan merangsang pertumbuhan ekonomi.

“Kami amat berbangga melihat sejauh mana kami telah berkembang sejak memulakan projek ini sebagai projek minat pada tahun 2022. Dari acara Land Cruiser Day pertama kami sehingga 4 Wheels Fest yang pertama, kami sangat teruja memperkenalkan Malayan Xpedition.

“Perjalanan epik yang unik ini melalui landskap liar dan indah Malaysia adalah tentang memberik komuniti off-roader Malaysia yang semakin berkembang dengan sebuah platform yang boleh dihargai bersama.

“Dengan sokongan rakan kongsi strategik jangka panjang dan jenama , kami berharap untuk mengembangkan komuniti ini secara bertanggungjawab,agar menjadikan aktiviti off-roading lebih selamat, lebih inklusif dan juga lestari untuk tahun-tahun akan datang,” kata Ned Nazlan, Pengasas By The Billions.

Hubungkan Komuniti Off-Roading Semenanjung Malaysia Yang Makin Berkembang

Malayan Xpedition diwujudkan untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat terhadap ekspedisi 4×4 berskala besar dan teratur di Semenanjung Malaysia untuk semua peringkat, daripada pemula hingga berpengalaman.

Malayan Xpedition akan berfungsi menghubungkan pemandu, jenama dan destinasi di seluruh kawasan pedalaman Malaysia Barat.

Para peminat off-road sudah mengenali Borneo Safari yang diiktiraf di peringkat global di Malaysia Timur, dan MOU ini membolehkan BTB mempelajari selok-belok daripada SFWDA tentang cara mengendalikan format ekspedisi off-road dengan lebih baik.

Acara ini turut merangkumi taklimat awal untuk peserta Malayan Xpedition yang diakhiri dengan sesi fotografi khas.

Mengembangkan Kerjasama Industri Dalam Sektor Off-Roading Malaysia

Acara ini turut diperkuatkan dengan Surat Perjanjian (LOA) bersama jenama-jenama dalam kategori automotif, aksesori kenderaan, dan gaya hidup.

Rakan kolaborasi yang telah disahkan termasuk Great Wall Motor (GWM), UMW Grantt International (Grantt Lubricants), Ford Sime Darby Auto Connexion, RedSprings, BFGoodrich Tyres, FIVE Petroleum, Ironman 4×4, Nakawan, Welly Sg.

Buloh, ANBOT Store, FireMaple, MeatXpert, Santapan RTEs, TJM 4×4 Malaysia, Tough Dog dan Pedders.

Penandatanganan MOU ini menetapkan landasan bagi acara utama BTB untuk 2025, iaitu:

4 Wheels Fest & Adventure Festival (11–12 Oktober 2025) – Perhimpunan utama BTB untuk komuniti 4×4 — tahun ini dengan tambahan platform pengembaraan luar — menghimpunkan penggemar off-road untuk hujung minggu penuh eksplorasi, gaya hidup luar dan pengembaraan yang indah — dengan latar belakang suasana dingin Awana Genting. Penggemar off-road boleh mengharapkan sesi konvoi santai, pameran gaya hidup dan demonstrasi, cabaran memasak, pameran kenderaan, serta sukan pengembaraan mendebarkan seperti ziplining, paintball, memanah dan panjat tebing. Acara ini juga merupakan peluang untuk menghubungkan komuniti 4×4 yang semakin berkembang.

Malayan Xpedition (11–16 Oktober 2025) – Sebuah ekspedisi off-road terkurasi yang menggabungkan pengembaraan, rendaman budaya, dan pemuliharaan. Sama ada peneroka baru atau berpengalaman, peserta boleh menjangkakan laluan yang disesuaikan, pemanduan malam yang indah, rentasan sungai dan gunung, serta cabaran kumpulan daripada memasak hingga berkayak. Itinerari ekspedisi 5 hari ini turut merangkumi lawatan ke kampung Orang Asli untuk menyampaikan bantuan perubatan, pemeriksaan pergigian, dan potongan rambut bersama pasukan medik serta sukarelawan, ditutup dengan jamuan makan malam di tepi pantai. Lebih daripada sekadar pemanduan; Malayan Xpedition adalah ujian ketahanan, kerja berpasukan dan pengembaraan.

Acara utama BTB ini merupakan titik pertemuan budaya automotif, gaya hidup dan pengembaraan, menawarkan pengalaman langsung yang benar-benar mencerminkan etos BTB: kisah sebenar, insan sebenar, pengalaman sebenar.

