Cadangan Mangsa Rogol Statutori Dikenakan Tindakan, Ini Respon Kumpulan Advokasi Kanak-Kanak

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Umum sedia maklum bahawa hubungan seksual dengan kanak-kanak di bawah umur 16 tahun merupakan satu kesalahan di Malaysia.

Walaupun hubungan terbabit didakwa sebagai ‘suka sama suka’, seorang lelaki tetap didakwa sebagai melakukan kesalahan rogol bawah umur atau rogol statutori.

Namun polis Kelantan baru-baru ini, memberi cadangan agar kanak-kanak perempuan yang terlibat dalam kes hubungan seksual dengan kerelaan atau ‘suka sama suka’ dikenakan dakwaan bersama lelaki dewasa terbabit.

Ketua Polis Kelantan Datuk Mohd Yusoff Mamat berkata agar undang-undang sedia ada diperhalusi semula bagi membendung peningkatan kes di masa hadapan.

Yayasan CRIB Sifatkan Cadangan Bercanggah Dengan Tujuan Perlindungan Undang-Undang

Cadangan berkenaan bagaimanapun tidak mendapat respon yang baik daripada satu kumpulan advokasi hak kanak-kanak yang menyuarakan kebimbangan serius terhadapnya.

Yayasan CRIB berkata pendekatan sedemikian akan sekaligus menjenayahkan mangsa, meningkatkan budaya menyalahkan mangsa, dan melemahkan tujuan perlindungan undang-undang.

“Di bawah undang-undang semasa, dakwaan rogol statutori dikenakan ke atas lelaki dewasa.

“Merangkumkan liabiliti ke atas kanak-kanak perempuan adalah cadangan regresif yang secara asasnya bercanggah dengan tujuan perlindungan undang-undang berkenaan,” katanya dipetik The Star.

Kumpulan itu menegaskan bahawa menyalahkan kanak-kanak bukanlah satu solusi serta memberi amaran bahawa tindakan itu akan menyebabkan mangsa tidak melaporkan penganiayaan kerana takut dikenakan hukuman.

“Mendakwa kanak-kanak perempuan di bawah umur 16 tahun secara bahayanya menguatkan naratif menyalahkan mangsa. Ini bukan perlindungan, sebaliknya hukuman yang berselindung atas nama moral,” ujarnya.

Yayasan Cadang Pinda Kanun Keseksaan Untuk Masukkan ‘Sweetheart Defence’

Yayasan CRIB sebaliknya mencadangkan agar Kanun Keseksaan dipinda dengan menambah pembelaan ‘peer-to-peer’ (P2P) yang juga dikenali sebagai ‘sweetheart defence’.

Pembelaan ini boleh digunakan dalam kes membabitkan hubungan konsensual atau suka sama suka dengan jurang umur antara kedua-dua pihak apabila perbezaan umur tidak lebih daripada tiga tahun dan tanpa ketidakseimbangan kuasa.

Yayasan CRIB juga berkata bahawa cadangan tersebut telahpun dibentangkan kepada Jawatankuasa Semakan dan Kajian Pembaharuan Kanun Keseksaan dan Kanun Tatacara Jenayah.

Antara contoh yang diberikan adalah seperti yang dilakukan di Kanada, Afrika Selatan dan beberapa negeri di Australia yang menyediakan pembelaan ‘close-in-age’ (pasangan yang jarak umurnya dekat).

Tambah yayasan itu lagi, Jawatankuasa Hak Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dengan jelasnya mencadangkan peruntukan untuk menghalang penjenayahan remaja bagi aktiviti konsensual tanpa eksploitasi.

“Malaysia menyetujui Protokol Opsional PBB pada 2011. Kita tidak sepatutnya ketinggalan dalam standard hak asasi manusia antarabangsa,” tegasnya.

Ramai Remaja Tak Tahu Hubungan Konsensual Dengan Individu Bawah 16 Tahun Salah

Dalam pada itu, Yayasan CRIB menyatakan kebimbangan tentang kurangnya pendidikan kesihatan reproduktif yang menyeluruh di sekolah.

Katanya, ramai remaja yang tidak tahu bahawa hubungan seksual suka sama suka dengan individu berumur kurang 16 tahun adalah satu jenayah.

“Kerajaan mempunyai tanggungjawab untuk mendidik dan memperkasakan kanak-kanak dengan ilmu, bukan menghukum mereka kerana kegagalan sendiri dalam menyediakan maklumat penting,” ujarnya.

Kanak-Kanak Dihantar Ke Institusi Sukar Dapatkan Peluang Duduki SPM

Di samping itu, Yayasan CRIB turut memberi amaran tentang kesan sekiranya kanak-kanak dihukum atau dihantar untuk pemulihan.

Ia memberi contoh kanak-kanak yang dihantar ke institusi pemulihan seperti Sekolah Tunas Bakti atau rumah kebajikan sukar untuk berintegrasi semula ke pendidikan aliran utama.

“Kanak-kanak perempuan di institusi-institusi ini berdepan peluang yang sangat terhad untuk menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

“Setiap kanak-kanak yang dinafikan pendidikan mewakili kehilangan besar bagi potensi negara,” katanya.

Bagi membantu penghasilan polisi yang lebih efektif, Yayasan CRIB mendesak kerajaan agar mendedahkan data peratusan kanak-kanak di institusi sedemikian yang menduduki SPM serta kadar mengulang semula kesalahan dalam kalangan mereka yang ditahan.

Gambar sekadar hiasan.

Yayasan Gesa Perkahwinan Kanak-Kanak Dimansuhkan Sepenuhnya

Dalam masa sama, yayasan itu sekali lagi menggesa agar perkahwinan kanak-kanak dimansuhkan sama sekali tanpa sebarang pengecualian diberi, serta menetapkan usia 18 tahun sebagai umur minimum perkahwinan.

“Setiap kali kita meletakkan kesalahan ke atas kanak-kanak, kita meletakkan mereka dalam risiko. Zaman kanak-kanak mesti menjadi tempoh untuk perkembangan, keselamatan dan pembelajaran, bukan dihukum atau berkahwin awal.

“Melindungi kanak-kanak bukanlah hanya satu tanggungjawab moral, tetapi merupakan pelabutan terhadap masa depan negara,” katanya.

Baca Artikel Berkaitan: Perogol Patut Dihukum Mati? Ini Pandangan Sesetengah Ulama

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.