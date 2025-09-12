Zara Qairina Dituduh Mencuri RM300 & Kad Bank Rakan Sehari Sebelum Insiden – Saksi

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pada 17 Julai lalu, pelajar Tingkatan 1 Zara Qairina Mahathir, disahkan meninggal dunia setelah ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri sehari sebelum di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) Tun Datu Mustapha Limauan, Sabah.

Sehubungan itu, timbul spekulasi bahawa arwah merupakan mangsa buli di sekolahnya dengan Jabatan Peguam Negara (AGC) mengeluarkan arahan agar prosiding inkues dijalankan.

Hari ini (12 September), inkues ke atas kematian Zara Qairina telah memasuki hari ketujuh

Saksi Maklumkan Zara Qairina Dituduh Curi Wang Rakan

Dalam perkembangan terkini, salah seorang saksi memaklumkan kepada Mahkamah Koroner Kota Kinabalu bahawa terdapat tuduhan Zara Qairina mencuri wang milik rakannya sebelum insiden berlaku.

Saksi yang merupakan pengawal keselamatan di sekolah tersebut, Linah Mansoding @ Jaliha, berkata dia hanya mengetahui tentang tuduhan kecurian itu daripada kalangan pelajar selepas kejadian menimpa Zara Qairina, lapor Sinar Harian.

Dia yang merupakan saksi keenam dalam inkues berkenaan berkata bahawa pelajar perempuan yang dikenali sebagai A, telah memaklumkan kepadanya tentang kehilangan wang berjumlah RM300 dan kad bank sehari sebelum kejadian.

Katanya, dia turut mempersoalkan pelajar berkenaan kerana membawa duit dalam jumlah yang banyak dan sepatutnya disimpan dengan guru, namun tidak dimaklumkan siapa yang mencuri.

“Pelajar A tidak menyebut siapa yang dia tuduh. Selepas kejadian, barulah saya dengar… rupa-rupanya Zara dituduh mencuri duit pelajar A,” katanya.

Linah bagaimanapun berkata dia tidak tahu apabila ditanya mengapa hanya Zara Qairina yang dituduh mencuri wang tersebut.

Saksi Tak Tolak Kemungkinan Zara Dibawa Ke ‘Perjumpaan MA’

Menurut Linah lagi, pelajar A turut mengadukan perkara tersebut kepada pelajar tingkatan empat yang merupakan ketua asrama.

“Selepas aduan itu, pelajar memanggil Zara Qairina untuk berjumpa, namun saya tidak pasti apa yang berlaku selepas itu. Kemungkinan dia dibawa ke ‘perjumpaan MA’,” ujarnya dipetik The Star.

Jelasnya, ‘MA’ merupakan perjumpaan antara pelajar senior dan junior di asrama yang dikatakan untuk menegur pelajar atas isu disiplin.

Namun Linah berkata sistem itu telah dihentikan pada tahun 2017 selepas disalah gunakan oleh senior untuk menekan pelajar junior.

“Ketika bertugas di asrama, saya cuma tahu tentang tiga sesi ‘MA’. Sebarang masalah perlu dilaporkan kepada guru, tetapi dalam kes ini pelajar senior mengambil tindakan sendiri untuk memanggil junior. Sebab itu ‘MA’ diharamkan,” katanya.

Tambah Linah, warden sekolah juga telah dimaklumkan mengenai tuduhan kecurian itu, namun dia tidak pasti jika sebarang tindakan susulan diambil.

Saksi juga memaklumkan bahawa dia tidak pernah mendengar cerita lain mengenai Zara Qairina selain tuduhan curi tersebut dan hanya pernah berinteraksi dengan arwah sebanyak dua kali.

Zara Ditemui Dalam Keadaan Tidak Memakai Tudung & Kasut

Apabila ditanya tentang keadaan semasa dia menemui Zara Qairina, Linah berkata dia cuba mengejut arwah dengan menyentuh dan memanggil namanya.

“Dia kelihatan seperti sedang tidur, terbaring pada belakangnya. Saya rasa kesian dengan dia,” katanya.

Dia berkata arwah ditemui tanpa memakai tudung dan kasut, sebelum dibawa ke depan rumah warden oleh ketua asrama dan tiga pelajar senior sementara menunggu ketibaan ambulans.

