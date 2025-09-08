Mahkamah Perintah Kerajaan Bayar RM2.28 Juta Pada Remaja Akibat Kecuaian Semasa Dilahirkan Di HKL

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pada masa moden kini, boleh dikatakan setiap kelahiran bayi pasti akan dilakukan di institusi hospital agar ibu dan anak boleh mendapatkan rawatan yang bersesuaian, lebih-lebih lagi dalam situasi kecemasan.

Malangnya, terdapat kecuaian perubatan yang berlaku secara tidak sengaja sehingga menyebabkan kecederaan serius pada pesakit.

Seperti dalam satu insiden, seorang remaja berusia 15 tahun dilaporkan mengalami kerosakan otak kekal disebabkan oleh kecuaian perubatan sewaktu dia dilahirkan di Hospital Kuala Lumpur (HKL) pada 2010.

Mahkamah Arah Kerajaan Bayar Ganti Rugi RM2.28 Juta Akibat Kecuaian Di HKL

Sehubungan itu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah memerintahkan kerajaan agar membayar ganti rugi lebih RM2.28 juta kepada remaja terbabit akibat kecuaian seorang pegawai perubatan muda bersama bekas ketua Jabatan Obstetrik dan Ginekologi di HKL ketika itu.

Menurut Pesuruhjaya Kehakiman Gan Techiong, keputusan itu dibuat selepas mendapati kerajaan bertanggungjawab secara vikarius (liabiliti ganti rugi) atas insiden terbabit.

Berdasarkan laporan media, Techiong kelihatan hiba sewaktu memberi penghakiman ketika menggambarkan keadaan plantif semasa dibawa ke mahkamah bagi perbicaraan.

Beliau memaklumkan kepada mahkamah bahawa plaintif merupakan pesakit palsi serebrum di tahap paling serius sehingga tidak mampu mengangkat kepala sama sekali dan terpaksa makan menerusi tiub sepanjang hidupnya.

“Ketika plaintif dibawa ke mahkamah dalam sebuah kereta sorong bayi semasa perbicaraan, kebanyakan yang hadir termasuk saya selaku hakim perbicaraan, tidak dapat menahan rasa sedih melihat keadaannya,” katanya dipetik Berita Harian.

Jumlah Pampasan Ditetapkan Mengikut Prinsip Undang-Undang & Kiraan Secara Adil

Techiong bagaimanapun menegaskan bahawa simpati tidak boleh dijadikan sebagai panduan dalam keputusan yang dibuat oleh mahkamah.

Tambah beliau, jumlah pampasan yang ditetapkan bukanlah dibuat mengikut emosi, tetapi haruslah berdasarkan prinsip undang-undang dan dikira secara adil agar tidak membebankan pembayar cukai.

“Saya yakin kedua-dua pakar turut bersimpati terhadap plaintif. Namun, dengan penuh hormat, kami harus menolak daripada beremosi apabila membuat penilaian profesional terhadap kes ini.

“Saya mengambil kira bahawa pampasan kepada plaintif perlu selari dengan prinsip undang-undang dan bukan berdasarkan simpati. Tiada ruang untuk memperkayakan plaintif secara tidak adil dengan menanggung beban oleh pembayar cukai,” ujarnya.

Pembedahan Caesarean Kecemasan Tidak Dibuat Dalam Tempoh Disyorkan

Menurut laporan sama, ibu plaintif telah memfailkan tuntutan tersebut pada Januari 2023 mewakili anaknya yang dilahirkan pada 11 Februari 2010 di HKL, 15 tahun lalu.

Ketika itu, kegagalan doktor menjalankan pembedahan caesarean kecemasan (czer) dalam tempoh yang disyorkan menyebabkan plaintif menghidap palsi serebrum.

Berdasarkan hujah pihak plaintif, kelewatan menjalankan prosedur itu menyebabkan remaja terbabit hilang peluang untuk lahir tanpa mengalami kerosakan otak.

Sebaliknya, pihak defendan berhujah bahawa keadaan itu tidak dapat dielakkan disebabkan oleh pemisahan uri.

Di samping itu, dua saksi pakar menyatakan pendapat berbeza mengenai jangka hayat plaintif, iaitu pada usia 44 tahun dan 29 tahun masing-masing.

Mahkamah kemudiannya membuat keputusan bahawa kelewatan menjalankan prosedur itu menyebabkan plaintif hilang peluang wajar untuk dilahirkan tanpa komplikasi serius.

Mahkamah turut menyatakan tindakan pantas sepatutnya diambil oleh pegawai perubatan terbabit memandangkan kehamilan itu berisiko tinggi.

Mahkamah Tetap Jangka Hayat Maksimum Plaintif 29 tahun

Dalam pada itu, Techiong menolak pandangan pakar yang menganggarkan jangka hayat maksimum plaintif pada usia 44 tahun, sebaliknya menetapkan umur maksimum 29 tahun.

Penetapan ini dibuat setelah merujuk kepada data perubatan yang menunjukkan hanya 26% peluang untuk plaintif hidup melebihi 29 tahun.

“Saya terpaksa memutuskan bahawa tiada asas kukuh untuk menyokong anggaran jangka hayat plaintif melebihi 29 tahun,” katanya.

Mahkamah menganugerahkan RM300,000 sebagai ganti rugi am, RM458,400 bagi ganti rugi khas, RM51,300 untuk ganti rugi sebelum perbicaraan dan RM1.47 juta sebagai ganti rugi am masa hadapan, serta kadar faedah 5% setahun dikenakan terhadap kebanyakan jumlah itu.

Techiong bagaimanapun menolak tuntutan ganti rugi teruk (aggravated damages) setelah mengambil kira bahawa saman hanya difailkan oleh keluarga plaintif selepas lebih sedekad.

Pihak plaintif diwakili oleh Peguam Karhti Kanthabalan dan Abigail Sarah Kumar, manakala kerajaan diwakili Peguam Kanan Persekutuan Masriwani Mahmud.

