Kanak-kanak Diserang Anjing Kini Dalam Keadaan Stabil, Akan Jalani Prosedur Pembedahan Susulan

Pada Rabu lalu (3 September), satu insiden mengerikan dilaporkan berlaku di Taman Megah, Batu 9, Cheras apabila seorang kanak-kanak berumur enam tahun cedera selepas diserang anjing.

Difahamkan, budak lelaki berkenaan sedang bermain basikal sebelum digigit anjing tersebut. Menerusi video tular, kelihatan mangsa sedang bergelut bagi melepaskan diri daripada serangan haiwan berkenaan.

Kelihatan juga mangsa berlumuran darah dan terdapat beberapa kesan luka yang dalam pada bahagian kepala. Mangsa kemudiannya dikejarkan ke Hospital Kajang bagi mendapatkan rawatan.

Kanak-kanak Diserang Anjing Berada Dalam Keadaan Stabil

Terkini, kanak-kanak lelaki yang diserang anjing itu dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Menurut Ketua Polis Daerah Kajang Asisten Komisioner Naazron Abdul Yusof, kanak-kanak terbabit akan menjalani pembedahan susulan untuk jahitan di bahagian kulit luar kepalanya.

Dalam pada itu, doktor juga telah memberikan ubat anti-rabies kepada mangsa.

“Berhubung kemungkinan jangkitan rabies, keputusan hanya dapat dipastikan selepas analisis diterima,” ujar beliau.

MPKj Sahkan Anjing Tidak Mempunyai Pemilik

Memetik Sinar Harian, anjing yang menggigit mangsa itu telah disahkan tidak mempunyai pemilik dan merupakan anjing liar. Naazron berkata, semakan itu dilakukan pihak Majlis Perbandaran Kajang (MPKj).

Susulan itu, MPKj telah mengeluarkan surat pemakluman berkaitan anjing berkenaan untuk diserahkan kepada pihak Jabatan Veterinar bagi tindakan lanjut.

Polis Gesa Dapatkan Kebenaran Pihak Berkuasa Sebelum Pelihara Anjing

Menerusi satu kenyataan pada 4 September lalu, Polis Diraja Malaysia (PDRM) memaklumkan bahawa kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 289 Kanun Keseksaan, di mana jika disabit kesalahan, mana-mana individu boleh dipenjara sehingga enam bulan atau dengan denda tidak melebihi RM2,000 atau kedua-duanya sekali.

Dalam masa sama, kes turut disiasat di bawah Seksyen 41(1) Akta Binatang 1953 yang memperuntukkan pihak berkuasa untuk memerintahkan kuarantin ke atas haiwan yang menggigit.

Hal ini bagi memastikan ia tidak menghidap rabies atau penyakit lain yang berbahaya, terutamanya jika ia adalah anjing peliharaan atau tidak diketahui latar belakangnya.

“Pihak polis juga menyeru orang ramai yang ingin memelihara anjing di mana-mana premis termasuk rumah persendirian supaya mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan serta memastikan haiwan peliharaan dikawal rapi supaya kejadian seperti ini dapat dielakkan,” tambah Naazron lagi.

Pencinta Haiwan Gesa Polis Lakukan Siasatan Yang Adil & Menyeluruh

Dalam pada itu, seorang pencinta haiwan yang menggunakan akaun Joseff Hoo menerusi satu hantaran di laman Facebook tidak berpuas hati apabila segelintir netizen hanya menuding jari kepada anjing terlibat.

Jelasnya, pihak berkuasa perlu menyiasat kejadian ini di bawah Akta Kanak-Kanak Seksyen 31 bagi kesalahan kecuaian ibu bapa atau penjaga. Selain itu, Kanun Keseksaan Seksyen 338 bagi menyiasat sama ada kecederaan parah berlaku akibat kecuaian atau sebaliknya.

“Setiap kali berlaku insiden seperti ini, pasti ada pihak yang menjerit, ‘Pencinta anjing di mana?’ Hari ini saya jawab dengan jelas, kami di sini!

“Saya telah membuat laporan polis secara rasmi dan menuntut agar pihak berkuasa menjalankan siasatan yang adil dan menyeluruh terhadap kes kanak-kanak digigit anjing baru-baru ini. Siasatan tidak boleh hanya menuding kepada anjing atau pemiliknya semata-mata,” katanya.

Dakwanya lagi, penduduk tempatan telah melaporkan bahawa kanak-kanak tersebut sebelum ini pernah membaling batu ke arah anjing terbabit.

