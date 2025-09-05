MAG Perkenal Laluan Baharu, Tambah Kekerapan Penerbangan & Pengalaman Lebih Eksklusif

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Malaysia Aviation Group (MAG) hari ini mengumumkan rangkaian inisiatif baharu bagi memperkukuh strategi pertumbuhannya. Usaha ini merangkumi pembukaan laluan baharu, penambahan kekerapan penerbangan, serta pengalaman dalam penerbangan yang dipertingkat untuk penumpang.

Langkah ini sekali gus mengukuhkan kedudukan MAG sebagai hab penerbangan serantau dan menyokong aspirasi Malaysia Airlines untuk tersenarai sebagai 10 syarikat penerbangan terbaik dunia menjelang tahun 2030.

Malaysia Airlines Kembali Ke Chengdu

Malaysia Airlines akan memulakan semula penerbangan harian dari Kuala Lumpur ke Chengdu Tianfu International Airport (TFU) bermula 9 Januari 2026. Dengan ini, rangkaian destinasi Malaysia Airlines di Greater China berkembang kepada tujuh: Beijing, Shanghai, Guangzhou, Xiamen, Hong Kong, Taipei, dan kini Chengdu.

Penerbangan ini turut mendapat dorongan daripada pelaksanaan kemasukan tanpa visa secara timbal balik antara Malaysia dan China, sekali gus dijangka merancakkan lagi perjalanan perniagaan dan pelancongan kedua-dua negara.

Firefly Tambah Destinasi ASEAN

Syarikat penerbangan Firefly pula akan memperkenalkan penerbangan jet baharu dari KLIA Terminal 1 ke tiga destinasi popular ASEAN bermula November 2025:

Krabi (Thailand)

Siem Reap (Kemboja)

Cebu (Filipina)

Laluan ini mengukuhkan lagi kedudukan Firefly sebagai penyedia rangkaian serantau yang fleksibel, dengan akses mudah ke destinasi pelancongan dan perniagaan utama.

Kekerapan Penerbangan Ditingkatkan

Selain laluan baharu, Malaysia Airlines dan Firefly turut akan menambah kekerapan penerbangan bermula Oktober 2025.

Malaysia Airlines : Australia, New Zealand, China, India, Maldives & Bangladesh.

: Australia, New Zealand, China, India, Maldives & Bangladesh. Firefly: Singapura, Kota Kinabalu, Kuching, Pulau Pinang & Johor Bahru.

Inisiatif ini memberi penumpang lebih banyak pilihan tarikh dan masa penerbangan, menyokong pertumbuhan pelancongan, perdagangan, serta hubungan rakyat-ke-rakyat di rantau ini.

Satay Vegetarian Pertama Malaysia Airlines

Dalam usaha memperkaya pengalaman dalam penerbangan, Malaysia Airlines turut memperkenalkan satay vegetarian pertama, dibuat daripada cendawan Lion’s Mane yang lembut.

Hidangan ini menggunakan marinasi istimewa satay resipi syarikat penerbangan dan akan ditawarkan kepada penumpang Business Suite dan Business Class pada sektor terpilih. Ia mengekalkan rasa satay klasik Malaysia Airlines, sambil memberi pilihan mesra vegetarian untuk penumpang antarabangsa.

Fokus Kepada Pelanggan & Komuniti

Datuk Captain Izham Ismail, Pengarah Urusan Kumpulan MAG berkata, “Dengan laluan baharu dan peningkatan kekerapan ini, MAG mengukuhkan peranan sebagai pintu masuk utama Asia dan destinasi global.

“Pada masa yang sama, kami terus menambah baik pengalaman dalam penerbangan dengan sentuhan hospitaliti Malaysia. Satay vegetarian adalah contoh inovasi yang memenuhi kehendak pelanggan, tanpa mengorbankan warisan kami.

“Dengan jaringan, produk, dan pasukan yang kami ada, MAG yakin melangkah ke hadapan demi memberi nilai terbaik untuk pelanggan dan negara.”

MATTA Fair 2025

Sebagai Rakan Rasmi Syarikat Penerbangan & Penaja Utama MATTA Fair 2025, MAG akan hadir dengan MAG Arena, menampilkan lebih 70 reruai berkonsep futuristik di MITEC Kuala Lumpur bulan September ini.

Pengunjung akan berpeluang merasai rangkaian baharu, produk kabin, teknologi digital terkini termasuk hospitaliti dipacu AI, sesi bertemu ikon sukan tempatan & antarabangsa, serta promosi istimewa sepanjang pameran.

