PETRONAS Hadirkan ‘With All Our Hearts’: Kisah Yang Menyatukan Rakyat Malaysia

Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini, PETRONAS dengan bangganya mempersembahkan sebuah filem bertajuk ‘With All Our Hearts’ iaitu sebuah karya yang mengangkat makna abadi Rukun Negara sebagai ikrar menyatukan seluruh rakyat Malaysia.

Filem arahan Ismail Kamarul, yang sebelum ini pernah menghasilkan banyak karya PETRONAS, membawa penonton memasuki suasana bilik darjah di Malaysia.

Dengan gabungan keikhlasan dan sedikit humor, filem ini menghidupkan semangat Rukun Negara yang merupakan lima prinsip serta panduan rakyat Malaysia dalam perpaduan, kesetiaan, keadilan dan nilai moral.

Cikgu Murni Ingin Murid-murid Fahami Maksud Sebenar Rukun Negara

Kisah ini bermula dengan Cikgu Murni iaitu seorang guru baharu yang menyedari bahawa murid-muridnya sering melafazkan Rukun Negara sewaktu perhimpunan sekolah hanya sebagai rutin, tanpa benar-benar memahami maksudnya.

Foto: PETRONAS

Bertekad untuk mengubah perkara itu, dia telah membimbing mereka untuk menghayati kepentingan lima prinsip utama sebagai tunjang perpaduan negara.

Filem ini meneruskan tradisi penceritaan PETRONAS yang sentiasa mengangkat kisah rakyat Malaysia sebagai cerminan nilai kekitaan dan inspirasi.

Foto: PETRONAS

Selari dengan tema ‘Malaysia MADANI: Rakyat Disantuni’, ia mengajak kita semua menjunjung Rukun Negara bukan sekadar sebagai kata-kata, tetapi sebagai janji dan panduan hidup yang perlu diamalkan dengan penuh keikhlasan.

Naib Presiden Kanan, Hubungan Strategik Kumpulan & Komunikasi PETRONAS, Ir. Norafizal Mat Saad berkata, “Rukun Negara bukan sekadar ikrar untuk dilafazkan. Ia adalah janji abadi yang menyeru kita menghormati nilai bersama dalam setiap tindakan.

“Inilah yang menginspirasikan kami menghasilkan filem ini agar setiap rakyat Malaysia dapat merasainya. Semoga apabila nilai ini benar-benar dihayati, ia terus menyatukan kita sebagai satu bangsa, dengan sepenuh hati,” jelas beliau.

‘With All Our Hearts’ kini boleh ditonton di saluran rasmi YouTube PETRONAS.

