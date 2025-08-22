Insiden Pesawat Terhempas: 2 Anggota TUDM Sedang Dirawat

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Dalam satu insiden malam tadi (21 Ogos), sebuah pesawat Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) dilaporkan terbabit dalam kemalangan di Pangkalan Udara Kuantan, Pahang.

Sehubungan itu, dua juruterbang yang terlibat dalam kemalangan tersebut sedang menerima rawatan di Hospital Tengku Ampuan Afzan (HTAA), Kuantan.

Identiti dan status kedua-dua anggota bagaimanapun masih belum didedahkan setakat ini.

Menurut laporan media, mereka dibawa ke Jabatan Kecemasan dan Trauma HTAA bagi mendapatkan rawatan lanjut oleh ambulans Angkatan Tentera Malaysia (ATM).

Beberapa anggota tentera lain dilaporkan berada di hospital bagi memantau keadaan dua mangsa tersebut.

Pesawat Hornet Terhempas Di Lapangan Terbang Sultan Ahmad Shah

Berdasarkan kenyataan media oleh Bahagian Perhubungan Awam TUDM, insiden kemalangan membabitkan pesawat F/A-18D Hornet itu berlaku jam 9.05 malam tadi di landasan Lapangan Terbang Sultan Ahmad Shah.

“TUDM sedang mengambil tindakan segera dan akan memaklumkan perkembangan dari semasa ke semasa mengenai insiden kemalangan itu.

“Semua pihak diminta supaya tidak menyebarkan sebarang spekulasi atau berita yang tidak sahih,” kata kenyataan itu.

Tular Video Insiden Pesawat Meletup Di Media Sosial

Terdahulu, tular di media sosial video menyaksikan sebuah pesawat meletup ketika baru sahaja berlepas dari landasan.

Satu video lain dipercayai dirakamkan dari kawasan perumahan berdekatan melihatkan api dan kepulan asap tebal yang disebabkan oleh kemalangan tersebut.

Insiden kemalangan melibatkan sebuah pesawat F/A-18D Hornet telah berlaku pada 21 Ogos 2025 jam 9.05 malam di kawasan landasan Lapangan Terbang Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan. pic.twitter.com/k8kPN9pDlN — Khairul Azri (@mkhairulazri) August 21, 2025

Memetik laporan Berita Harian, insiden itu telah disahkan oleh Ketua Polis Pahang Datuk Seri Yahaya Othman.

Beliau menjelaskan bahawa kemalangan berlaku ketika pesawat berlepas dari landasan dan kedua-dua juruterbang serta pembantu juruterbang TUDM yang terlibat dilaporkan selamat.

“Polis sahkan kejadian berkenaan dan juruterbang serta pembantu juruterbang dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Afzan untuk pemeriksaan lanjut,” ujarnya.

Sebagai info, sebanyak lapan pesawat tempur pelbagai peranan (MRCA) dua enjin F/A-18D Hornet dimiliki oleh TUDM, yang dibeli daripada Mcdonnell Douglas (kini Boeing) dan diterima pada 1997.

PMX Minta Pihak Berkuasa Siasat Punca Insiden

Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan rasa simpati terhadap kedua-dua anggota TUDM yang terlibat.

“Saya mendoakan agar kedua-dua anggota yang cedera diberikan kesembuhan segera serta dipermudahkan segala urusan rawatan dan pemulihan,” katanya menerusi hantaran di X.

Beliau turut menegaskan agar siasatan menyeluruh dijalankan bagi mengenal pasti punca insiden, di samping mengambil langkah-langkah keselamatan yang sewajarnya.

Saya menzahirkan simpati terhadap juruterbang dan pembantu juruterbang TUDM yang terlibat dalam insiden di kawasan landasan Lapangan Terbang Sultan Haji Ahmad Shah (Pangkalan Udara Kuantan) malam tadi.



Saya mendoakan agar kedua-dua anggota yang cedera diberikan kesembuhan segera… https://t.co/bHryKtSS6j — Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) August 22, 2025

