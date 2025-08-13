[Video] Ketua Pemuda UMNO Terengganu Mohon Maaf Isu Design Bendera Malaysia Tak Cukup Jalur

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Isu bendera Jalur Gemilang yang digantung secara terbalik atau gambar yang dipaparkan mempunyai kesalahan telah berkali-kali dilaporkan sebelum ini.

Orang ramai diingatkan bahawa kesilapan sedemikian sama ada disengajakan mahupun tidak boleh dikenakan tindakan undang-undang.

Ketua Pemuda UMNO Terengganu Minta Maaf Isu Gambar Bendera Didakwa Tidak Cukup Jalur

Terbaharu, Ketua Pemuda UMNO Terengganu Tengku Haphiz Tengku Putera, memohon maaf atas kekhilafan pada rekaan Jalur Gemilang yang dimuat naik ke laman Facebook kumpulan pemuda itu.

Menerusi video yang dimuat naik ke Facebook, dia berkata kesalahan itu dilakukan oleh seorang pereka freelance kerana terkesan dengan isu kesilapan Jalur Gemilang baru-baru ini.

“Untuk makluman, pereka design menghasilkan poster ini kerana (berasa) terkesan dengan isu Jalur Gemilang yang diterbalikkan. Kebetulan pula kekhilafan beliau ini tidak disengajakan,” ujarnya.

Tengku Haphiz berkata bahawa pihaknya tidak akan membela pereka tersebut walaupun khidmat diberi secara percuma. Sebaliknya, isu itu akan diserahkan kepada pihak berkuasa untuk melakukan siasatan.

Dia juga menegaskan bahawa pihaknya tidak akan berkompromi terhadap isu berkenaan dan mengakui kesilapan yang telah berlaku.

“Walaupun ada kenyataan rasmi dari Angkatan Muda Keadilan untuk menggesa Datuk Akmal tetap kenakan tindakan juga kepada pemuda kami, kami mengambil pendirian ‘gentleman’ bahawa silap tetap silap.

“Saya mengambil tanggungjawab sebagai Ketua Pemuda UMNO Terengganu untuk memohon maaf,” jelasnya.

Tengku Haphiz Yakin Gambar Bendera Sebenarnya Cukup Jumlah Jalur

Di ruangan komen, dia berkata gambar bendera itu diambil daripada video ia sedang berkibar dan bukan dilukis sendiri oleh pereka.

“Saya yakin ia (jalur) sebenarnya cukup, tapi ilustrasi yang terlihat nampak tak cukup. Apa-apa pun kita serah pada pihak polis nanti.

“InsyaAllah pautan gambar bendera tersebut ada pada pereka bentuk itu. Apa-apa pun kami percaya, menerbalikkan bendera lebih jelas niat menghina bendera negara,” katanya.

Hantaran Papar Jalur Gemilang Salah Telah Dipadam & Diganti Dengan Yang Baharu

Semalam (12 Ogos), poster terkait isu Zara Qairina Mahathir, yang memaparkan gambar Jalur Gemilang dengan jumlah jalur yang salah telah dimuat naik ke Facebook Pemuda UMNO Terengganu.

Hantaran itu bagaimanapun telah dipadam dan ditukar dengan versi yang betul.

Melihat kepada gambar pada hantaran asal, kelihatan seolah-olah Jalur Gemilang hanya mempunyai enam jalur pada bahagian atasnya berbanding lapan yang sepatutnya.

Tangkap layar hantaran yang telah dipadam. (Sumber: Facebook)

Akmal Saleh Minta Siasatan Dijalankan Atas Isu Design Bendera Didakwa Salah

Mengulas isu tersebut, Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr Akmal Saleh berkata pihaknya tidak akan bersikap hipokrit.

“Bagaimana kita menggesa siasatan dan tindakan tegas ke atas individu yang mengibarkan bendera secara terbalik, kami juga meminta perkara yang sama bagi individu yang bertanggungjawab menghasilkan poster,” katanya.

Terdahulu, seorang pemilik kedai di Kepala Batas, Pulau Pinang berdepan kritikan apabila satu video tular menunjukkan Jalur Gemilang digantung secara terbalik di hadapan kedainya.

Dalam satu maklum balas, Dr Akmal Saleh pada mulanya berkata ingin mengadakan satu ‘kelas’ untuk mengajar pemilik kedai tersebut tentang cara yang betul untuk mengibarkan bendera kebangsaan sekiranya tiada tindakan undang-undang diambil sehingga hari ini (13 Ogos).

Bagaimanapun pada keesokan harinya, dia membatalkan perkara tersebut selepas parti DAP mengumumkan akan menaja dan memasang Jalur Gemilang gergasi di kedai berkenaan.

Dr Akmal Saleh berkata dia akan hadir ke kedai tersebut untuk melihat jika bendera itu dikibarkan dengan betul.

Jalur Gemilang Dilindungi Di Bawah Beberapa Akta

Sebagai info, Jalur Gemilang merupakan bendera kebanggaan Malaysia yang dilindungi di bawah undang-undang, antaranya:

Akta Lambang dan Nama (Mencegah Penggunaan Tidak Wajar) 1963 (Akta 414)

Akta Lambang dan Nama (Mencegah Penggunaan Tidak Wajar) (Pindaan) 2017 (Akta A1525)

Akta Lambang Kebangsaan (Kawalan Mempamer) 1949 (Akta 193)

Akta Hasutan 1948 (Akta 15)

Di samping itu, terdapat beberapa cara dan panduan untuk memasang bendera Jalur Gemilang dengan betul seperti:

Jalur Gemilang hendaklah dipasang secara melintang sahaja termasuklah jika disambung dalam kuantiti yang banyak secara flagline.

Dari sudut hadapan, kiri Banner Malaysia bermula dengan jalur berwarna merah dan diakhiri jalur berwarna putih.

Banner Malaysia perlu mempunyai bentuk ekor di bawah berukuran 1/8 daripada panjangnya.

Penggunaan warna asas dan motif bendera sahaja dibenarkan seperti merah, putih, biru dan kuning.

