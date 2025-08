28 Kanak-Kanak Palestin Terbunuh Setiap Hari Di Gaza – UNICEF

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pembantaian ke atas Palestin seolah-olah tiada hentinya sehingga menggorbankan puluhan ribu penduduk, termasuklah kanak-kanak tidak bersalah.

Malah rakyat Palestin juga berdepan kebuluran susulan bantuan makanan yang tidak dibenarkan masuk oleh tentera Israel.

Sejak 7 Oktober 2023, lebih 60,933 rakyat Palestin terbunuh manakala 150,027 lagi tercedera.

Menurut laporan Al Jazeera, lebih 18,000 kanak-kanak Palestin di Gaza telah terbunuh akibat pembantaian Israel.

Ini adalah berdasarkan hantaran oleh Tabung Kanak-Kanak PBB Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNICEF) di X yang menyatakan purata 28 kanak-kanak terbunuh setiap hari di Gaza.

“Dibunuh oleh bom. Mati akibat kekurangan zat makanan dan kebuluran. Mati kerana ketiadaan bantuan dan perkhidmatan asas,” katanya.

UNICEF turut membandingkan jumlah itu yang bersamaan dengan kanak-kanak dalam sesebuah bilik darjah.

“Kanak-kanak Gaza memerlukan makanan, air bersih, ubat-ubatan dan perlindungan. Lebih-lebih lagi mereka memerlukan gencatan senjata, SEKARANG,” tegas UNICEF.

Tambah Al Jazeera, sebanyak 18,000 kanak-kanak yang terbunuh adalah bersamaan dengan seorang kanak-kanak setiap jam, sejak permulaan pembantaian ke atas Gaza oleh rejim Zionis.

