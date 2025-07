Dari Anak Penoreh Getah Ke Datuk Bandar KL Wanita Pertama, Ini Kisah Hidup Dr Maimunah

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Datuk Seri Dr Maimunah Mohd Sharif sebelum ini dilantik sebagai Datuk Bandar Kuala Lumpur yang ke-15 berkuat kuasa 15 Ogos 2024.

Pelantikan tersebut dibuat bagi menggantikan Datuk Kamarulzaman Mat Salleh atas persaraan wajib.

Dalam pada itu, Dr Maimunah mencipta sejarah sebagai datuk bandar wanita pertama di ibu negara.

Dr Maimunah Anakanda Kepada Sepasang Suami Isteri Penoreh Getah

Dr Maimunah dilahirkan di Kampung Sungai Dua Besar, Kuala Pilah, Negeri Sembilan pada 26 Ogos 1961.

Merupakan anak kedua daripada enam beradik kepada pasangan penoreh getah, kejayaan yang dicapai beliau tidak datang dengan mudah.

Sewaktu di bangku sekolah rendah, membantu ibu bapa menoreh getah ketika hari masih gelap merupakan aktiviti harian Dr Maimunah, sebelum terpaksa berjalan kaki 5 kilometer untuk ke sekolah.

Tambah wanita besi itu lagi, bapanya hanya menghantarnya ke sekolah apabila tidak dapat menoreh getah ketika hujan dan itupun hanya dengan menaiki basikal.

“Zaman kanak-kanak saya sukar. Kami terpaksa mengambil dan mengangkut air dan tiada elektrik ketika itu” kata beliau.

Terima Kasut Sekolah Pertama Hanya Sebelum Memasuki Tingkatan 1

Walaupun sudah berusia 63 tahun, Dr Maimunah masih mengingati saat menerima sepasang kasut sekolah pertama daripada ayahanda 50 tahun lalu.

“Ayah saya berpandangan jauh dan dia mahu memasukkan saya ke sekolah Inggeris. Ini bermakna saya perlu meluangkan masa satu tahun lagi dalam kelas peralihan.

“Bila saya bersetuju, dia belikan kasut untuk saya. Dan bukannya jenama Bata, tetapi Fung Keong,” beliau berkongsi memori yang pasti menyentuh hati ramai.

Bercakap kepada The Edge, Dr Maimunah menjelaskan beliau sebelum itu menggunakan kasut plastik yang boleh dibersihkan dengan mudah.

“Kami tiada jalan tar di kampung waktu itu. Semuanya tanah merah, laterit. Kasut kanvas akan cepat kotor, hancur,” tambahnya lagi.

Selepas setahun di kelas pemulihan, beliau diterima masuk ke Kolej Tunku Kurshiah, sebuah asrama pendidikan menengah yang sering dikaitkan dengan golongan elit.

Beliau merupakan antara kumpulan pelajar terakhir yang menduduki Malaysian Certificate of Education sebelum ia digantikan dengan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Dr Maimunah ketika di Mayors Forum 2025 di Vienna. (Sumber gambar: FB Neil Khor Jin Keong)

Terima Biasiswa RISDA Untuk Sambung Pengajian Dalam Perancangan Bandar Di United Kingdom

Seusai menamatkan peperiksaan Tingkatan Lima pada 1979, Dr Maimunah menerima biasiswa dari Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA).

“Ini kerana ibu ayah saya merupakan penoreh getah. Malu untuk katakan ini, tetapi saya berdiri di atas eskalator buat pertama kali sewaktu menemani ayah ke pejabat RISDA,” jelasnya.

Dr Maimunah ketika itu ditawarkan dua pilihan bagi pengajian tinggi, iaitu untuk melangsungkan pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi atau terbang ke United Kingdom.

Beliau kemudiannya memilih pengajian dalam perancangan bandar di University of Wales Institute of Science and Technology, UK atas galakkan sepupunya.

“Dia sudah berada di England, mengikuti pendidikan A-Level dan menggalakkan saya untuk ke London.

“Dia memberitahu saya, ‘Awak boleh melawat Buckingham Palace. Awak boleh naik bas bertingkat merah. Awak boleh tengok salji,'” kata Dr Maimunah.

Beliau yang tergoda dengan perkataan ‘salji’ ketika itu turut berkongsi keterujaannya saat pertama kali bertemu dengan salji.

“Dulu saya belajar di Bournemouth yang jarang turun salji. Saya mengikuti himpunan di Nottingham ketika musim sejuk pada tahun 1980 atau 1981 apabila salji akhirnya turun!

“Saya ingat betapa gembiranya waktu itu. Tahu tak apa saya buat? Saya kumpul salji jadi bebola dan katakan ia ialah ais kepal. Saya turut merasa salji segar itu!” beliau mengingati saat gembira itu.

Dr Maimunah Tidak Pulang Ke Tanah Air Selama 5 Tahun Sejak Ke UK

Dr Maimunah datang daripada sebuah masyarakat kampung yang amat rapat sesama sendiri. Kata beliau, berita dia menerima biasiswa dan bakal melanjutkan pelajaran ke luar negara disambut girang oleh seluruh kampung.

“Ayah saya adakan kenduri dan semua orang bawa sesuatu. Ada yang bawa kelapa, ada yang bawa beras. Semua orang berkongsi kegembiraan kami,” ujar beliau.

Malah, masyarakat kampungnya turut berkongsi duit dan menyewa sebuah bas semata-mata untuk menghantarnya ke Lapangan Terbang Subang bagi menaiki penerbangan ke UK.

Kegembiraan yang dirasakan ketika itu memupuk rasa berani, kerja keras dan fokus dalam diri Dr Maimunah.

Selepas terbang ke UK, beliau tidak pernah pulang ke tanah air selama lima tahun berturut-turut walaupun sewaktu cuti musim panas.

“Itu adalah pertama kali saya ke luar Malaysia, meninggalkan masyarakat yang sangat rapat. Saya seorang diri dan sedar bahawa saya menerima biasiswa. Saya terhutang kepada ayah dan keluarga untuk bertahan dan mencapai kejayaan” ujarnya.

Ayahanda Dr Maimunah bagaimanapun tidak gagal menitip aerogram setiap minggu, dengan kata-kata yang menyuntik semangat kepada beliau untuk cekal berusaha dalam mengubah nasib keluarga.

Beliau juga berkongsi bahawa sebanyak £50 dari elaun bulanannya diketepikan untuk dihantar pulang kepada ayahanda di kampung.

Sebaik sahaja tamat pengajian, beliau segera pulang ke Malaysia. Beliau tidak menunggu pun untuk menyertai majlis konvokesyen!

Sumber gambar: FB MBPP

Perjalanan Karier Dr Maimunah Membuktikan Kelayakan Dalam Perancang Bandar

Juga merupakan pemegang Ijazah Sarjana bagi perancangan bandar dari Universiti Sains Malaysia, Dr Maimunah memulakan kariernya pada 1985 sebagai perancang bandar di Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP).

Setelah hampir dua dekad, beliau dinaikkan pangkat sebagai Pengarah di Jabatan Perancangan Pembangunan MBPP pada 2003.

Pada 2009 pula, beliau diberi amanah sebagai Pengurus Besar pertama bagi menubuhkan George Town World Heritage Inc. Beliau turut menguruskan George Town UNESCO World Heritage Site pada tahun sebelumnya.

Beliau juga pernah memegang tanggungjawab sebagai Datuk Bandar MBPP pada 2017 dan 2018, serta Yang Dipertua Majlis Perbandaran Seberang Perai.

Antara penganugerahan yang diterima oleh Dr Maimunah adalah sebagai Malaysia Outstanding Urban Planner oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT), serta berkhidmat sebagai duta bagi yayasan King Charles III bagi perbandaran mampan di negara-negara Commonwealth.

Kegigihan Dr Maimunah merentas sempadan negara, apabila pada tahun 2017 beliau dilantik sebagai Pengarah Eksekutif UN-Habitat, menjadikan beliau wanita Asia pertama menyandang jawatan tersebut. Beliau telah bertugas di Nairobi, Kenya dari 2018 hingga 2024.

Sumber gambar: IG @maimunahsharif

Malah, beliau turut memegang jawatan Pemangku Ketua Pengarah UN Office di Nairobi selama setahun sejak Januari 2019.

Pada 2024, Dr Maimunah pulang ke tanah air sebelum menggalas amanah sebagai Datuk Bandar Kuala Lumpur bermula 15 Ogos.

Dr Maimunah Terus Cekal Sebagai Wanita Besi Walau Berdepan Cabaran

Kedudukan Dr Maimunah sebagai Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak bermula dengan mudah, apabila beliau terpaksa berdepan dengan banjir kilat dan tanah runtuh di kota raya itu.

Kurang dua minggu dari tarikh lantikan beliau, satu insiden lubang benam di tengah bandar pula berlaku yang mengorbankan pelancong dari India, Vijaya Lakshmi Gali.

Tidak lama kemudian, beliau diuji pula dengan kebakaran sebuah unit di PPR Gombak Setia pada 14 September. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) ketika itu memutuskan untuk memberi sumbangan sebanyak RM1,000 kepada keluarga terlibat serta sebuah unit baharu.

Pun begitu, wanita besi itu terus membuktikkan kepada orang ramai bagaimana beliau layak memegang amanah yang digalas olehnya.

Beliau bukan sahaja menjadi kebanggaan dalam kalangan keluarga dan penduduk kampungnya, tetapi turut menerima pujian dari tokoh dalam sektor korporat dan profesional.

Sumber gambar: IG @maimunahsharif

