Aktivis Palestin Awdah Hathleen Ditembak Mati Di Tebing Barat

Dokumentari ‘No Other Land’ yang memberi gambaran tentang perjuangan rakyat Palestin dalam melindungi tanah tumpah darah mereka sebelum ini meraih anugerah Oscar bagi kategori Dokumentari Terbaik di Anugerah Akademi ke-97.

Walaupun dengan kemenangan itu yang boleh dikatakan membuka mata masyarakat global, pembantaian ke atas penduduk Palestin oleh rejim Zionis masih berlangsung.

Terbaharu, Palestin kehilangan seorang tokoh aktivis yang amat dikenali dan disayangi ramai, Awdah Hathleen.

Menurut laporan Al Jazeera, Hathleen yang merupakan sebahagian daripada kru dokumentari No Other Land, telah ditembak mati oleh seorang peneroka Israel.

Dia telah ditembak pada bahagian dada ketika berdiri di sebalik pagar di pusat komuniti Umm al-Kheir pada Isnin (27 Julai) lalu.

Lelaki berusia 31 tahun itu kemudiannya dibawa pergi oleh sebuah ambulans yang datang dari penempatan haram Carmel.

Ketika itu, pihak berkuasa Israel tidak mahu melepaskan tubuh badan Hathleen untuk pengebumian segera. Sebaliknya mereka hanya memaklumkan kepada keluarga bahawa dia telah meninggal dunia.

Pada awal pagi waktu tempatan semalam (29 Julai), Pengarah Bersama dokumentari itu, Yuval Abrham menerusi platform X telah berkongsi satu video menyaksikan kejadian tembak-menembak.

Insiden tersebut dirakamkan di Masafer Yatta, Tebing Barat di mana dokumentari No Other Land mengambil tempat.

Tidak pasti siapakah yang merakamkan video tersebut, namun Abraham mengenal pasti penembak terbabit sebagai Yinon Levi.

Dia dilihat memegang pistol tangan sementara individu yang merakamnya berkali-kali menjerit agar Levi menembak dirinya.

Levi kemudiannya mula menembak sebelum orang ramai menjerit dan bertempiaran. Seorang lelaki dilihat berlari ke hadapan kamera dan meminta orang ramai agar berundur.

Namun tidak dapat dilihat menerusi video tersebut apabila Hathleen ditembak olehnya.

Di latar belakang, kelihatan sebuah jentolak yang menunjukkan ia mungkin digunakan untuk meroboh rumah rakyat Palestin.

Menurut Abraham, Levi merupakan seorang Israel yang telah dihukum oleh Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah (EU) pada 2024 atas serangan keganasan terhadap penduduk Palestin dan hartanah mereka.

Pun begitu hukuman yang dijalankan ketika era Biden telah dihentikan oleh pentadbiran Trump awal tahun ini.

Dalam laporan oleh AlJazeera, Levi telah diletakkan di bawah tahanan rumah (house arrest) semalam (28 Julai) selepas Mahkamah Majistret di Jerusalem tidak mahu mengekalkannya di dalam tahanan.

Memetik laporan media Israel Haaretiz, Levi berdepan tuduhan pembunuhan dan penggunaan senjata api secara haram.

Tuduhan tersebut berkait dengan pembunuhan Hathleen yang juga merupakan seorang guru bahasa Inggeris, yang ditembak mati pada Isnin (27 Julai) di kampung Umm al-Kheir.

Hathleen merupakan seorang aktivis keamanan yang amat dikenali dan juga berkhidmat sebagai guru bahasa Inggeris.

Dia meninggalkan isteri, Hanady, dan tiga orang anak yang semuanya berusia bawah 10 tahun.

Selain itu, Hathleen juga merupakan seorang penulis dan pemain bola sepak bagi kelab tempatan di Masafer Yatta.

Di laman X, kumpulan aktivis di AS, Jewish Voice for Peace, berkata Hathleen merupakan tonggak kepada keluarga, kampung dan komuniti aktivis antarabangsa.

“Mengenali Awdah Hathleen adalah untuk menyayanginya,” katanya.

To know Awda Hathaleen is to love him.



Awda Hathaleen was an activist and a resident in Umm al-Khair, an indigenous Bedouin Palestinian community in the South Hebron Hills within the occupied West Bank. He was an English teacher and activist. Awda has always been a pillar… pic.twitter.com/3Pf5Q8CxFA