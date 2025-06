Insiden Bot Terbalik Di Pulau Perhentian: Siasatan Bakal Dijalankan

The Pulau Perhentian tragedy must not be taken lightly. A full and thorough investigation is urgently needed. Negligence that endangers lives must be held accountable. We cannot allow such preventable incidents to repeat and rob families of their loved ones. Tragedi di Pulau Perhentian tidak boleh dipandang ringan. Satu siasatan penuh dan menyeluruh perlu dijalankan dengan segera. Kecuaian yang membahayakan nyawa mesti dipertanggungjawabkan. Kita tidak boleh membiarkan insiden yang boleh dielakkan ini berulang dan meragut nyawa serta menghancurkan keluarga.