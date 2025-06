“Israel, Jangan Gugurkan Bom Itu” – Trump Beri Amaran Agar Tidak Langgar Gencatan Senjata

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Konflik antara Iran dan Israel yang bermula sejak 13 Jun dengan pelancaran ‘Operation Rising Lion’ telah melibatkan pembabitan Amerika Syarikat (AS).

Dengan pengumuman gencatan senjata oleh Presiden AS Donald Trump, konflik yang digelar ‘Perang 12 Hari’ itu diharap akan menemui penghujungnya.

Menerusi satu kenyataan pada Isnin (23 Jun), Trump mengumumkan bahawa gencatan senjata menyeluruh dan sepenuhnya antara Iran dan Israel akan berkuat kuasa.

Terbaharu, Trump mengeluarkan arahan terhadap Israel agar tidak menggugurkan bom ke atas Iran dan menyifatkan perkara itu sebagai ‘pelanggaran besar’ terhadap perjanjian gencatan senjata.

“Israel, jangan gugurkan bom itu. Jika kamu lakukannya, ia adalah pelanggaran besar. Bawa pulang juruterbang kamu, sekarang juga!” kata Trump menerusi hantaran di Truth Social.

Dia membuat kenyataan itu setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengarahkan serangan ke atas Tehran yang mendakwa republik Islam itu melanggar gencatan senjata.

Gencatan senjata antara Iran dan Israel telah diumumkan oleh Trump sebelum ini dengan operasi akan dihentikan secara berperingkat dan dimulakan oleh Iran dahulu.

Israel seterusnya akan mengikuti pemberhentian operasi tersebut 12 jam kemudian, dengan penghentian penuh permusuhan akan diumumkan setelah 24 jam.

Menurut laporan Berita Harian, media Israel memaklumkan bahawa Qatar menjadi pengantara perjanjian di antara kedua-dua pihak itu.

Trump kemudiannya mengesahkan penguatkuasaan gencatan senjata itu dan meningatkan kedua-dua pihak agar tidak melanggarnya.

“Gencatan senjata kini berkuat kuasa. Tolong jangan langgar!” katanya.

Katz menerusi hantaran di X mengucapkan penghargaan kepada Setiausaha Pertahanan AS Pete Hegseth, atas keputusan tegas Trump untuk bertindak bersama Israel terhadap ancaman nuklear Iran.

“Saya menegaskan bahawa Israel akan menghormati gencatan senjata, selagi mana ia dilakukan oleh pihak lagi satu,” katanya.

