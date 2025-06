Trump Umum Gencatan Senjata Iran-Israel Bakal Berkuat Kuasa, Gelar Konflik Sebagai ‘Perang 12 Hari’

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Konflik antara Iran dan Israel kini dilihat merentas rantau itu apabila turut melibatkan Amerika Syarikat (AS).

Bermula pada 13 Jun apabila ‘Operation Rising Lion’ dilancarkan oleh rejim Zionis, konflik itu kini memasuki minggu kedua.

Sehubungan itu, AS pada 21 Jun telah melakukan serangan ke atas tiga tapak nuklear utama Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan.

Dalam perkembangan terkini, Presiden AS Donald Trump, mengumumkan bahawa gencatan senjata sepenuhnya dan menyeluruh antara Israel dan Iran akan berkuat kuasa.

Pengumuman yang dilakukan semalam (23 Jun) dibuat dengan tujuan untuk menamatkan konflik antara rejim Zionis dan republik Islam itu.

Di samping itu, sebelum gencatan senjata secara berperingkat itu dimulakan, Trump memberi cadangan agar kedua-dua pihak diberi sedikit masa bagi menyelesaikan misi yang sedang dijalankan.

“Dengan andaian segala-galanya berjalan lancar, seperti yang sepatutnya, saya ingin mengucapkan tahniah kepada kedua-dua negara, Israel dan Iran, atas ketahanan, keberanian dan keberanian mereka dalam menamatkan, apa yang seharusnya dikenali sebagai ‘PERANG 12 HARI’,” katanya.

Pengumuman itu bagaimanapun dibuat hanya beberapa minit selepas Iran dan Israel mengancam satu sama lain untuk melancarkan serangan baharu.

Menurut laporan CNN yang memetik seorang pegawai kanan Iran, sebarang cadangan gencatan senjata masih belum diterima pihaknya yang tidak merasakan ia satu keperluan.

Dalam masa sama, Israel juga tidak mengulas lanjut mengenai perkara tersebut.

Beberapa jam sebelum pengumuman dibuat, tiga pegawai Israel memberi isyarat bahawa ia bakal menamatkan kempen ketenteraan di Iran tidak lama lagi dengan mesej tersebut disampaikan kepada AS.

Pengumuman gencatan senjata dibuat oleh Trump dalam masa beberapa jam selepas peluru berpandu dilancarkan oleh Iran ke atas pangkalan udara Amerika di Qatar yang tidak mengorbankan sebarang nyawa.

Iran terdahulu mengeluarkan amaran bahawa tindakan Amerika yang mengebom tapak nuklearnya serentak dengan kempen udara Israel akan dibalas.

Malah Trump sebelum ini turut berkata bahawa kerajaan Iran berkemungkinan digulingkan.

Sebagai maklum balas terhadap perkara tersebut, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, berkata republik Islam itu tidak akan menyerang sesiapa, namun tidak akan menerima sebarang serangan ke atasnya juga.

“Kami tidak akan tunduk kepada sebarang bentuk pencerobohan, inilah pendirian rakyat Iran,” katanya dipetik Berita Harian.

Iran bagaimanapun menerusi saluran diplomatik telah memberi notis awal kepada AS beberapa jam sebelum serangan serta memaklumkan pihak berkuasa Qatar, satu langkah yang disifatkan sebagai petanda positif oleh Trump.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Iran kerana memberi makluman awal bagi membolehkan tiada kehilangan nyawa atau kecederaan berlaku.

“Mungkin Iran kini boleh melangkah ke arah keamanan dan keharmonian di rantau ini, dan saya dengan sepenuh hati akan menggalakkan Israel melakukan perkara yang sama,” katanya.

Watch the moment Iran launches advanced ballistic missiles at American terrorist forces at Al Udeid Air Base in Qatar — a direct retaliation for their attack on Iranian soil.#OpTriumphMessage pic.twitter.com/C63Bwy5WYa