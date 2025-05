Tular Program Pride Care: Menteri Agama Tegas Cegah Budaya LGBTQ Di Malaysia

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Fitrahnya, manusia hanya mempunyai dua jenis jantina sahaja iaitu lelaki dan perempuan. Namun semakin lama, semakin banyak pula anasir barat yang merosakkan pemahaman masyarakat tentang identiti diri mereka sebagai contoh hubungan songsang (LGBTQ).

Unsur negatif LGBTQ ini juga mengajak orang ramai untuk ‘menjadi diri sendiri’ dan membenarkan hubungan sesama jantina yang sama seperti lesbian, gay, biseksual dan trasgender.

Walaupun Malaysia menentang sekeras-kerasnya agenda itu, namun masih ada segelintir golongan tersebut yang berusaha untuk menyebarkan ideologi terbabit di khalayak umum.

Semalam (28 Mei), Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Datuk Dr Mohd Na’im Mokhtar menerusi satu kenyataan di akaun Facebook milik beliau memaklumkan bahawa kerajaan memandang serius mengenai program berunsur hubungan songsang yang tular di media sosial baru-baru ini.

Ini termasuklah menolak sebarang bentuk naturalisasi budaya lesbian, gay, biseksual, transgender dan kelompok yang mempersoal identiti seksual diri sama ada secara halus atau terbuka.

Menurut beliau, sebagai negara yang meletakkan Islam sebagai agama Persekutuan serta berpegang kepada nilai budaya timur yang luhur, sebarang bentuk usaha yang dilihat cuba menormalisasikan gaya hidup songsang adalah bertentangan dengan asas Perlembagaan Persekutuan, undang-undang sedia ada dan dasar rasmi kerajaan.

“Saya memandang serius laporan berkenaan penganjuran program bertemakan ‘Pride Care: Queer Stories & Sexual Health Awareness’ yang didakwa bertujuan meraikan Pride Month seperti yang tular melalui platform media sosial baru-baru ini.

“Tindakan penganjuran program sebegini, walaupun bersifat tertutup, jelas mencabar norma masyarakat serta nilai agama yang dianuti majoriti rakyat Malaysia,” jelas Dr Mohd Na’im.

Susulan itu, Mohd Na’im menyarankan pihak berkuasa termasuk Polis Diraja Malaysia (PDRM) agar segera menjalankan siasatan terhadap penganjuran program tersebut dan mengambil tindakan sewajarnya jika jelas terdapat pelanggaran undang-undang.

Selain itu, pihak penganjur juga diarah menghentikan serta-merta aktiviti yang bercanggah dengan nilai moral masyarakat.

“Agensi agama termasuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Jabatan Agama Islam Negeri turut diseru untuk bersedia memainkan peranan penguatkuasaan khususnya jika melibatkan penyertaan umat Islam,” tambah beliau.

Mengulas lanjut, Menteri Agama turut menyeru orang ramai agar bersama-sama menentang LGBTQ dan mempertahankan struktur sosial dan moral masyarakat daripada propaganda yang boleh menjatuhkan akidah seseorang.

“Kerajaan MADANI akan terus menjunjung prinsip Maqasid Syariah dalam tadbir urus negara demi memelihara agama, akhlak dan maruah umat. Budaya songsang tidak akan pernah menjadi norma di bumi Malaysia,” tegas beliau di akhir kenyataan.

Terdahulu, tular satu hantaran di laman X (Twitter) apabila sebuah gerakan mempromosikan acara ‘Pride Care: Queer Stories & Sexual Health Awareness’ yang akan diadakan pada 21 Jun 2025 sekitar Petaling Jaya.

Difahamkan, program tersebut dianjurkan dengan kapasiti penyertaan yang terhad. Antara aktiviti yang dipercayai berlangsung pada hari berkenaan adalah kesedaran tentang kesihatan seksual.

In celebration of Pride Month, Rainbow Troupe of Pemuda Sosialis are excited to host our very first queer-centred event — and you're invited! 🌈



📅 21 June 2025 (Sat)

🕘 9 AM – 1 PM

📍 Petaling Jaya



Limited spaces only – register here! https://t.co/8t0dOg8435 pic.twitter.com/Eji75awV3B