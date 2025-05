“Bahaya, Jijik & Kejam!” – UK Gantung Perjanjian Perdagangan Dengan Israel

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pembantaian rakyat Palestin oleh rejim Zionis dilihat semakin menjadi-jadi apabila sekurang-kurangnya 55 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan udara oleh tentera Israel di Gaza semalam (20 Mei).

Serangan ini dilakukan sementara rakyat Gaza masih ketiadaan bekalan makanan akibat sekatan bantuan kemanusiaan yang diletakkan oleh Israel sejak lebih dua bulan lalu.

Kekejaman yang dilakukan ke atas rakyat tanah suci itu telah mendapat kecaman masyarakat global, termasuklah kerajaan-kerajaan negara seperti United Kingdom, Perancis dan Kanada.

Terkini, kerajaan United Kingdom (UK) pada Selasa (20 Mei) mengumumkan bahawa rundingan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Israel digantung secara rasmi.

Dalam masa sama, kerajaan UK menyifatkan krisis kemanusiaan di Gaza sebagai ‘keji’ yang menjadi kecaman paling tegas setakat ini terhadap serangan Israel ke atas tanah suci Gaza dan Tebing Barat yang diduduki.

Menurut laporan Anadolu Ajansi, Setiausaha Luar David Lammy ketika di Dewan Rakyat menyatakan bahawa pembantaian Israel ke atas rakyat Palestin yang tiada kesudahan sebagai “berbahaya, menjijikkan dan kejam”.

Lammy juga mengeluarkan amaran bahawa Israel menjalankan strategi kelaparan yang disengajakan dengan hanya membenarkan “jumlah makanan minimum bagi mengelak kebuluran” ke Gaza.

“Perdana Menteri Netanyahu menyatakan mereka akan mengawal Semenanjung Gaza dan hanya membenarkan jumlah makanan minimum. Puan Timbalan Speaker, saya petik kata-kata Netanyahu: ‘hanya cukup untuk mengelak kebuluran’.

“Ia tidak dapat diterima dari segi moral. Ia tidak seimbang. Ia benar-benar, benar-benar tidak produktif,” katanya.

Gaza is not starving. Gaza is being starved by Israel. How do you justify starving kids to achieve your military goals? What a shame. pic.twitter.com/HUJIbebZXl

Di samping itu, Lammy memberi amaran bahawa Hamas tidak akan dapat ditewaskan menerusi taktik ketenteraan Israel, tetapi hanya akan “meninggalkan generasi anak yatim dan trauma – sasaran mudah untuk direkrut Hamas”.

Dia turut menegaskan bahawa Britain secara konsisten melakukan desakan ke atas Israel agar ‘mengubah haluan’ sejak rejim itu menyambung semula serangan ke atas Gaza.

“Kami telah nyatakan dengan jelas bahawa tindakan Israel tidak boleh diterima.

“Kami menggesa kerajaan Netanyahu…sejarah akan menghakimi kamu – menghalang bantuan, meluaskan peperangan. Ini tidak dapat dipertahankan, dan mesti dihentikan. Perdana Menteri Netanyahu, tamatkan sekatan ini sekarang.

“Kami akan terus mengambil tindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang keji,” katanya.

Selain itu, Lammy mengumumkan bahawa tiga peneroka Israel, termasuk aktivis terkenal Daniella Weiss, dua pos haram dan dua kumpulan yang dituduh menghasut keganasan terhadap rakyat Palestin dikenakan sekatan baharu yang merangkumi larangan perjalanan dan pembekuan aset.

Keputusan itu dibuat susulan lonjakan serangan oleh peneroka yang mencecah lebih 1,800 sejak Januari menurut PBB.

Today, we have sanctioned more extremist settlers responsible for or supporting violence against Palestinian communities in the West Bank.



The UK has also paused Free Trade Agreement negotiations with Israel, effective immediately. pic.twitter.com/64CG5t0AQv