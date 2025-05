[Video] Kucing Digunakan Untuk Seludup Dadah Ke Penjara Costa Rica Ditangkap

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pengambilan dadah berbahaya adalah masalah sejagat yang telah berlaku sejak sekian lama dan dilihat semakin menular dalam kalangan masyarakat tanpa mengira umur.

Lebih teruk lagi, walaupun penjenayah telah ditahan dah dimasukkan ke penjara, mereka masih mencari jalan bagi menyeludup bahan larangan itu.

Ini termasuklah dengan menggunakan bantuan haiwan seperti burung merpati dan tikus.

Begitu juga yang terjadi di Costa Rica pada 6 Mei lalu, apabila seekor kucing yang digunakan untuk menyeludup dadah ke dalam Penjara Pococí telah ditangkap oleh pihak berkuasa.

Menurut Kementerian Kehakiman Costa Rica, kucing itu pada mulanya didapati berkeliaran di kawasan hijau berhampiran pagar berduri penjara sebelum ditangkap pegawai penjara.

Mereka kemudiannya menemukan dua bungkus dadah yang diikat pada badannya yang mengandungi 236 gram ganja dan 86 gram kokain.

Insiden itu disifatkan sebagai satu kejadian yang mengejutkan, apatah dengan taktik penyeludupan yang semakin berani.

Menerusi rakaman video yang tular di media sosial, dapat dilihat pegawai penjara dengan berhati-hati memotong bungkusan dadah dari badan kucing berkenaan.

Dia kemudiannya diserahkan kepada Perkhidmatan Kesihatan Haiwan Nasional bagi tujuan pemeriksaan kesihatan.

Dalam perkembangan terkini, siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti siapa yang bertanggungjawab dalam cubaan menyeludup dadah ke penjara tersebut, serta bagaimanakah kucing itu boleh terlibat.

This cat was caught smuggling drugs into a prison in Costa Rica with 236g of marijuana and 68g of heroin attached to its body.



The feline dubbed as the 'narco cat' has been sent to the National Animal Health Service for a health evaluation. pic.twitter.com/pBuJGWPkJt