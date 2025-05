‘Pilihan Sukar Tetapi Nyata’ – Pakar PBB Gesa Masyarakat Dunia Ambil Tindakan Segera Dalam Isu Palestin

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Keadaan di tanah suci Palestin menjadi semakin parah apabila rejim Zionis menghalang penghantaran bantuan kemanusiaan ke wilayah itu sejak dua bulan lalu.

Sebelum ini, organisasi bukan kerajaan (NGO) Amnesty International memaklumkan bahawa tiada lagi bekalan makanan di Gaza menyebabkan rakyatnya berdepan risiko kebuluran.

Dalam perkembangan terkini, tentera Israel pula telah mengumumkan bahawa serangan besar-besaran yang lebih meluas akan dilancarkan setelah ianya diluluskan oleh kerajaan.

Sehubungan itu, pakar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) menggesa tindakan segera diambil terhadap serangan berterusan oleh Israel bagi mengelakkan penghapusan penduduk Palestin dan wilayah Gaza ‘musnah sepenuhnya’.

Di peringkat global, pengumuman serangan berskala besar oleh tentera Israel telah hebat dikecam selepas agensi PBB memberi amaran mengenai bencana kemanusiaan akibat peperangan berterusan sejak 19 bulan lalu di Palestin.

Dalam pada itu, lebih 20 pakar bebas PBB berkata masyarakat dunia berdepan dengan ‘pilihan sukar tetapi nyata’ dalam isu pembantaian rakyat Palestin.

Kata mereka, dunia boleh memilih sama ada untuk ‘berdiam diri dan menyaksikan pembunuhan mereka yang tidak bersalah atau turut serta dalam mencari penyelesaian adil’.

Pihak PBB turut menggesa masyarakat antarabangsa agar tidak berdiam diri dan membiarkan dunia ‘terjerumus ke dalam jurang keruntuhan moral’.

Serangan yang dirancang dalam masa sama bantuan kemanusiaan ke Gaza disekat itu akan menyebabkan pemindahan ‘sebahagian besar’ penduduk wilayah itu secara langsung.

#Israel’s reported plans to forcibly transfer #Gaza’s population & expand military offensive aggravate concerns about the Palestinians’ continued existence in Gaza as a group.