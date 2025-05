Konflik India & Pakistan: Rakyat Malaysia Diminta Tangguh Perjalanan Tidak Berkepentingan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi telah menggesa semua rakyat Malaysia untuk menangguh sebarang perjalanan tidak penting ke negeri-negeri di India yang bersempadan dengan Palestin.

Menurut laporan media, kenyataan oleh Suruhanjaya Tinggi berkata ini termasuklah perjalanan untuk percutian atau atas sebab-sebab tidak penting.

“Disebabkan oleh ketegangan baru-baru ini antara India dan Pakistan, di mana India melancarkan Operasi Sindoor ke atas Pakistan pada 7 Mei, Suruhanjaya Tinggi amat menasihati penangguhan segera bagi kesemua perjalanan tidak berkepentingan,” katanya.

Keadaan ini pasti menimbulkan tanda tanya tentang mengapakah terjadinya konflik antara kedua-dua negara itu.

Pergaduhan yang bermula pada 22 April lalu tercetus apabila kumpulan militan menyerang sekumpulan pelancong di Lembah Baisaran berhampiran Pahalgam, iaitu di wilayah Jammu dan Kashmir yang terletak di bawah pentadbiran India .

Beberapa media melaporkan bahawa serangan terbabit telah meragut 27 nyawa, termasuk 25 pelancong beragama Hindu, seorang pelancong Kristian dan seorang Muslim tempatan.

Satu kumpulan bersenjata yang digelar sebagai The Resistance Front (TRF) telah mendakwa bertanggungjawab ke atas serangan terbabit. TRF dilaporkan sebagai salah satu cawangan organisasi militan jihad Pakistan, Lashkar e-Taiba.

Dalam serangan ke atas kumpulan tidak bersenjata yang dilabelkan sebagai tindakan keganasan itu, TRF dipercayai melakukan sedemikian atas dasar menuntut kemerdekaan bagi Kashmir.

India sebelum ini telah menuduh Pakistan memberi sokongan terhadap kumpulan itu, tetapi dakwaan itu telah dinafikan.

Sebagai serangan balas, India semalam (7 Mei) telah melancarkan ‘Operation Sindoor’ iaitu beberapa siri serangan peluru berpandu yang dikatakan disasarkan terhadap ‘infrastruktur pengganas’ di Pakistan.

Serangan itu telah mengenai sembilan tapak termasuk beberapa lokasi di Bahawalpur, Muridke, dan Muzaffarabad.

Sehubungan itu, Pakistan berjanji akan membalas dendam, mengutuk serangan udara itu serta menuduh India menyasarkan lokasi orang awam yang menyebabkan 31 maut dan 47 tercedera.

Sebagai maklum balas, Pakistan turut mendakwa telah menumpaskan lima jet pejuang India baru-baru ini dan memulakan tembakan di Line of Control (LoC), iaitu garisan yang dikawal oleh tentera di antara Kashmir di bawah India dan di bawah Pakistan.

Pengeboman dan pembunuhan yang berlaku menyebabkan kedua-dua negara mengambil tindakan yang menjejaskan hubungan diplomatik mereka.

India telah mengusir para diplomat Pakistan, menggantung visa bagi warga Pakistan, menutup sempadan dan menarik diri dari Perjanjian Perairan Indus (IWT) 1960.

Untuk info, IWT merupakan satu perjanjian pengagihan air antara India dan Pakistan yang diaturkan dan dirunding oleh Bank Dunia bagi menggunakan air dari Sungai Indus dan anak sungainya.

Dengan penggantungan perjanjian tersebut, Pakistan mendakwa India telah menahan sebanyak 90% bekalan air ke negaranya.

Satu imej satelit didakwa menunjukkan keadaan sungai Chenab yang mengalir ke Pakistan, telah kering sehingga dasar sungai dapat dilihat.

Satellite images show that the Indus Treaty is currently in abeyance, as the Chenab River near #Sialkot is nearly dry and its flow has drastically diminished. #IndusRiver pic.twitter.com/ZtGPswCRBJ